Mobilite platformu Martı‘nın, dünyanın en büyük borsası olan New York Borsası’na açılmasına ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onay verildi.

Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılma sürecini tamamladı. Martı’nın, NYSE’ye doğrudan açılan ilk Türk şirketi olma başarısı gösterdiği bu önemli adım, Türkiye’nin ulaşım ekosistemi için de büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Öktem, “Binlerce çalışanımız, milyonlarca kullanıcımız ve 45 binden fazla aracımızla paylaşımlı, çevreci, elektrikli ulaşımı Türkiye’nin dört bir yanına götürme hedefimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. New York Borsası’na açılma süreciyle birlikte Martı, daha da çok büyüyecek” dedi.

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“Çok çalışıyoruz, Durmaksızın İlerliyoruz”

Öktem, “Önümüzdeki yıllarda, tüm ulaşım araçlarının elektrikli ve paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Bu vizyonla dünyanın en büyük mikromobilite filolarından birini oluşturduk” ifadelerini kullandı.

NYSE’ye açılmanın, Türkiye’nin nüfus yoğunluğunu ve büyüyen mobilite taleplerini karşılamak için gerekli olan geniş ölçekte bir vizyon gerçekleştirmek için Martı’ya büyük bir fırsat sağlayacağına inandığını söyleyen Oğuz Alper Öktem, New York Borsası’na açılma süreciyle ilgili olarak, “Dünyanın en büyük ekonomisiyle aynı borsada yer alacak Türk gücü Martı, NYSE’ye doğrudan açılan ilk Türk firması olma şerefine nail oldu. Bayrağımızı New York’ta dalgalandıran bu heyecan verici adımın devamı için büyük bir tutku ve heyecanla çalışıyoruz” diye konuştu.