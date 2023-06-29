Birçoğumuz ünlü aktör Robert Downey Jr. ile özdeşleşen ve Avengers’ın son filminde aramızdan ayrılan Iron Man’e hayranız. Ancak bir türlü Iron Man hastalarını tatmin edecek bir oyun piyasaya sürülmemişti. Sonunda Iron Man ve Marvel hayranlarını sevinçten coşturacak bir Iron Man oyunu gelebilir. EA, Marvel Entertainment ile ortaklık yaparak Motive Studio bünyesinde yeni bir Iron Man oyunu üzerinde çalışıyor. İşte oyuna ait detaylar!

Electronic Arts Bu Sefer Turnayı Gözünden Vurabilir!

EA cephesi, başarılı bir Iron Man oyunu için gerekli olan tüm bileşenleri toplamış gibi görünüyor. Oyun, tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu olacak ve üçüncü şahıs perspektifinden oynanacak.

Oyunun geliştirme sürecinde liderlik görevini Olivier Proulx üstleniyor. Proulx, daha önce Marvel’s Guardians of the Galaxy oyununda liderlik yapmış ve olumlu yorumlar almıştı. EA’in son yıllarda birçok başarılı seriyi hayata geçirdiği düşünüldüğünde, yeni Iron Man oyunuyla ilgili beklentiler de bir hayli yüksek.

Bu süreçte, Electronic Arts tarafından kurulan ve Iron Man oyununu geliştirecek olan Kanadalı video oyun geliştiricisi Motive Studio, isimsiz Iron Man oyunu için önemli bir güncelleme yaptı. Montreal merkezli stüdyo, oyunun Eylül 2022’de duyurulmasından bu yana ikonik karakteri hayata geçirmek için Marvel Games ile işbirliği içinde çalışıyor.

Her ne kadar bu projeyle ilgili ayrıntılar halen olsa da, yakın zamanda yayınlanan bir iş ilanı Iron Man oyunundan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları veriyor. Electronic Arts web sitesinde yayınlanan iş ilanında “Motive, Unreal Engine 5 kullanan Iron Man ekibine katılacak bir Ses Yazılım Geliştiricisi arıyor. Bir Ses Yazılım Geliştiricisi olarak, sürükleyici ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaratmak için ses sistemlerinin ve özelliklerinin tasarlanması, uygulanması ve optimize edilmesinde önemli bir rol oynayacaksınız. En yüksek kalitede ses entegrasyonu ve işlevselliği sağlamak için ses tasarımcıları, programcılar ve diğer ekip üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışacaksınız.” ifadeleri kullanılmış.

Bu listedeki açıklamanın anahtarı, Motive Studio’nun Frostbite yerine Unreal Engine 5 programını kullanacak olması. Unreal Engine 5, tüm platformlarda geliştiriciler tarafından kullanılan çok popüler bir video oyun motoru. Unreal Engine 5 o kadar başarılı ki, Guiness Dünya Rekorları tarafından en başarılı video oyun motoru olarak kabul edilmiş durumda

Bu sadece küçük bir ayrıntı gibi görünse de, sitede yer alan iş ilanı Motive Studio’nun Iron Man oyununu doğru yapmak istediğinin ve hedefine ulaşmak için iyi kurulmuş bir motor kullanmaya istekli olduğunun önemli bir göstergesi gibi görünüyor.

Bu duyuruyla birlikte EA’nın Marvel ile üç oyunluk bir anlaşma imzaladığı da ortaya çıktı. Iron Man oyunu, bu anlaşma kapsamında geliştirilen üç oyundan ilki olacak. Ne zaman tam olarak piyasaya sürüleceği henüz belirtilmese de oyunun erken geliştirme aşamasında olduğu bildirildi.

Marvel hayranları olarak uzun zamandır düzgün bir Iron Man oyununa ihtiyaç duyuyorduk. Bu duyuru, bu hayali gerçekleştirebilecek bir umut veriyor. Oyunun çıkışı ve daha fazla detayı merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Iron Man oyunu nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!