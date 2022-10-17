WhatsApp, beta uygulamasına Play Store üzerinden 2.22.22.14 ve iOS için 22.22.0.70 sürüm numarasıyla yeni bir güncelleme sunuyor. Son beta güncellemeleri, “Mesajları düzenleme” ve iOS’ta metin biçimlendirme kısayolunu geri getirme gibi şu anda geliştirilmekte olan yeni özellikleri sergiliyor.

Mesajları düzenleme

Bir mesaj düzenlendiğinde “Düzenlendi” etiketi görünecektir. Buna ek olarak, WhatsApp size bir mesajı düzenlemek için yaklaşık 15 dakika sunacak ve bunu artık nihayet onaylayabiliyoruz. Alıcı belirli bir süre içinde telefonunu açmazsa, WhatsApp mesajınızın güncelleneceği sözünü veremez. Bu, herkes bir mesajı sildiğinde olan şeyle aynıdır.

iOS 16 için metin kısayolunu biçimlendirme

iOS 16’da WhatsApp için biçimlendirilmiş metin kısayolu geri geliyor. Metni kelimeden önce ve sonra bir karakter ekleyerek daha hızlı biçimlendirmek için kullanıcılar biçimlendirmek istedikleri metni seçebilir ve BIU menü seçeneğine dokunabilirler. Bu menü iOS 16’da görünmüyordu çünkü yükseltmeden sonra uygulamalar biçimlendirme menülerini “BIU” yerine “Format” olarak adlandırmak zorunda kaldı.

WhatsApp’ın iOS 22.22.0.70 beta sürümü beta test kullanıcıları için kullanıma sunuldu ve iOS 16’nın getirdiği iyileştirmeleri içeriyor: Ayrıca, iOS 16’yı kullanırken biçimlendirilecek metni seçmeye çalışırsanız, metni biçimlendir kısayolunun geri döndüğünü ve metni her zamanki gibi biçimlendirebileceğinizi fark edeceksiniz. iOS 15 ve önceki sürümlerin kullanıcıları standart BIU kısayolunu görmeye devam edecekler, bu nedenle onlar için hiçbir şey değişmedi.

Bildirim hata düzeltme güncellemesi

Twitter’daki bazı kullanıcılar, bu ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, bir mesaj alırken herhangi bir bildirim sesi duymadıklarını iddia etti. Hatta bazı durumlarda titreşim bile çalışmıyordu. Bildirimler telefonunuzda çalışmıyorsa, Android 2.22.2.16 için WhatsApp beta sürümüne güncelleme yaptığınızdan emin olun çünkü yama yüklendikten sonra kullanıma sunuluyor.

“Mesaj düzenleme” özelliğinin kullanılabilirliği ile ilgili olarak, bunlar hala geliştirme aşamasındadır ve kullanıcıların bunlara erişmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır. Ve yeni biçim metin kısayolu yalnızca iOS 16’daki beta kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp’ın kaybolan mesajları ve cevapsız aramalar için Rahatsız Etme API’sini korumak için çalıştığı bildirildi.

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