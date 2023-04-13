Türkiye’deki seyirciler, Disney Plus‘ta yayınlanan Black Panther serisinin ikinci filmi olan Wakanda Forever‘u artık izleyebilirler.
Chadwick Boseman’ın ölümü sonrasında çekilen devam filmi, Wakanda ulusunun krallarının dünya güçleriyle mücadelesini konu ediniyor ve normalde 11 Kasım’da vizyona girmişti. Türkiye’deki sinema yasaları gereği, filmin Türkiye’de de Disney Plus platformuna eklenmesi için beş aylık bir süre beklenmesi gerekiyordu.
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Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Michaela Coel, Richard Schiff, Winston Duke, Dominique Thorne gibi isimlerin yer aldığı kadro, filmin yönetmenliğini ilk filminde de yönetmenlik yapmış olan Ryan Coogler üstleniyor.
Wakanda'nın kaderini belirleyen mücadelenin tanığı olma vakti.
Marvel Studios'tan Black Panther: Wakanda Forever şimdi Disney+'ta. pic.twitter.com/ACBVIshedT
— Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) April 12, 2023
İçindekiler
Black Panther: Wakanda Forever Konusu
Black Panther: Wakanda Forever filminin hikayesi, Kral T’Challa’nın ölümünden sonra geriye kalan Kraliçe Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve Dora Milaje’nin, uluslarını müdahaleci dünya güçlerinden korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Wakanda halkı, yeni döneme uyum sağlamaya çalışırken Savaş Köpeği Nakia ve Everett Ross’un yardımıyla kahramanlar bir araya gelmeli ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizmelidir.
Black Panther: Wakanda Forever Oyuncuları
- Kraliçe Ramonda (Angela Bassett)
- Shuri (Letitia Wright)
- M’Baku (Winston Duke)
- Okoye (Danai Gurira)
- Dora Milaje (savaşçılardan biri olarak Florence Kasumba)
- Savaş Köpeği Nakia (Lupita Nyong’o)
- Everett Ross (Martin Freeman)
- Namor (Tenoch Huerta)
- Dominique Thorne
- Michaela Coel
- Mabel Cadena
- Alex Livinalli
Siz de Black Panther: Wakanda Forever‘ı bugünden itibaren Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.