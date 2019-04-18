Mars’a en benzer “Mars Base 1” uzay üssü yakında ziyaretçilere açılıyor!

” Mars Base 1 ” , Çin’in Gobi Çölünde bulunan Mars üssü simülatörü gençlerin ve turistlerin deneyimine açıldı!

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Mars üssü simülatörü “ Mars Base 1 ” tesisi, Çin hükümetinin bir gün Ay’a insan gönderme ve bu konuda öncü olma amacı ile kuruldu. 7,47 milyon dolar harcanarak kurulan bu tesis Çin’in Kıtalararası İletişim Merkezi öncülüğü ile ortaya çıktı. Bu büyük tesis içerisinde yaşam alanları, kontrol odası,sera ve hava kilidi dahil dokuz modülü barındırıyor.

İlk kez çarşamba günü yabancılara açılan bu uzay üssünde, yakınlarda bir liseden gelen gençler, özel uzay giysileri ile Gobi Çölünün Mars benzeri mağaralarını keşfe çıktılar. Tesisin, Mars’a en benzeyen simülatör olduğu iddia edilen projenin arkasındaki şirket C-Space; gelecek yıl turistlere hizmet verebilmek için bir otel ve restoranın planlarını yaptığını duyurdu.

Pekin önümüzdeki yıllarda mürettabatlı bir uzay istasyonuna sahip olmak için askeri alandaki uzay programlarına milyonlarca dolar döküyor. Mars Base 1 gibi simülasyon tesislerinin askeri alanlarda kullanılmaması da birçok önemli isim tarafından tepki alınmasına sebep oldu. Pekin Üniversitesi Dünya ve Uzay Bilimleri Yüksek Okulu Profesörü Jiao Weixin, Mars’ın zorlu koşullarının tam olarak yansıtılamadığını, en başından beri bu turistik faaliyeti anlamsız bulduğunu ve karşı olduğunu söyledi.