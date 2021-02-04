Oyun
Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri açıklandı
Mass Effect Legendary Edition, sistem gereksinimleri açıklandı. BioWare bir dönemin efsane oyunu için, 120 GB kullanılabilir alan isteyecek.
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Mass Effect, EA çatısı altında bulunan BioWare tarafından geliştirilen, bir oyun serisi. İlk olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde geliştirilen oyun, oyuncular tarafından oldukça sevildi ve o dönemden itibaren devam etti. İlk oyunun 16 Kasım 2017 tarihinde piyasaya sürülmesinin ardından, ikinci oyun 2010, üçüncü oyun 2012 tarihinde çıktı. Oldukça başarılı olan bu yapımları 2017 senesinde Mass Effect Andromeda isimli bir oyun, takip etti. Mass Effect Andromeda, oldukça sorunlu bir çıkış yaptı ve çıktığı dönem, sahip olduğu buglar ve animasyon hatalarıyla eleştirileri üzerine topladı. BioWare için bir utanç olan bu durum serinin sessizliğe gömülmesine neden oldu. Şimdi ise ilk üç oyunun yeni nesil için derlenen bir versiyonu olan bir sürümü çıkıyor. Mass Effect Legendary Edition, sistem gereksinimleri yayınlandı. Oyun özellikle 120 GB boş alana ihtiyaç duyacak. Kabul edilebilir gereksinimlerle gelen oyunu 4K oynamaya hazır olun.
Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri
|Minimum sistem gereksinimleri
|Önerilen sistem gereksinimleri
|İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
|İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
|İşlemci:
İntel Core i5 3570
AMD FX-8350
|İşlemci:
İntel Core i7 7700
AMD Ryze 7 3700X
|Ram
8 GB
|Ram
16 GB
|Ekran Kartı
Nvidia GeForce GTX 760
AMD Radeon 7970 / R9280X
|Ekran Kartı
Nvidia GeForce GTX 1070
AMD Radeon Vega 56
|DirectX: 11
|DirectX: 11
|120 GB kullanılabilir depolama alanı
|120 GB kullanılabilir depolama alanı
Göz atmak isteyebilirsiniz: Mass Effect Legendary Edition 14 Mayıs’ta PC ve konsollara çıkacak
Şirket Mass Effect Legendary Edition, sistem gereksinimlerinin makul olmasının oyun satışlarına olumlu etki etmesini bekliyor. BioWare son dönemlerde özellikle Andromeda ve Anthem krizinden sonra bir başarıya ihtiyaç duyuyor. Özellikle geçmişte bazı şirketlerin EA tarafından ne kadar kolay kapatıldığını düşünürsek. BioWare adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oyunun şirketi içinde bulunduğu krizden kurtarıp kurtarmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Oyun
Gearbox büyük bir yayıncı ile birleşiyor
Borderlands oyunları ile tanıdığımız Gearbox, büyük bir yayıncı şirket olan Embracer ile birleşiyor. Ortaklık, büyük oyunların habercisi olabilir.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun oyun konsollarına, özellikle Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız.
Gearbox Software, merkezi Plano, Texas’ta bulunan ABD’li bir oyun şirketidir. Şirket özellikle Borderlands oyunlarıyla tanınıyor. Geliştiricilik hayatına Half-Life gibi popüler oyunları başka platformlara portlayarak başlayan şirket, buradan kazandığı tecrübe ve finans ile kendi oyunlarını geliştirdi. Borderlands oyunlarıyla popüler olan geliştirici, kısa süre önce serinin üçüncü oyununu çıkarmış ve bu Borderlands 3 ile övgü almayı başarmıştı. Şimdilerde şirket büyük bir hamleyle gündemde. Şirket, Embracer isimli büyük oyun yayıncısı ile birleşiyor. Çok daha büyük oyunlara hazır olun.
Gearbox büyük bir yayıncı ile birleşiyor
Gelen haberlere göre Gearbox, Embracer isimli şirket ile birleşiyor. Birleşme yaklaşık 363 milyon dolar değerinde. Bilmeyenler için Embracer, eski adıyla THQ Nordic, İsviçre merkezli bir video oyun şirketi. Özellikle büyük oyunların yayıncılığını yapan Embracer, Dead by Daylight ve Metro serisinin yayıncılığını yaptı. Şirket, bu satın alım sayesinde artık derin geçmişi ve deneyimi olan bir oyun şirketine sahip. Açıklanan detaylara göre Gearbox’ın Başkanı ve kurucusu Randy Pitchford, görevine aynı şekilde devam edecek. Bu birleşme Embracer’ı video oyunu dünyasında EA, Activison gibi büyük oyuncularla denk hale getirebilir. Özellikle Gearbox’ın yeni finansal gücüyle, nasıl oyunlar geliştireceği merak konusu. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Mass Effect Legendary Edition 14 Mayıs’ta PC ve konsollara çıkacak
Oyun
PlayStation 5 satış rakamları açıklandı
Sony, 2020 yılının dördüncü çeyrek mali raporlarını açıkladı. Şirket aynı zamanda PlayStation 5 satış rakamları açıkladı.
