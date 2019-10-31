Akıllı Telefonlar
Hangisinin gece modu daha iyi? iPhone 11 Pro, iPhone XS ve P30 Pro
iPhone 11 serisinin tanıtılması ile birlikte Apple yeni telefonlarına gece modu özelliğini ekledi. Bu özelliğin bize sunduğu ayrıcalıklara iPhone XS ve P30 Pro ile karşılaştırarak bakıyoruz.
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iPhone 11 serisi ile birlikte gelen gece modu bilindiği gibi Android cihazlarda uzun süredir varolan bir özellik. Peki Apple, bu özelliği geç getirmesine rağmen ne gibi geliştirmelerle bizlere bu özelliği sunmuş? Bu sorunun cevabına iPhone 11 Pro, iPhone XS ve Huawei P30 Pro gece fotoğrafları karşılaştırması ile bakalım.
Huawei P30 Pro gece fotoğrafı
iPhone XS gece fotoğrafı
iPhone 11 Pro gece fotoğrafı
Ayrıca iPhone 11 Pro’nun normal modu ve gece modu ile aynı zamanda ve aynı koşullarda çektiğimiz fotoğraflarıda sizlerle paylaşıyoruz.
iPhone 11 Pro normal mod
iPhone 11 Pro gece modu
Fotoğrafları aynı zamanda ve aynı koşullarda çektiğimizi belirterek, hangisi sorusunun cevabını sizlere bırakıyoruz. Sizce hangisi daha iyi?
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 için özel Android 10 ROM’ları
Çinli üretici Xiaomi orta seviye telefonlarına oldukça fazla önem veriyor. Bu orta seviye telefonlarından biride Xiaomi Mi A3 olarak karşımıza çıkıyor. Bu haberimizde Xiaomi Mi A3 için en iyi Android 10 ROM’larına bakacağız.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Mi A3, bilindiği gibi Android One programına dahil olan cihazlardan bir tanesi. Bu nedenle yakın bir zamanda Android 10 güncellemesinin gelmesi beklenirken, Mi A3 kullanıcıları için en iyi Android 10 ROMlarının listesini yaptık. Bu ROM’larla birlikte kullanıcılar Android 10’un gelişmiş özelliklerine ulaşabilecek ve tamamen kişiselleştirmenin tadını çıkartabilecek.
Peki ROM nedir?
Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Android’in üçüncü taraf geliştiricilere izin verdiği herkes tarafından biliniyor. Bu geliştiriciler kişiselleştirilmiş Android kaynaklı işletim sistemleri ortaya çıkartıyor. Bu işletim sistemleri özel ROM olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel ROMlar sade işletim sistemlerine göre daha çok kişiselleştirilebilir bir konumda oluyor. ROMları kaynak kodları ile birlikte destekleyen tüm cihazlara yükleyebiliyorsunuz.
Gelin sizler için sıraladığımız Mi A3 Android ROM listesine yakından bakalım.
Pixel Experience ROM
Adındanda anlaşılacağı gibi Pixel cihazların tasarımı ve işletim sistemi özelliklerini kapsayan bu ROM, simgeler, yazı tipleri ve duvar kağıtları gibi birçok modülü içerisinde barındırıyor. Oldukça stabil çalışan bu ROM, cihazınızın gizlilik ve güvenliğine önem veriyor. Ayrıca Android 10 tabanlı ve WiFi, RIL, GPS, Kamera, El Feneri, Bluetooth, Işıklar, GPS gibi bir çok özelliği kusursuzca cihazında çalışıyor.
Atom OS ROM
AOSP’a dayanan bu ROM, simgeler, duvar kağıtları ve yazı tipleri gibi tüm Google uygulamalarını içeriyor. İçerisinde yapabileceğiniz birçok kişiselleştirme ayarınada izin veren Atom OS, ekim güvenlik güncellemesi ile birlikte geliyor. Ayrıca Bootloader kilidini açtıktan ve TWRP kurtarma kurduktan sonra cihazınıza kolayca kurulabilir.
