Twitter artık siyasi reklam almayacağını duyurdu!

Twitter artık siyasi içerikli reklamlara izin vermeyecek. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, artık Twitter’da sisyasi içerikli reklamlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Her seçim döneminde tekrar gündeme gelen sosyal medyadaki ‘seçim kampanya reklamları’ bu kez Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’nin aldığı radikal kararla gündeme geldi. Ünlü CEO, siyasi mesajların satın alınmasından değil hak edilerek insanlara ulaşmasından yana olduklarını belirtti.

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Twitter CEO’su Dorsey, “Twitter’daki tüm siyasi reklamları küresel olarak durdurma kararı aldık. Siyasi mesaj alanının kazanılması gerektiğine inanıyoruz, satın alınmamalı. Neden? Çünkü erişim için ödeme yapmak insanlar üzerinde son derece optimize edilmiş ve hedefli siyasi mesajlar verme alanı yaratıyor. Bu alanın parayla tehlikeye atılmaması gerektiğine inanıyoruz. İnternet reklamcılığı inanılmaz derecede güçlü ve ticari reklam verenler için çok etkili olsa da, bu güç siyasete önemli riskler getiriyor, bu milyonlarca oyu etkilemek için kullanılabilir.” dedi.

Jack son olarak, günümüz demokrasisinin siyasi mesajların reklamlarla insanlara ulaşması konusunda yeterince olgun olmadığı vurgusunu yaptı. Twitter’ın bu kararının 22 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayacağını söyleyen Dorsey, mevcut reklam verenlere bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için bir bildirim süresi sağlamak adına bu süreyi tanıdıklarını ifade etti.

Twitter CEO’su Jack Dorsey’in bu açıklamalarının ardından, ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 1.8 değer kaybetti. Yatırımcıların alınan bu kararın etkisiyle Twitter’ın gelirlerinde düşüş olacağı beklentisi artınca, sosyal ağın piyasa değeri de 23.1 milyar dolardan yaklaşık 500 milyon dolarlık kayıpla 22.6 milyar dolara geriledi.