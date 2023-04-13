Black Panther: Wakanda Forever filminin hikayesi, Kral T’Challa’nın ölümünden sonra geriye kalan Kraliçe Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve Dora Milaje’nin, uluslarını müdahaleci dünya güçlerinden korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Wakanda halkı, yeni döneme uyum sağlamaya çalışırken Savaş Köpeği Nakia ve Everett Ross’un yardımıyla kahramanlar bir araya gelmeli ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizmelidir.

Black Panther: Wakanda Forever Oyuncuları

Kraliçe Ramonda (Angela Bassett)

Shuri (Letitia Wright)

M’Baku (Winston Duke)

Okoye (Danai Gurira)

Dora Milaje (savaşçılardan biri olarak Florence Kasumba)

Savaş Köpeği Nakia (Lupita Nyong’o)

Everett Ross (Martin Freeman)

Namor (Tenoch Huerta)

Dominique Thorne

Michaela Coel

Mabel Cadena

Alex Livinalli

Siz de Black Panther: Wakanda Forever‘ı bugünden itibaren Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.