Paranoid Android Quartz Alpha
Paranoid Android Quartz Alpha, Android 10’un tasarımcılar nezdinde en sanatsal ROMu olarak karşımıza çıkıyor. Hampus Olsson tarafından tasarlanan bu ROM, sanatsal mimarisi ile göze hitap ediyor diyebiliriz. Ayrıca bu tasarımcı tarafından tasarlanan duvar kağıtlarını indirebileceğiniz Abstruct uygulaması, bu ROMda ön yüklü olarak geliyor. Bu ROMda bazı hatalar karşınıza çıkabiliyor.
Bu ROM’ları yüklerken bazı hatalarla karşılaşabileceğinizi bilmenizi istiyoruz. ROM’ların nasıl yüklediğini araştırıp telefonlarınıza yüklemenizi öneririz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 Lite modeli Geekbench’te görüldü
Samsung Galaxy S10 Lite modeli için ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S10 serisine bütçe dostu bir model olarak katılacak olan Galaxy S10 Lite’ın teknik detayları Geekbench testinde görüntülendi. Böylece, Galaxy S10 Lite özellikleri için en net bilgiler ortaya çıkmış oldu.
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 ailesi için yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce de birkaç kez ortaya çıkan ve bütçe dostu olması planlanmasına rağmen genellikle üst düzey teknik özelliklere sahip olan Samsung Galaxy S10 Lite’ın bazı teknik özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı.
SM-G770 kod isimli cihazın Samsung Galaxy S10 Lite olduğu düşünülüyor. Bu bilgi ışığında Galaxy S10 Lite özellikleri hakkında bazı bilgiler netlik kazandı. Samsung Galaxy S10 Lite’ın teknik özelliklerinin hâlâ üst segment telefonlarla yarışabilecek kapasitede olduğunu görülüyor. Teste göre, yeni akıllı telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 855 şilemciden alacak. RAM tarafında ise karşımızda 8 GB RAM ile çıkması bekleniyor.
Geekbench’in Samsung Galaxy S10 Lite için verdiği skorlara baktığımızda; cihazın tek çekirdek performans skorunun 742 olduğunu ve çoklu çekirdek performansında 2604 puan elde ettiğini görüyoruz. Ayrıca telefonun Android 10 yüklü olarak gelmesi ve Samsung’un kendi ürettiği yeni arayüzü One UI 2.0’ı üst seviyede çalıştırması bekleniyor.
Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S10 Lite Prizma Beyaz, Siyah ve Mavi renklerde gelmesi bekleniyor. Son olarak bataryanın da 4.500 mAh kapasitede geldiğine ve 45W hızlı şarjı destekleyeceği tahmin ediliyor. Samsung’un merakla beklenen telefonlar arasına katılan Galaxy S10 Lite modeline, Note 10 Lite, Galaxy A90 5G ve Galaxy A91 eşlik ediyor.
Akıllı Telefonlar
Pocophone F1 için MIUI 11 beta güncellemesi yayınlandı
Android 10’un gelmesi ile birlikte Xiaomi tarafından geliştirlen MIUI 11 arayüz sürümü birçok telefona beta sürüm olarak gelmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Pocophone F1 modelinde de bu güncelleme gelmeye başladı.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Pocophone F1, MIUI 11 beta güncellemesini almaya başladı. İlk olarak beta kullanıcılarına sunulacak olan güncelleme, yeni arayüzün en kararlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor. 11.0.5.0.PEJMIXM adlandırılan bu yeni güncelleme şu anda kararlı bir beta sürümü olarak kabul edilirken, Xiaomi tam sürümü birkaç hafta içinde yayınlayacağını duyurdu.
1,8 GB boyutunda olan bu sürüme OTA güncellemesini beklemeden ulaşmak istiyorsanız buradan indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca OTA güncellemesinin Ekim ayı güvenlik güncellemesi ile beraber geleceğini söylemekte fayda var.