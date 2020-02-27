Oyun
Mart ayı Playstation Plus oyunları açıklandı
Playstation Plus kullanıcılarına her ay ücretsiz olarak verilen oyunların mart ayındaki isimleri açıklandı. Buna göre mart ayının ücretsiz oyunları Shadow of the Colossus ve Sonic Forces oldu. Playstation Plus kullanıcıları, oyunları 3 Mart 2020 tarihi itibariyle indirebilecekler.
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Shadow of the Colossus
İlk olarak 2005 yılında PS2 ve 2011 yılında PS3 için geliştirilen aksiyon-macera türündeki oyun, 2018 yılında PS4 versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Playstation Store‘da 179 tl fiyat etiketine sahip oyunu Plus kullanıcıları ücretsiz olarak indirebilecek. Ayrıca oyunda Türkçe altyazı desteği de bulunuyor.
Sonic Forces
2017 yılında Sonic Team tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan oyun, Sonic‘in Dr. Eggman‘i durdurmak için bir direniş gücüne katıldığını anlatıyor. Oyunun Playstation Store‘da etiket fiyatı 239 tl olarak belirlenmiş. Fakat Plus kullanıcıları ücretsiz olarak indirebilecek. Oyunda Türkçe ses ya da altyazı desteği bulunmuyor.
Nasıl Yapılır
Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!
Nvidia tarafından geliştirilen bulut oyun platformu GeForce Now teknolojisi fiber ve ADSL alt yapılarında PC, mobil ve laptop üzerinden denedik.
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Nvidia GeForce Now, daha önce Google Stadia, PS Now ve Microsoft’un X Cloud sistemine benzer bir şekilde kendi sunucuları üzerinden oyun oynamaya yarayan bulut oyunculuğunun önemli markalarından biri haline geldi.
Sistem özellikleriniz güncel ve yüksek sistem gerektiren oyunlara yeterli olmasa bile rahatlıkla internet üzerinden düşük sayılabilecek gecikme ile oyun keyfinizi yaşayabiliyorsunuz.
Peki bu sistem farklı cihazlarda ve internet koşullarında geçerli mi? Bu videomuzda Aydoğan’ın sistemi ile ve fiber bağlantı, mobil veri ve Samsung Galaxy S10+ ve aynı zamanda ADSL ve ucuz bir laptop modeli ile test ediyoruz.
Mobil tarafta kullandığımız Razer Junglecat ise tam manasıyla akıllı telefonunuzu Nintendo Switch’e dönüştüren bir yapısıyla göz dolduruyor.
Oyun
GDC 2020 Coronavirus nedeniyle zor durumda!
GDC 2020 Coronavirus nedeniyle zor durumda! Playstation, EA, Hideo Kojima ve Facebok Coronavirus nedeniyle GDC 2020‘den çekildiklerini açıkladı.
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GDC 2020 Coronavirüs nedeniyle katılımcılarının azalma durumuyla karşı karşıya kaldı. Son aylarda dünyada ciddi bir korkuya neden olan, hem sosyal hayatı, hem ticareti olumsuz etkileyen Coronavirus salgını, teknoloji ve oyun piyasasını da olumsuz etkiliyor. Önemli oyun konferanslarından GDC 2020 (Oyun Geliştiricleri Konferansı) , şimdiden 4 büyük katılımcının çekilme kararını açıklamasıyla önemli bir yara aldı. Playstation (Sony) , EA, Hideo Kojima ve Facebook konferansa katılmayacaklarını açıkladı. EA, yaptığı açıklamada çalışanlarının sağlıklarını korumak için ne gerekirse yapacağını bu nedenle de konferanstan çekilme kararı aldığını belirtti.
Yılın en çok konuşulan oyunlarından Death Stranding‘in yaratıcısı Hideo Kojima da konferansta Death Stranding üzerine bir konuşma yapacaktı. Ancak Hideo Kojima‘nın da GDC 2020‘deki konuşmasının iptal olduğu açıklandı. GDC 2020 ile beraber önemli oyun konferanslarından PAX East de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Sadece oyun ve teknoloji değil, birçok alanda korku yaratan Coronavirüs, birçok etkinliğin iptaline sebep oldu. Umuyoruz ki bu salgını tüm dünya en kolay şekilde atlatabilir…
Haber
Xbox Series X, geriye dönük tüm oyunları destekleyecek!
Microsoft, bugün yaklaşmakta olan Xbox Series X’in özelliklerini ve hangi yeniliklerle birlikte geleceğini açıkladı. Açıklamada herkesin beklediği geriye dönük oyun desteğinin nasıl işleyeceği de anlatıldı. Microsoft’a göre Xbox Series X oyun konsolu, dört kuşaklık bir kapsamda tüm Xbox oyunlarını destekleyecek.
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Xbox Başkanı Phil Spencer bir blog yazısında; “Uyumluluk sözümüz, geriye dönük Xbox 360, Xbox One ve orjinal Xbox oyunları da dahil olmak üzere, tüm oyunlar yeni konsolla beraber daha iyi görünüyor ve daha stabil bir oyun zevki sunuyor.” sözlerine yer verdi. Ayrıca özel detaylara değinen Phil Spencer, oyunların herhangi bir geliştirici desteğine ihtiyaç duymadan, daha hızlı yükleme ekranları ve gelişmiş çözünürlüklerle beraber bizlerle olacağını da konuşmasına ekliyor.
Geliştiriciler ve yayıncılar için, “Akıllı Teslimat” ismine sahip yeni bir özellik de duyuruldu. Microsoft bu özelliği ise şu şekilde açıklıyor;
Bu teknoloji, bir kez oyun satın aldığınızda hali hazırda oynadığınız Xbox modelinde, o oyunun doğru sürümüne sahip olduğunuzu bilmenizi sağlar. Halo: Infinite dahil tüm özel Xbox Game Studios oyunları Akıllı Teslimat özelliğini kullanacak ve oynamayı seçtiğiniz en iyi sürümü yalnızca bir defa satın almanız yetecek. Bu teknoloji tüm geliştiriciler ve yayıncılar için özel olacak. Özellik Xbox One ile piyasaya sürülüp, Xbox Series X ile devam edecek.
Bu açıklamayla beraber geliştiricilerin yüzünü güldüren Microsoft, aynı koşullara yakın bir özelliği diğer kullanıcılar için sağlayacak mı merak konusu. Firma ayrıca, 9-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan E3 etkinliğinde yeni konsolla ilgili birçok detayı daha açıklayacak. Tüm bunlara ek olarak, konsolun bu yıl ki tatil sezonunda satışa çıkması bekleniyor.