Sosyal medya

Markalara Sorun

Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu

Markalara Sorun serimiz vivo Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ile devam ediyor. Türkiye’de yeni faaliyete başlayan vivo markasnının Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, sorduğunuz sorulara içtenlikle cevap veriyor.

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Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu

Soruların Zaman Çizelgesi;

00:35 – eenes_bayramm
Türkiyede resmi mağazalar açmayı düşünüyor musunuz

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02:22 – talha_altuntass
Fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?

03:33 – Erenimdat
Üst seviye dediğimiz amiral modeller (X60-X60 Pro- X60 Pro+) Türkiye’ye gelecek mi? Türkiye’de üretim yapmayı planlıyor musunuz?

05:07 – tutkucemcivelek
Vivo Türkiye pazarında öncelik olarak hangi kitleyi hedef almayı planlıyor.

06:27 – onurkaradem1r
Vivo her zaman malzeme kalitesinde premium seviyeyi mi hedefliyor? Bu fiyatlar bu yüzden mi yüksek?

07:17 – elhi95
Kızaklı kamerayı ilk Vivo mu çıkardı? Çünkü ilk defa X27 ve X27 Pro’da gördüm.

08:27 – kralice.eclipsa
vivo Türkiye, hangi tarihe kadar Türkiye’de yüzde kaçlık pazar payı hedefliyor? Bu hedefine ulaşmak için nasıl bir yol izlemeyi, ne gibi projelere imza atmayı planlıyor?

10:07 – muratboyraz58
Satış sonrası teknik servis için kendi teknik servis merkeziniz varmı? Varsa sattığınız ürünün bozulması durumunda müşterinizin mağduriyetini gidermek için ekstra bir hizmetiniz olacak mı. Mesela general mobile 1 saatte tamir garantisi veriyordu. Kargo ile gelen ürünlere de 24 saat bu süre aşılır ise ürünün yenisini vermeyi taahhüt ediyor du.

11:13 – Kutay Çetinkurt
Çince ve İngilizce bilen yeni mezun veya mezun olmak üzere olan bir endüstri mühendisi Vivo Türkiye’de çalışabilir mi? Çalışmak için ne yapmalı?

12:32 – Selim Akdag
Vivo markası Asya ülkelerindeki gibi fiyat performans markası olan İQOO markasını Türkiye şartlarında rekabetçi fiyatlarla sunabilecek mi malum Türkiye şartlarında ulaşılması zor bir marka

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Markalara Sorun

MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı

Yazan:

MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı

Markalara Sorun serimize 2021 yılında da devam ediyoruz. Huawei ile başladığımız serimize Huawei Türkiye’nin HMS çalışmalarında en aktif rol oynayan kişisi Kaan Arlı konuk oldu. Kaan sizlerden gelen soruları cevaplıyor.

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MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı

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Markalara Sorun

Siz sordunuz, Xiaomi yanıtladı! Markalara Sorun #4

Yazan:

