Mario Kart Tour, gerçek çok oyunculu oyunu test ediyor

Oyuncuların yapay zekâ ile mücadele ettiği Mario Kart Tour oyununa artık gerçek zamanlı mücadeleler ekleniyor. Şirket önümüzdeki Aralık ayında beta sürümüne gerçek zamanlı çok oyunculu mod başlattığını açıkladı.

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Nintendo, bu eleştirileri dindirecek çok oyunculu modunu hayata geçireceğini duyurdu. İlk kez 1992 yılında SNES konsolu için satışa çıkan Mario Kart Tour’un uzun bir aranın ardından mobil platformlara gelmişti. Nintendo’nun popüler oyunlarından Mario Kart Tour, geçtiğimiz aylarda mobil platformlara gelmiş ancak çok oyunculu modda oyunların yapay zekâya karşı oynatılması tepki çekmişti.

Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyunun gerçek çok oyunculu modunun yakın zamanda kullanıcılara sunulacağı açıklandı. Duyuruda dikkat çeken kısım ise çok oyunculu modun beta sürümünün sadece Gold Pass abonelerine sunulacak olması oldu. Abonelik, ilk ücretsiz aydan sonra aylık 4,99 dolar olarak ücretlendiriliyor.

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Mario Kart Tour mobil bugüne kadar yaklaşık 90 milyon kez indirildi. Bunun 53 milyonu Android tarafında iken iOS tarafında ise 37 milyon civarında ancak 12 milyon dolarlık oyun içi gelirin yüzde 75’i iOS tarafından geliyor.

Nintendo’nun oyuna biraz daha hareketlilik katacak çok oyunculu modu paralı yapıp yapmayacağı merak konusu. Eğer Gold aboneleri için olursa Nintendo’ya iyi bir gelir bırakacağı kesin gibi.