Mass Effect Legendary Edition, sistem gereksinimleri açıklandı. BioWare bir dönemin efsane oyunu için, 120 GB kullanılabilir alan isteyecek.

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Mass Effect, EA çatısı altında bulunan BioWare tarafından geliştirilen, bir oyun serisi. İlk olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde geliştirilen oyun, oyuncular tarafından oldukça sevildi ve o dönemden itibaren devam etti. İlk oyunun 16 Kasım 2017 tarihinde piyasaya sürülmesinin ardından, ikinci oyun 2010, üçüncü oyun 2012 tarihinde çıktı. Oldukça başarılı olan bu yapımları 2017 senesinde Mass Effect Andromeda isimli bir oyun, takip etti. Mass Effect Andromeda, oldukça sorunlu bir çıkış yaptı ve çıktığı dönem, sahip olduğu buglar ve animasyon hatalarıyla eleştirileri üzerine topladı. BioWare için bir utanç olan bu durum serinin sessizliğe gömülmesine neden oldu. Şimdi ise ilk üç oyunun yeni nesil için derlenen bir versiyonu olan bir sürümü çıkıyor. Mass Effect Legendary Edition, sistem gereksinimleri yayınlandı. Oyun özellikle 120 GB boş alana ihtiyaç duyacak. Kabul edilebilir gereksinimlerle gelen oyunu 4K oynamaya hazır olun.

Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri Önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 10 64 bit İşletim sistemi: Windows 10 64 bit İşlemci: İntel Core i5 3570 AMD FX-8350 İşlemci: İntel Core i7 7700 AMD Ryze 7 3700X Ram 8 GB Ram 16 GB Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX 760 AMD Radeon 7970 / R9280X Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX 1070 AMD Radeon Vega 56 DirectX: 11 DirectX: 11 120 GB kullanılabilir depolama alanı 120 GB kullanılabilir depolama alanı

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Şirket Mass Effect Legendary Edition, sistem gereksinimlerinin makul olmasının oyun satışlarına olumlu etki etmesini bekliyor. BioWare son dönemlerde özellikle Andromeda ve Anthem krizinden sonra bir başarıya ihtiyaç duyuyor. Özellikle geçmişte bazı şirketlerin EA tarafından ne kadar kolay kapatıldığını düşünürsek. BioWare adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oyunun şirketi içinde bulunduğu krizden kurtarıp kurtarmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.