Markalar Sorun serimizin yeni bölümünde konuğumuz Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk. Sosyal medyadan sorduğunuz soruları derledik ve bu videoda markaya yönelttik.
Sorular ve cevap zamanları
00:48 Türkiye’ye gelince sanki fiyat/performans dengesi biraz şaştı gibi. Gerçi ülkenin durumu da bunu etkiliyor fakat fiyatlarda indirim olasılıkları var mıdır? @Foraa61
03:21 Eski Xiaomi cihazı getir yenisini indirimli alma gibi bir kampanya olur mu? @nicotsla8
05:02 Xiaomi yavaş yavaş f/p ürünü olmaktan çıkıyor gibi… Bunu sadece akıllı telefonları için söylemiyorum, ülkemizde sattığı tüm ürünlerde. (Tabiki yine de belli markalara göre uygun ama yavaş yavaş onların seviyeye çıkıyor…) @m_nesriyat
06:20 Pocophone f1 neden sadece internete satılıyor neden mağazalarda göremiyoruz. @Moeay0
07:16 Televizyonlar neden satılmıyor? Satılma planı var mı? Evetse ne zaman? Teşekkürler. @Notralizer
09:02 Firma üretimi Corona virüs sebebiyle ne kadar etkilendi? Etkilendi ise bu durumun devamı halinde ülkemizdeki stokların tükenip telefonların kara borsa fiyatlardan satıldığını görebilir miyiz? @Birkanbaybag
10:35 Ben de Xiaomi’nin Türkiye’deki resmi dağıtım kanallarını merak ediyorum. Her firma kendisinin “resmi distribütör” olduğunu iddia ediyor. Bunların hangileri gerçekten resmi? Xiaomi’nin Türkçe web sitesindeki “Nereden satın alınır” bağlantısındaki mağazalar dışında +++ Resmi satış yapan yerler yok mu? Türk Mi’nin PTT’lerde açtığı kiosklardan neden Xiaomi web sitesinde bahsedilmiyor. “Deneyim mağazası” konseptinin Mi Store’lardan farko ne olacak? Saygılar, sevgiler… @ersinakman
15:32 Xiaomi mi 10 pro Türkiye’ye ne zaman giriş yapacak ve fiyatı nasil olacak? @kerimsekili
16:11 Servis konusunda ne düşünüyorlar @ademalp
18:26 Xiaomi ekosistemindeki ürünlerin faklı bölgelerde farklı isimlerle satılmasının temel nedeni nedir? (Redmi airdots- aitbuds, Mi9T-redmi K20 gibi) @DobraBilisimci 20:10 Yıl sonunda hedeflenen mağaza sayısı nedir ? Garanti desteğinde iyileştirme yapılacak mı ?
21:02 Markanın doğru okunuşu nedir? Her ülke farklı diyor ama öz ülkelerinde “şomi” dediklerini duydum, biraz kafa karıştırıcı. – Can Altan
21:39 Xiaomide kariyer düşünen/isteyen Çince/İngilizce/Türkçe bilen mühendislere tavsiyeleriniz nedir? Neler yapabiliriz? – Kutay Çetinkurt
23:05 Miui arayuzundeki hatalar ne zaman çözülür? Normal xiaomilerde bir sıkıntı yokken Redmi serisinde fazlasıyla yazılım sorunu oluyor. Kendiminde yasadigi sorunlar; Navigasyon tuşlarının bozulması, arama yapamama ve aramayı cevaplayamama telefon çöküyor komple. Stabil olmayan pil süreleri vb. Umarım iletirsiniz kendilerine – Serhat Özdemir
25:07 orijinal kaçak telefonlar var piyasada bu konuda bilginiz varmı varsa önlem aldınız mı yada alacakmısınız – Fırat Akelma
25:54 Kvk garantili ürünler orjinal mi? Ve ayrıca neden tüm telefonlarında xiaomi’ye ait telefon ve rehber uygulamaları kullanılırken red mi note 8 ve red mi note 8 pro’da google’a ait kişiler ve telefon uygulaması kullanılıyor? – Aya
27:33 Yaşadığımız sorunları size nasıl bildirebiliriz? Mi community den yazıyoruz gören yok, geri bildirim atıyoruz ama size iletildi mi iletilmedi mi bilmiyoruz. Sosyal medya hesaplarından bilgi alamıyoruz. Program, e posta, çağrı merkezi kurulursa bilgi alır öneri veriririz 🙂 – Ferdi ByAr
29:04 Neden Hindistan bölgesinde olan özellikler (adım sayar vb) gibi özellikler Türkiye bölgesinde yok – Mehmet Ergin
29:57 Xiaomi telefon,kulaklık,band,temizlik robotu dışında hangi ürün gruplarını türkiye’de satışa sunacak? Örneğin çinde satılan ev ihtiyacı(otomatik sabunluk,su tasarruf aparatı vb.) ürünlerini satmayı düşünüyorlar mı? – Levent Orgun
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Markalara Sorun

Siz sordunuz, Huawei yanıtladı! Markalara Sorun #3

Yazan:

Siz sordunuz, Huawei yanıtladı! Markalara Sorun #3

Markalara Sorun serimizin üçüncü konuğu Huawei oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı yanıtladı.

