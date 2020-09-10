Mark Zuckerberg: App Store tekel oluşturuyor!

Apple ve Epic Games arasındaki sürtüşme, iki şirketin yanı sıra teknoloji alanındaki önemli isimlerin de yorumlarda bulunmasına neden oluyor. Son olarak Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Apple’ın uygulama marketi App Store ile tekel oluşturduğunu ima etti!

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Mark Zuckerberg, Apple-Epic Games gerilimine dahil oldu!

Apple-Epic Games gerilimine ilişkin daha önce bir açıklama yayınlayan Facebook, ünlü oyun stüdyosunun tarafında olduğunu söylemişti. App Store’un uygulama içi işlemlerden kestiği %30 komisyonu adil bulmayan platform, bu komisyonun COVID-19 sürecinde alınmaması gerektiğini beyan etti. Haber sitesi Axios ile bir röportaj gerçekleştiren Mark Zuckerberg de sürecin yasal kurumlarca incelenmesi gerektiğini söyledi.

Konu ile ilgili Zuckerberg, “Amerikalıların yaklaşık %50’sinin akıllı telefon kullandığını ve bu oranın dünya çapında daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sanırım toplam 1 milyardan fazla Apple cihazı var. Bu yüzden App Store’un aşırı kontrolcü olması ve rekabet koşullarını sağlayıp sağlamadığı konusunda insanların kafalarında bazı sorular olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Daha sonra bu durumun bir rekabeti ihlal soruşturmasına konu olup olamayacağı sorulurken, Zuckerberg bu soruyu üstü kapalı şekilde olumlu yanıtladı.

Mark Zuckerberg, röportajın devamında ise geliştirici ve kullanıcılara daha fazla özgürlük sunduğu gerekçesiyle Google’ı övdü. Play Store’da bulunmayan bir uygulamanın cihazlara eklenmesinin oldukça kolay olduğunu söyleyen Zuckerberg, bunun her iki tarafa daha fazla özgürlük sunduğunu ifade etti.

Öte yandan Facebook ve Apple arasında da yine App Store kaynaklı bazı sorunlar bulunuyor. Facebook Pay sistemini iOS işletim sistemine taşımak isteyen sosyal medya platformu, bunun karşılığında Apple cephesinden veto almıştı. Orta nokta bulunamaması üzere Facebook’un bu özelliği yalnızca Android kullanıcılarına sunabildiğini belirtelim.