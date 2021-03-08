Markalara Sorun
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Markalara Sorun serimiz vivo Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ile devam ediyor. Türkiye’de yeni faaliyete başlayan vivo markasnının Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, sorduğunuz sorulara içtenlikle cevap veriyor.
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Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Soruların Zaman Çizelgesi;
00:35 – eenes_bayramm
Türkiyede resmi mağazalar açmayı düşünüyor musunuz
02:22 – talha_altuntass
Fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?
03:33 – Erenimdat
Üst seviye dediğimiz amiral modeller (X60-X60 Pro- X60 Pro+) Türkiye’ye gelecek mi? Türkiye’de üretim yapmayı planlıyor musunuz?
05:07 – tutkucemcivelek
Vivo Türkiye pazarında öncelik olarak hangi kitleyi hedef almayı planlıyor.
06:27 – onurkaradem1r
Vivo her zaman malzeme kalitesinde premium seviyeyi mi hedefliyor? Bu fiyatlar bu yüzden mi yüksek?
07:17 – elhi95
Kızaklı kamerayı ilk Vivo mu çıkardı? Çünkü ilk defa X27 ve X27 Pro’da gördüm.
08:27 – kralice.eclipsa
vivo Türkiye, hangi tarihe kadar Türkiye’de yüzde kaçlık pazar payı hedefliyor? Bu hedefine ulaşmak için nasıl bir yol izlemeyi, ne gibi projelere imza atmayı planlıyor?
10:07 – muratboyraz58
Satış sonrası teknik servis için kendi teknik servis merkeziniz varmı? Varsa sattığınız ürünün bozulması durumunda müşterinizin mağduriyetini gidermek için ekstra bir hizmetiniz olacak mı. Mesela general mobile 1 saatte tamir garantisi veriyordu. Kargo ile gelen ürünlere de 24 saat bu süre aşılır ise ürünün yenisini vermeyi taahhüt ediyor du.
11:13 – Kutay Çetinkurt
Çince ve İngilizce bilen yeni mezun veya mezun olmak üzere olan bir endüstri mühendisi Vivo Türkiye’de çalışabilir mi? Çalışmak için ne yapmalı?
12:32 – Selim Akdag
Vivo markası Asya ülkelerindeki gibi fiyat performans markası olan İQOO markasını Türkiye şartlarında rekabetçi fiyatlarla sunabilecek mi malum Türkiye şartlarında ulaşılması zor bir marka
Markalara Sorun
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Markalara Sorun serimize 2021 yılında da devam ediyoruz. Huawei ile başladığımız serimize Huawei Türkiye’nin HMS çalışmalarında en aktif rol oynayan kişisi Kaan Arlı konuk oldu. Kaan sizlerden gelen soruları cevaplıyor.
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MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Markalara Sorun
Siz sordunuz, Xiaomi yanıtladı! Markalara Sorun #4
Markalara Sorun
Siz sordunuz, Huawei yanıtladı! Markalara Sorun #3
Markalara Sorun serimizin üçüncü konuğu Huawei oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı yanıtladı.
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Sorular ve zaman çizelgesi
01:00 – HMS’deki son durum nedir? Kaç uygulama oldu, Google uygulamalarının gelme durumu yok ise, alternatifleri gelecek mi? YouTube gibi. – Bahadır Özkan
05:22 – Siz Google olmayan telefonları nasıl pazarlayacaksınız, Google olmayan bir telefon neden alalım? – Galatasaray
08:10 – Huawei çalışmak nasıl bir duygu iyiki huaweideydim dediğin oldu mu? – Barış Alanyalı + Huawei ile ilişkiniz nasıl başladı? 🙂 Ciddi düşünüyor musunuz? Bu ilişkin adı nedir? – Muzır Neşriyat
10:09 – Corona virüsünden dolayı Çin’de kapanan Ar-Ge laboratuvarı, fabrika veya mağaza var mı? – Yavuz
10:35 – Huawei telefonların kamerası çok iyi. Fotoğraf konusundaki rekabetçi başarısı neden video konusunda yok? Amiral gemisi Huawei’lerin hoparlörleri neden hala orta veya vasat gibi bir kalitede? – Baran Kağan Özçelik
12:49 – Mate XS Türkiye de satışsa çıkacak mı? Fiyatı ne kadar olacak? – Ziya Eken
13:43 – Huawei Developer’ın Türkiye’de etkinlikleri var mı nasıl takip edebilirim, bir geliştirici olarak ekosisteme nasıl dahil oluyoruz? Günalp
15:45 – Honor markasının Huawei’nin önune geçtiği konular var mı, varsa nedir? Şirket içi rekabet ve pazar farki olsa da Honor 10 Lite – P Smart rekabeti gibi tatli rekabetler nasil gecmekte? – Tanzer
16:53 – 5G çalışmaları ne alemde? Operatörler ile ilişkiler nasıl? – Ali Berkay Demiryol
17:58 – Google Play’siz çıkan Türkiye garantili modellere Google Play yüklersek ve telefon bozulduğunda servise götürdüğümüzde garanti dışı kalır mı? Seviliyorsunuz Kerem Enginar ve Kaan Arlı – Burak Eren Gönüler
18:39 – Uzun süredir ambargolar sebebiyle Huawei orta segmentte rekabetçi bir işlemci ile tüketici karşısına çıkamıyor. Bu durum ne zaman sona erecek? Tüketici artık bu durumun farkında ve aynı fiyat bandında daha iyi ve yeni işlemciler mevcutken Huawei’yi neden tercih etsin? – Kaan Özdemir
20:48 – Şu anda güncel Huawei telefon aldık diye düşünelim. Google servislerini yükleyebilecek miyiz? – Ercan Ay
21:40 – Kaan Arlı, Huawei CEO’su olsaydı yapacağı ilk iş ne olurdu ? (Kirin 710 stoklarını bitirmek gibi :)) – Ömer Şanlı
22:55 – Benim sorum biraz kişisel olacak Kaan abiyi SDN’den beri severek örnek alarak takip ediyorum. Donanım Haber’den başlayarak çok güzel bir kariyer elde etti. Onu örnek alan ve teknoloji ve medya konusunda kariyer hedefleyen benim gibi gençler için ne önerir? – Kaan Pray
25:00 – ABD kökenli sosyal medya uygulamaları App Gallery’e gelecek mi? – Furkan Kurtkafa
27:13 – App Galery’de AR uygulamaları eklenebiliyormu? AR için Huawei developer kiti varmı? Bir de 50 milyon TL’lik hibeden developerlar nasıl faydalanabilir? – Poligonar
29:18 – Huawei, Türkiye pazarına giren birçok yeni Çinli firma ile nasıl mücadele etmeyi düşünüyor. Fiyat politikası olarak değişiklik yapmayı yada en azından orta – üst segmentde daha çok fiyat/performans cihazları getirmeyi düşünüyorlar mı? – Oğuzhan Eker
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