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Sorular ve zaman çizelgesi

01:00 – HMS’deki son durum nedir? Kaç uygulama oldu, Google uygulamalarının gelme durumu yok ise, alternatifleri gelecek mi? YouTube gibi. – Bahadır Özkan

05:22 – Siz Google olmayan telefonları nasıl pazarlayacaksınız, Google olmayan bir telefon neden alalım? – Galatasaray

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08:10 – Huawei çalışmak nasıl bir duygu iyiki huaweideydim dediğin oldu mu? – Barış Alanyalı + Huawei ile ilişkiniz nasıl başladı? 🙂 Ciddi düşünüyor musunuz? Bu ilişkin adı nedir? – Muzır Neşriyat

10:09 – Corona virüsünden dolayı Çin’de kapanan Ar-Ge laboratuvarı, fabrika veya mağaza var mı? – Yavuz

10:35 – Huawei telefonların kamerası çok iyi. Fotoğraf konusundaki rekabetçi başarısı neden video konusunda yok? Amiral gemisi Huawei’lerin hoparlörleri neden hala orta veya vasat gibi bir kalitede? – Baran Kağan Özçelik

12:49 – Mate XS Türkiye de satışsa çıkacak mı? Fiyatı ne kadar olacak? – Ziya Eken

13:43 – Huawei Developer’ın Türkiye’de etkinlikleri var mı nasıl takip edebilirim, bir geliştirici olarak ekosisteme nasıl dahil oluyoruz? Günalp

15:45 – Honor markasının Huawei’nin önune geçtiği konular var mı, varsa nedir? Şirket içi rekabet ve pazar farki olsa da Honor 10 Lite – P Smart rekabeti gibi tatli rekabetler nasil gecmekte? – Tanzer

16:53 – 5G çalışmaları ne alemde? Operatörler ile ilişkiler nasıl? – Ali Berkay Demiryol

17:58 – Google Play’siz çıkan Türkiye garantili modellere Google Play yüklersek ve telefon bozulduğunda servise götürdüğümüzde garanti dışı kalır mı? Seviliyorsunuz Kerem Enginar ve Kaan Arlı – Burak Eren Gönüler

18:39 – Uzun süredir ambargolar sebebiyle Huawei orta segmentte rekabetçi bir işlemci ile tüketici karşısına çıkamıyor. Bu durum ne zaman sona erecek? Tüketici artık bu durumun farkında ve aynı fiyat bandında daha iyi ve yeni işlemciler mevcutken Huawei’yi neden tercih etsin? – Kaan Özdemir

20:48 – Şu anda güncel Huawei telefon aldık diye düşünelim. Google servislerini yükleyebilecek miyiz? – Ercan Ay

21:40 – Kaan Arlı, Huawei CEO’su olsaydı yapacağı ilk iş ne olurdu ? (Kirin 710 stoklarını bitirmek gibi :)) – Ömer Şanlı

22:55 – Benim sorum biraz kişisel olacak Kaan abiyi SDN’den beri severek örnek alarak takip ediyorum. Donanım Haber’den başlayarak çok güzel bir kariyer elde etti. Onu örnek alan ve teknoloji ve medya konusunda kariyer hedefleyen benim gibi gençler için ne önerir? – Kaan Pray

25:00 – ABD kökenli sosyal medya uygulamaları App Gallery’e gelecek mi? – Furkan Kurtkafa

27:13 – App Galery’de AR uygulamaları eklenebiliyormu? AR için Huawei developer kiti varmı? Bir de 50 milyon TL’lik hibeden developerlar nasıl faydalanabilir? – Poligonar

29:18 – Huawei, Türkiye pazarına giren birçok yeni Çinli firma ile nasıl mücadele etmeyi düşünüyor. Fiyat politikası olarak değişiklik yapmayı yada en azından orta – üst segmentde daha çok fiyat/performans cihazları getirmeyi düşünüyorlar mı? – Oğuzhan Eker

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