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Sony, 2020 yılının Eylül ve Aralık ayını kapsayan dördüncü çeyrek finansal raporlarını açıkladı. Şirket, geleneksel olarak her çeyrek, hissedarlarını bilgilendirmek adına finansal raporlarını açıklıyor. Bu çeyrek raporu ise yeni nesil PlayStation sebebiyle oldukça merak ediliyordu. Japon teknoloji devi sonunda 2020 son çeyreği için beklenen raporları yayınladı. Konsol satışları pandemi, rekabet ve üretim sıkıntılarına rağmen iyi giderken, akıllı telefon pazarındaki çöküş devam ediyor. 2020 yılında telefon satışları önceki yıla göre, %23 küçülmüş durumda.
PlayStation 5 satış rakamları
Açıklanan mali raporlara göre Sony’nin, 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunduğu PlayStation 5, 4.5 milyon ünite sattı. Rekabetçi yeni Xbox Series X / S, üretim sıkıntıları ve pandemi nedeniyle daralan ekonomi Japon teknoloji devini etiketlememiş gibi gözüküyor. Şirketin “Oyun ve Dijital hizmet” departmanları bir önceki dönemlere göre %40 büyüdü. Aslında şirket bir önceki yılın son çeyreğine göre 1.4 milyon daha az konsol sattı. Ancak bu durum, PlayStation 4 fiyatının 5 ile kıyasla daha uygun olması, pandemi ve üretim sıkıntılarıyla oldukça açıklanabilir. Sony, oyun tarafındaki karı ne yazık ki, mobil tarafta bulamadı. Şirket akıllı telefon satışlarında dibe vurdu. Tam olarak önceki yıla göre %23 küçülme yaşandı. Hali hazırda satışların oldukça kötü olduğu bölümde gelecek çok parlak durmuyor. Özellikle zarar etmemek adına neler yapılacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
EA Star Wars oyunu yapmaya devam edecek!
EA Star Wars oyunları yapmaya devam ediyor. Firma hakların başka yapımcılara verilmesinden etkilenmeden yeni oyunlar yapacak.
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EA yapımı yeni Star Wars oyunları görmeye devam edeceğiz!
Star Wars film dünyasında olduğu kadar oyun dünyasında da oldukça etkili bir marka. Oyun dünyasında yıllardır yer alan evren uzun bir zamandır EA tekelinde oyuncuları karşılıyordu. Disney tarafından yapılan sözleşmenin sona ermesinin ardından evren artık farklı oyun yapımcılarına da uğrama şansını yakaladı. Ubisoft‘un açık dünya Star Wars oyunu yapacağının duyurulmasının ardından gözler Electronic Arts cephesine çevrildi. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firma “özel” anlaşmanın bozulmasını pek umursamıyor.
✅ We love Star Wars.
✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.
✅ We’re making more Star Wars games.
✅ BD-1 is still the cutest.
— Electronic Arts (@EA) January 13, 2021
Konuyla alakalı bir paylaşım yapan firma, Lucasfilm Games ile olan anlaşmasını devam ettireceğini açıkladı. Star Wars oyunu geliştirmeye devam edecek olan firma, planlarının aksamadığını CEO’su aracılığı ile duyurdu. Andrew Wilson, Disney ile olan bağın süreceğini açıklarken, hayranlarını sevindirecek oyunlar yapmaya devam edecelerini belirtti. Firma özel anlaşmanın sona ermesinin kötü olmadığını düşünmekte. Hali hazırda eldeki yapımları sayesinde oldukça beğeni topladıklarını düşünen EA, yeni oyunlar yapmaya devam edecek. Böylelikle Star Wars evreni ile alakalı farklı firmalardan birçok yapım oyuncuları karşılayacak. Bakalım hayranlar genişleyecek katalog ile birlikte hayal ettikleri oyunlara kavuşabilecekler mi bekleyip göreceğiz.
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