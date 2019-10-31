Hangisinin gece modu daha iyi? iPhone 11 Pro, iPhone XS ve P30 Pro

Çinli üretici Xiaomi orta seviye telefonlarına oldukça fazla önem veriyor. Bu orta seviye telefonlarından biride Xiaomi Mi A3 olarak karşımıza çıkıyor. Bu haberimizde Xiaomi Mi A3 için en iyi Android 10 ROM’larına bakacağız.

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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Mi A3, bilindiği gibi Android One programına dahil olan cihazlardan bir tanesi. Bu nedenle yakın bir zamanda Android 10 güncellemesinin gelmesi beklenirken, Mi A3 kullanıcıları için en iyi Android 10 ROMlarının listesini yaptık. Bu ROM’larla birlikte kullanıcılar Android 10’un gelişmiş özelliklerine ulaşabilecek ve tamamen kişiselleştirmenin tadını çıkartabilecek.

Peki ROM nedir?

Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Android’in üçüncü taraf geliştiricilere izin verdiği herkes tarafından biliniyor. Bu geliştiriciler kişiselleştirilmiş Android kaynaklı işletim sistemleri ortaya çıkartıyor. Bu işletim sistemleri özel ROM olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel ROMlar sade işletim sistemlerine göre daha çok kişiselleştirilebilir bir konumda oluyor. ROMları kaynak kodları ile birlikte destekleyen tüm cihazlara yükleyebiliyorsunuz.

Gelin sizler için sıraladığımız Mi A3 Android ROM listesine yakından bakalım.

Pixel Experience ROM

Adındanda anlaşılacağı gibi Pixel cihazların tasarımı ve işletim sistemi özelliklerini kapsayan bu ROM, simgeler, yazı tipleri ve duvar kağıtları gibi birçok modülü içerisinde barındırıyor. Oldukça stabil çalışan bu ROM, cihazınızın gizlilik ve güvenliğine önem veriyor. Ayrıca Android 10 tabanlı ve WiFi, RIL, GPS, Kamera, El Feneri, Bluetooth, Işıklar, GPS gibi bir çok özelliği kusursuzca cihazında çalışıyor.

Atom OS ROM

AOSP’a dayanan bu ROM, simgeler, duvar kağıtları ve yazı tipleri gibi tüm Google uygulamalarını içeriyor. İçerisinde yapabileceğiniz birçok kişiselleştirme ayarınada izin veren Atom OS, ekim güvenlik güncellemesi ile birlikte geliyor. Ayrıca Bootloader kilidini açtıktan ve TWRP kurtarma kurduktan sonra cihazınıza kolayca kurulabilir.

Paranoid Android Quartz Alpha

Paranoid Android Quartz Alpha, Android 10’un tasarımcılar nezdinde en sanatsal ROMu olarak karşımıza çıkıyor. Hampus Olsson tarafından tasarlanan bu ROM, sanatsal mimarisi ile göze hitap ediyor diyebiliriz. Ayrıca bu tasarımcı tarafından tasarlanan duvar kağıtlarını indirebileceğiniz Abstruct uygulaması, bu ROMda ön yüklü olarak geliyor. Bu ROMda bazı hatalar karşınıza çıkabiliyor.

Bu ROM’ları yüklerken bazı hatalarla karşılaşabileceğinizi bilmenizi istiyoruz. ROM’ların nasıl yüklediğini araştırıp telefonlarınıza yüklemenizi öneririz.