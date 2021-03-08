Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu

Markalara Sorun serimiz vivo Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ile devam ediyor. Türkiye’de yeni faaliyete başlayan vivo markasnının Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, sorduğunuz sorulara içtenlikle cevap veriyor.

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Soruların Zaman Çizelgesi;

00:35 – eenes_bayramm

Türkiyede resmi mağazalar açmayı düşünüyor musunuz

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02:22 – talha_altuntass

Fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?

03:33 – Erenimdat

Üst seviye dediğimiz amiral modeller (X60-X60 Pro- X60 Pro+) Türkiye’ye gelecek mi? Türkiye’de üretim yapmayı planlıyor musunuz?

05:07 – tutkucemcivelek

Vivo Türkiye pazarında öncelik olarak hangi kitleyi hedef almayı planlıyor.

06:27 – onurkaradem1r

Vivo her zaman malzeme kalitesinde premium seviyeyi mi hedefliyor? Bu fiyatlar bu yüzden mi yüksek?

07:17 – elhi95

Kızaklı kamerayı ilk Vivo mu çıkardı? Çünkü ilk defa X27 ve X27 Pro’da gördüm.

08:27 – kralice.eclipsa

vivo Türkiye, hangi tarihe kadar Türkiye’de yüzde kaçlık pazar payı hedefliyor? Bu hedefine ulaşmak için nasıl bir yol izlemeyi, ne gibi projelere imza atmayı planlıyor?

10:07 – muratboyraz58

Satış sonrası teknik servis için kendi teknik servis merkeziniz varmı? Varsa sattığınız ürünün bozulması durumunda müşterinizin mağduriyetini gidermek için ekstra bir hizmetiniz olacak mı. Mesela general mobile 1 saatte tamir garantisi veriyordu. Kargo ile gelen ürünlere de 24 saat bu süre aşılır ise ürünün yenisini vermeyi taahhüt ediyor du.

11:13 – Kutay Çetinkurt

Çince ve İngilizce bilen yeni mezun veya mezun olmak üzere olan bir endüstri mühendisi Vivo Türkiye’de çalışabilir mi? Çalışmak için ne yapmalı?

12:32 – Selim Akdag

Vivo markası Asya ülkelerindeki gibi fiyat performans markası olan İQOO markasını Türkiye şartlarında rekabetçi fiyatlarla sunabilecek mi malum Türkiye şartlarında ulaşılması zor bir marka