Tecno Pova 4 ve Tecno Pova 4 Pro modelleri MediaTek Helio G99 ile geliyorlar. Aynı zamanda ülkemizde satılan POCO M5, Casper VIA X30 ve Casper VIA X30 Plus modelleri ile son gelen Realme 10 modelinde de yer alan işlemci ile PUBG Mobile üzerinden yaklaşık yarım saat oyun oynadık.

İlginizi çekebilir; OPPO Find X6 Pro kamera performansı nasıl? | DXOMARK #32

Isınma değerlerine ve kasıp kasmadığına baktığımız oyun testindeki detayları videoda görebilirsiniz.

Not: Bu videoda kullanılan Tecno Pova 4 Pro modeli inceleme örneği olarak Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Test Cihazımız Tecno Pova 4 Pro Özellikleri;

Boyut: 164,8 x 77 x 9,2 mm

164,8 x 77 x 9,2 mm Ekran: 6,66 inç FHD+ AMOLED 90 Hz

6,66 inç FHD+ AMOLED 90 Hz İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Grafik: Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Kamera: 50 MP + AI

50 MP + AI Ön Kamera: 8 MP

8 MP Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5

Wi-Fi 5, BT 5 Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Şarj: 45 Watt Hızlı Şarj