Siz sordunuz, Huawei yanıtladı! Markalara Sorun #3

Markalara Sorun serimizin üçüncü konuğu Huawei oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı yanıtladı.

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Sorular ve zaman çizelgesi

01:00 – HMS’deki son durum nedir? Kaç uygulama oldu, Google uygulamalarının gelme durumu yok ise, alternatifleri gelecek mi? YouTube gibi. – Bahadır Özkan

05:22 – Siz Google olmayan telefonları nasıl pazarlayacaksınız, Google olmayan bir telefon neden alalım? – Galatasaray

08:10 – Huawei çalışmak nasıl bir duygu iyiki huaweideydim dediğin oldu mu? – Barış Alanyalı + Huawei ile ilişkiniz nasıl başladı? 🙂 Ciddi düşünüyor musunuz? Bu ilişkin adı nedir? – Muzır Neşriyat

10:09 – Corona virüsünden dolayı Çin’de kapanan Ar-Ge laboratuvarı, fabrika veya mağaza var mı? – Yavuz

10:35 – Huawei telefonların kamerası çok iyi. Fotoğraf konusundaki rekabetçi başarısı neden video konusunda yok? Amiral gemisi Huawei’lerin hoparlörleri neden hala orta veya vasat gibi bir kalitede? – Baran Kağan Özçelik

12:49 – Mate XS Türkiye de satışsa çıkacak mı? Fiyatı ne kadar olacak? – Ziya Eken

13:43 – Huawei Developer’ın Türkiye’de etkinlikleri var mı nasıl takip edebilirim, bir geliştirici olarak ekosisteme nasıl dahil oluyoruz? Günalp

15:45 – Honor markasının Huawei’nin önune geçtiği konular var mı, varsa nedir? Şirket içi rekabet ve pazar farki olsa da Honor 10 Lite – P Smart rekabeti gibi tatli rekabetler nasil gecmekte? – Tanzer

16:53 – 5G çalışmaları ne alemde? Operatörler ile ilişkiler nasıl? – Ali Berkay Demiryol

17:58 – Google Play’siz çıkan Türkiye garantili modellere Google Play yüklersek ve telefon bozulduğunda servise götürdüğümüzde garanti dışı kalır mı? Seviliyorsunuz Kerem Enginar ve Kaan Arlı – Burak Eren Gönüler

18:39 – Uzun süredir ambargolar sebebiyle Huawei orta segmentte rekabetçi bir işlemci ile tüketici karşısına çıkamıyor. Bu durum ne zaman sona erecek? Tüketici artık bu durumun farkında ve aynı fiyat bandında daha iyi ve yeni işlemciler mevcutken Huawei’yi neden tercih etsin? – Kaan Özdemir

20:48 – Şu anda güncel Huawei telefon aldık diye düşünelim. Google servislerini yükleyebilecek miyiz? – Ercan Ay

21:40 – Kaan Arlı, Huawei CEO’su olsaydı yapacağı ilk iş ne olurdu ? (Kirin 710 stoklarını bitirmek gibi :)) – Ömer Şanlı

22:55 – Benim sorum biraz kişisel olacak Kaan abiyi SDN’den beri severek örnek alarak takip ediyorum. Donanım Haber’den başlayarak çok güzel bir kariyer elde etti. Onu örnek alan ve teknoloji ve medya konusunda kariyer hedefleyen benim gibi gençler için ne önerir? – Kaan Pray

25:00 – ABD kökenli sosyal medya uygulamaları App Gallery’e gelecek mi? – Furkan Kurtkafa

27:13 – App Galery’de AR uygulamaları eklenebiliyormu? AR için Huawei developer kiti varmı? Bir de 50 milyon TL’lik hibeden developerlar nasıl faydalanabilir? – Poligonar

29:18 – Huawei, Türkiye pazarına giren birçok yeni Çinli firma ile nasıl mücadele etmeyi düşünüyor. Fiyat politikası olarak değişiklik yapmayı yada en azından orta – üst segmentde daha çok fiyat/performans cihazları getirmeyi düşünüyorlar mı? – Oğuzhan Eker