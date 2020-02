Mart ayı Playstation Plus oyunları açıklandı

Playstation Plus kullanıcılarına her ay ücretsiz olarak verilen oyunların mart ayındaki isimleri açıklandı. Buna göre mart ayının ücretsiz oyunları Shadow of the Colossus ve Sonic Forces oldu. Playstation Plus kullanıcıları, oyunları 3 Mart 2020 tarihi itibariyle indirebilecekler.

İlginizi çekebilir: Mutlaka oynamanız gereken 5 Playstation 4 oyunu!

reklam

Shadow of the Colossus

İlk olarak 2005 yılında PS2 ve 2011 yılında PS3 için geliştirilen aksiyon-macera türündeki oyun, 2018 yılında PS4 versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Playstation Store‘da 179 tl fiyat etiketine sahip oyunu Plus kullanıcıları ücretsiz olarak indirebilecek. Ayrıca oyunda Türkçe altyazı desteği de bulunuyor.

Sonic Forces

2017 yılında Sonic Team tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan oyun, Sonic‘in Dr. Eggman‘i durdurmak için bir direniş gücüne katıldığını anlatıyor. Oyunun Playstation Store‘da etiket fiyatı 239 tl olarak belirlenmiş. Fakat Plus kullanıcıları ücretsiz olarak indirebilecek. Oyunda Türkçe ses ya da altyazı desteği bulunmuyor.