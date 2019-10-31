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Twitter artık siyasi reklam almayacağını duyurdu!
Twitter artık siyasi içerikli reklamlara izin vermeyecek. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, artık Twitter’da sisyasi içerikli reklamlara izin verilmeyeceğini açıkladı.
Her seçim döneminde tekrar gündeme gelen sosyal medyadaki ‘seçim kampanya reklamları’ bu kez Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’nin aldığı radikal kararla gündeme geldi. Ünlü CEO, siyasi mesajların satın alınmasından değil hak edilerek insanlara ulaşmasından yana olduklarını belirtti.
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Twitter CEO’su Dorsey, “Twitter’daki tüm siyasi reklamları küresel olarak durdurma kararı aldık. Siyasi mesaj alanının kazanılması gerektiğine inanıyoruz, satın alınmamalı. Neden? Çünkü erişim için ödeme yapmak insanlar üzerinde son derece optimize edilmiş ve hedefli siyasi mesajlar verme alanı yaratıyor. Bu alanın parayla tehlikeye atılmaması gerektiğine inanıyoruz. İnternet reklamcılığı inanılmaz derecede güçlü ve ticari reklam verenler için çok etkili olsa da, bu güç siyasete önemli riskler getiriyor, bu milyonlarca oyu etkilemek için kullanılabilir.” dedi.
Jack son olarak, günümüz demokrasisinin siyasi mesajların reklamlarla insanlara ulaşması konusunda yeterince olgun olmadığı vurgusunu yaptı. Twitter’ın bu kararının 22 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayacağını söyleyen Dorsey, mevcut reklam verenlere bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için bir bildirim süresi sağlamak adına bu süreyi tanıdıklarını ifade etti.
Twitter CEO’su Jack Dorsey’in bu açıklamalarının ardından, ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 1.8 değer kaybetti. Yatırımcıların alınan bu kararın etkisiyle Twitter’ın gelirlerinde düşüş olacağı beklentisi artınca, sosyal ağın piyasa değeri de 23.1 milyar dolardan yaklaşık 500 milyon dolarlık kayıpla 22.6 milyar dolara geriledi.
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Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu
Spotify Premium Aile üyelerine özel olan Spotify Kids isimli bu yeni uygulama, 3 yaş ile daha büyük çocuklar için tasarlandı. İlk olarak beta versiyonu İrlanda’da pazara sunulacak.
Spotify Kids, güvenlik ve gizlilik fonksiyonları ön planda tutularak küçük dinleyiciler için geliştirilen bir ses dünyası. Uygulama, çocukların kendi başlarına ya da aileleri ile birlikte keşfedecekleri şarkı, soundtrack ve hikayeleri kapsıyor.
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Spotify tarafından geliştirilen bu yeni uygulama ile birlikte küçük dinleyicilerin dünyasına küçük bir dokunuş yapılacak. Ayrıca çocuklar bu uygulamayı hem kendi başlarına hem de aileleri ile birlikte keşfetme imkânına sahip olacak. Uygulama, çocuklara reklamsız bir müzik dinleme deneyimi sunacak ve Nickelodeon, Disney, Discovery Kids, Universal Pictures’tan seçilmiş 6.000 şarkıyı içerecek.
Çocuklara özel bu uygulama, şirket için yeni bir açılım olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Spotify, bu yeni uygulamayı öncelikle beta olarak pazara sunuyor. Spotify Kids uygulaması deneyimi, ebeveynler, bakıcılar ve bu alandaki diğer uzmanlardan alınan geri bildirimler de dahil olmak üzere zamanla ortaya çıkan pratikler ve öğrenimler ile daha da zenginleşecek.
Dünyanın en büyük audio streaming hizmeti Spotify, çocuk alanında daha fazla deneyim kazandıkça mevcut uzmanlığını Kids uygulamasına taşıyacak. Çünkü çocuklar müziğin de ötesinde audio hikayeleri, podcast’leri ve sound’ları seviyor. Hizmetin 2020‘nin başında tam olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
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SabancıDx Dijital Kampüs açıldı!
SabancıDx Dijital Kampüs, resmen açıldı. Sabancı Holding’in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx’in, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezi SabancıDx Dijital Kampüs’ün açılışı gerçekleştirildi.
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İleri teknoloji çözümlerine odaklanarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan merkezde; büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, robotik işgücü, yapay zeka ve blok zinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacak.
Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, açılışta yaptığı konuşmada, “Yeni Neslin Sabancı’sı” felsefesiyle iş yapış şekillerini yeniden tanımladıklarını belirtti. Ayrıca mevcut işlerini daha da geliştirerek yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu bağlamda, dijital dönüşümün itici gücü olma görevini de SabancıDx’e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart olduğunu söyledi.
SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da İstanbul’un en kıymetli yerlerinden birinde, Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüs’ü hayata geçirdiklerini belirtti. Merkezin çevik düşünce yapısı ve garaj kültürüyle donatılan örnek niteliğe sahip olduğunu söyledi.
Aydın, 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri ürünler sayesinde hedeflerini uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemlerine koyduklarını vurguladı.
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Apple, App Store’da Türkiye için özel bölüm hazırladı
ABD merkezli teknoloji devi Apple, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında App Store için Türkiye’ye özel bir “Yeni ve yerli” bölümü hazırladı.
Sayısız uygulamaya ev sahipliği yapan App Store’da daha iyi bir deneyim sunmak adına sürekli güncelleniyor ve yeni özelliklere kavuşuyor. Mağazada her milletten uygulama geliştiricinin ürünlerine rastlamak mümkün.
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Apple, App Store da bu konuda Türk uygulama geliştiricilere destek olmak için özel bir bölümü yayına aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Yeni ve yerli TR” isimli yazı dizisi okuyucularla paylaşıldı. Şu anda ön izleme aşamasında olan ve 29 Ekim’de yayınlanacak olan seride çeşitli uygulamalara yer veriliyor.
Burada yerel geliştiriciler tarafından hazırlanan uygulamalara ulaşmak mümkün olacak. Teknoloji devi Apple, bu kararı almasında Türkiye’deki kullanıcıların App Store’a yoğun ilgi göstermesinin etkisi olduğu belirtiliyor.
Apple tarafından yerli kategorisi ile ilgili yapılan duyuruda “Türkiye’deki uygulama geliştirme sahnesi her daim gelişiyor ve büyüyor. Bu harekete yön veren yetenekleri, yaratıcılığı ve girişimci ruhu kutlamaksa, bize gurur veriyor! Her ay düzenli olarak yayınlayacağımız bu yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkatimizi çeken güncellemeleri öne çıkartacak, sadece bize değil dünyaya ilham veren başarı hikayelerini seninle paylaşacağız.” ifadelerine yer verildi.
Uygulama dokuz farklı dilde kullanıma sunulacak. Yani sadece Türkiye’deki kullanıcılara özel bir uygulama değil. Apple’ın Türkiye için hazırlamış olduğu özel alana buradaki bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.