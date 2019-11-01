Genel
Mario Kart Tour, gerçek çok oyunculu oyunu test ediyor
Oyuncuların yapay zekâ ile mücadele ettiği Mario Kart Tour oyununa artık gerçek zamanlı mücadeleler ekleniyor. Şirket önümüzdeki Aralık ayında beta sürümüne gerçek zamanlı çok oyunculu mod başlattığını açıkladı.
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Nintendo, bu eleştirileri dindirecek çok oyunculu modunu hayata geçireceğini duyurdu. İlk kez 1992 yılında SNES konsolu için satışa çıkan Mario Kart Tour’un uzun bir aranın ardından mobil platformlara gelmişti. Nintendo’nun popüler oyunlarından Mario Kart Tour, geçtiğimiz aylarda mobil platformlara gelmiş ancak çok oyunculu modda oyunların yapay zekâya karşı oynatılması tepki çekmişti.
Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyunun gerçek çok oyunculu modunun yakın zamanda kullanıcılara sunulacağı açıklandı. Duyuruda dikkat çeken kısım ise çok oyunculu modun beta sürümünün sadece Gold Pass abonelerine sunulacak olması oldu. Abonelik, ilk ücretsiz aydan sonra aylık 4,99 dolar olarak ücretlendiriliyor.
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Mario Kart Tour mobil bugüne kadar yaklaşık 90 milyon kez indirildi. Bunun 53 milyonu Android tarafında iken iOS tarafında ise 37 milyon civarında ancak 12 milyon dolarlık oyun içi gelirin yüzde 75’i iOS tarafından geliyor.
Nintendo’nun oyuna biraz daha hareketlilik katacak çok oyunculu modu paralı yapıp yapmayacağı merak konusu. Eğer Gold aboneleri için olursa Nintendo’ya iyi bir gelir bırakacağı kesin gibi.
Genel
Huawei Watch GT 2 Türkiye’de Satışa Sunuldu!
Huawei, uzun süredir beklenen yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2 modelini Türkiye’de kullanıcılara sundu.
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei’nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2’nin 46 mm versiyonu Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunan Kirin A1 işlemcisi sayesinde geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve uzun pil ömrü sunan Huawei’nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2, 3 boyutlu cam tasarımıyla daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor.
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Huawei Watch GT 2’nin 46mm serisi, Huawei cep telefonlarına Bluetooth ile bağlantı kuruyor ve 150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekliyor. Saat, telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedebiliyor ve kolayca arama yapabiliyor. Saatler, aynı zamanda 500 mp3 barındırılabilecek depolama kapasitesi ile geliyor.
Huawei Watch GT 2, 32 MB RAM ile günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilecek donanıma sahip. 1.39 inçlik ekrana sahip olan Watch GT 2, 454×454 piksel çözünürlükte geliyor. Yeni akıllı saat modeli pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. 2 haftaya kadar kullanım imkanı sunan Watch GT 2, 15 farklı spor aktivitesini takip edebiliyor.
445 mAh bataryadan beslenen Watch GT 2, tek şarj ile iki haftadan fazla kullanım ömrü vaat ediyor. Su altı nabız ölçme teknolojisine sahip olan GT 2 modeli 55 metreye kadar su geçirmemekte. Cihazda nabız takip modu ve GPS takipli spor modu bulunuyor. Ayrıca Watch GT 2’nin üzerinde bir adet mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Bu sayede sesli asistana komutlar verebilir veya sesli aramalar yapabilirsiniz.
Huawei Watch GT 2 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
Huawei’den yapılan açıklamaya göre Watch GT 2, 46 mm versiyonu spor ve klasik modelleriyle Türkiye pazarında satışa sunuldu. Huawei Watch GT 2’in tavsiye edilen son tüketici satış fiyatı ise 1499 TL olarak açıklandı.
Akıllı Telefonlar
Apple, 24 Ay taksit ile iPhone satışına başlıyor!
Apple ilk olarak ABD’de kullanıcılarına sunduğu Apple Card ile birlikte iPhone’lar artık 24 aya varan taksitlerle satın alınabilecek.
ABD’li teknoloji devi, her yıl piyasaya sürdüğü iPhone modelleri ile piyasanın en çok konuşulan şirketlerinden biri oluyor. Yeni amiral gemileri iPhone 11 modelleri geçtiğimiz günlerde satışa sunulmaya başladı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ile adından söz ettiren şirket, ulaşılan satış rakamlarından memnun.
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Apple Card ile iPhone satın alan müşteriler, 24 ay taksit yapabilecek ve bunun karşılığında herhangi bir faiz ödemeyecek. Üstelik Apple’ın kredi kartının dikkat çekici avantajlarından olan yüzde üç para iadesinden yararlanmak mümkün.
Şirket, bu adımla birlikte operatörlere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlarken, kullanıcıların yeni iPhone’ları taksitle almak istediklerinde ağırlıklı olarak AT&T ve T-Mobile‘ı tercih etmesini dikkate aldı ve bu sürpriz kararı almasında etkili oldu.
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Kart üzerinde üzerinde yalnızca isim yazılı olacak. Klasik kredi katlarının üzerinde bulunan Kart no, CCV gibi bilgiler bulunmayacak. Ayrıca kart ile yapacağınız Apple alışverişlerinde de ciddi indirimler sunacak.
Kartın ülkemizde kullanıma alıp açılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkemizde oldukça fazla kullanıcısı olan Apple, kredi kartı da büyük ihtimalle açması bekleniyor. Ancak şuan için şimdilik bu konu tamamıyla belirsiz.
Genel
Twitter artık siyasi reklam almayacağını duyurdu!
Twitter artık siyasi içerikli reklamlara izin vermeyecek. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, artık Twitter’da sisyasi içerikli reklamlara izin verilmeyeceğini açıkladı.
Her seçim döneminde tekrar gündeme gelen sosyal medyadaki ‘seçim kampanya reklamları’ bu kez Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’nin aldığı radikal kararla gündeme geldi. Ünlü CEO, siyasi mesajların satın alınmasından değil hak edilerek insanlara ulaşmasından yana olduklarını belirtti.
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Twitter CEO’su Dorsey, “Twitter’daki tüm siyasi reklamları küresel olarak durdurma kararı aldık. Siyasi mesaj alanının kazanılması gerektiğine inanıyoruz, satın alınmamalı. Neden? Çünkü erişim için ödeme yapmak insanlar üzerinde son derece optimize edilmiş ve hedefli siyasi mesajlar verme alanı yaratıyor. Bu alanın parayla tehlikeye atılmaması gerektiğine inanıyoruz. İnternet reklamcılığı inanılmaz derecede güçlü ve ticari reklam verenler için çok etkili olsa da, bu güç siyasete önemli riskler getiriyor, bu milyonlarca oyu etkilemek için kullanılabilir.” dedi.
Jack son olarak, günümüz demokrasisinin siyasi mesajların reklamlarla insanlara ulaşması konusunda yeterince olgun olmadığı vurgusunu yaptı. Twitter’ın bu kararının 22 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayacağını söyleyen Dorsey, mevcut reklam verenlere bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için bir bildirim süresi sağlamak adına bu süreyi tanıdıklarını ifade etti.
Twitter CEO’su Jack Dorsey’in bu açıklamalarının ardından, ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 1.8 değer kaybetti. Yatırımcıların alınan bu kararın etkisiyle Twitter’ın gelirlerinde düşüş olacağı beklentisi artınca, sosyal ağın piyasa değeri de 23.1 milyar dolardan yaklaşık 500 milyon dolarlık kayıpla 22.6 milyar dolara geriledi.