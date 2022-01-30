Markalara Sorun: OMIX | Muzaffer Gölcü

Omix Türkiye CEO’su Muzaffer Gölcü, Markalara Sorun serimizin yeni konuğu oluyor. Sosyal medya hesaplarımızdan Omix hakkında sorduğunuz soruları da Ersin Akman iletiyor.

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01:25

Instagram’da kralice.eclipsa nick’li kullanıcı:

“Omix’in ürünlerine Singapur pazarında rastlayamadım. Singapur merkezli olan bir firma neden faaliyetlerini öncelikli olarak Türkiye’de yapıyor ve ürünlerini öncelikli olarak Türkiye’de satıyor?” demiş.

Buradan yola çıkarak şunu soralım:

Bize OMIX markasının yapısını anlatır mısınız? Ürünleri hangi ülkelerde satılıyor? Kendi fabrikası var mı? Nasıl bir ortaklık yapısı var? Siz Türkiye’deki görevinizden başka markanın global operasyonunda da görevli misiniiz?

05:24

Instagram’da ben.batuhancanver nick’li kullanıcı:

“Neden OMIX alalım?” diye sormuş.

Bu noktada ben de takipçimizin sorusunu şöyle geliştirmek istiyorum:

Neden OMIX alalım? OMIX bize diğer markaların sunamadığı neyi sunacak? Yani son kullanıcı olan bizlere markanın bir vaadi var mı?

07:13

YouTube’da Oğulcan Çit isimli kullanıcı sormuş:

“Lansman sonrası OMIX ile ilgili haberlerde akıllı telefonla beraber akıllı ev aletleri ve başka ürünler de olduğunu okumuştum. Bu ürünler ne zaman piyasaya çıkacak?”

12:28

Instagram’da tomacoglu isimli kullanıcı sormuş:

“Türkiye de cep telefonları üzerinde bildiğiniz gibi ciddi bir vergi ve kur yükü bulunmakta.

Bu yük sadece bizleri değil eminim Muzaffer Bey gibi şirket yöneticilerini de üzüyordur.”

Bu bağlamda iki sorum var:

1 Bu fiyatlarlan satış yapmak sizi zorluyor mu? Ticari anlamda işinizi yapmanızı engelliyor mu?

2 Son kullanıcı olarak bizleri mutlu edecek planlarınız var mı?

17:59

YouTube yorumcularından Deniz Koloğlu sormuş:

“Telefon kutusunun içine TWS kulaklık koymak kimin fikriydi gelecek modellerde bu devam edecek mi ? ”

20:06

Başta Instagram’daki kullanıcı adı ozlemillo olmak üzere birçok takipçimiz şu konuyu dile gitirmiş

Muzaffer Bey. Kısaca diyorlar ki:

“OMIX telefonların şu an kendi galerisi, tema galerisi ve yazı stili magazası yok. Bunlar gelecke mi? Gelecekse ne zaman gelecek? ”

Aynı konuyu merak eden s.a.m.e.t.d nick’li takipçimiz de OMIX’in kendi uygulamalarının olmayışını bir eksiklik olarak değerlendiriyor ve sizin de bunu bir eksiklik olarak görüp görmediğinizi merak ediyor.

22:22

Instagram’daki takipçilerimizden emresariqul diyor ki:

“Sizce bir Telefon da en gerekli olan özellik nedir? Yani Muzaffer Bey bir telefonu eline aldığında, incelediğinde ilk önce hangi özelliğine bakar?”

25:01

Birçok kulalnıcımız OMIX’in güncelleme politikasını merak ediyor Muzaffer Bey.

“Şahsen ben de bu konuda ne söyleyeceğinizi çok merak ediyorum.”

Bu başlık altında gelen sorulardan bazılarını özetlemek istiyorum size.

Alhas Atahan Kızılkaya demiiş ki:

“Sayın Muzaffer Gölcü’yü eski şirketinden tanıyoruz ve bu şirket güncelleme konusunda pek başarılı değildi. Sanırım Muzaffer Bey o zamanlar yaşanan sıkıntıların OMIX’te de tekrar etmesini istemez.

OMIX bize güncelleme konusunda tüm rakiplerinden farklı bir şey sunacak mı?

Değerli cevapları için şimdiden teşekkür ederim. ”

Fatih İBİŞ demiş ki:

“OMIX güncelleme konusunda herhangi bir süre garantisi veriyor mu? Bunu soruyorum çünkü son zamanlarda şirketlerin ikiden fazla Android güncellemesi sözü verdiklerine sahit oluyoruz.”

Halil ibrahim Yüksel demiş ki:

“Her OMIX telefon 2 yıl Android güncellemesi alacak mı? ”

Tüm bu ve güncelleme konusundaki benzer sorulara tek bir cevap vermenizi istesek ne dersiniz?

29:38

Twitter’dan LEVENT ORGUN sormuş:

“Bazı markalar cüzdan veya NFT benzeri Blockchain anlaşmaları yapıyor. OMIX’in de böyle planları var mı? Varsa 2022 yılında blok zinciri veya Meta uygulamalarını destekleyen modeller görür müyüz?”