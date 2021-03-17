Genel
Mansur Yavaş katıldığı Twitch yayınında Türkiye anlık izlenme rekorunu kırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch platformunda Pqueen’in konuğu oldu. Canlı yayını yüz binlerce kişi takip etti.
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Pqueen takma adıyla bilinen Pelin Baynazoğlu’nun aylar önce yaptığı teklifi kabul eden Mansur Yavaş, 17 Mart 20.00 itibarıyla Pqueen’in kanalında buluştular. Yayının başlangıç anında 160 binin üzerinde olan izleyici sayısı daha sonra 362 bin canlı izleyici sayısına ulaşarak Türkiye rekorunu kırdı.
Twitch dünyasının son dönemlerin yükselen yıldızlarından biri olan Pelin Baynazoğlu; “Pqueen ile Kimdir?” ismi verilen programda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
Mansur Yavaş, yayındaki sohbette “Kimileri Twitter’a giriyor çatacak yer arıyor, geliyor bana çatıyor. Ben de özelden ‘Ağabey emekli olmuşsun ne güzel. Hacca git, ibadet et. İyi bir şeyler yap. Ne diye bana sataşıp duruyorsun’ yazıyorum” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, izlenme rekoru kıran Twitch yayınıyla ilgili olarak, “Sevgili Pelin’e ve Twitch yayınımızı izleyerek canlı yayın rekoru kırmamıza vesile olan, Yeşilin Başkenti projemize destekte bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ankara’mızı sizin fikirleriniz ışığında yönetmeyi ve daima sizleri dinlemeyi sürdüreceğim. İyi ki varsınız” dedi.
Sevgili Pelin'e ve Twitch yayınımızı izleyerek canlı yayın rekoru kırmamıza vesile olan, #YeşilinBaşkenti projemize destekte bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum.
Ankara'mızı sizin fikirleriniz ışığında yönetmeyi ve daima sizleri dinlemeyi sürdüreceğim. İyi ki varsınız😊 pic.twitter.com/OzsFW7ikWL
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 17, 2021
Son olarak söz konusu yayın ile 350 bin anlık izlenme rekoru 362 bin ile geçildi. Canlı yayını toplamda 1 milyon 719 bin kişi izledi. Elde edilen gelirin Yeşilin Başkenti Projesi’ne aktarılacak.
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Genel
EA Play oyunlarının Game Pass PC’ye ne zaman geleceği belli oldu
EA Play oyunlarının Xbox Game Pass PC içerisine ekleneceği tarih belli oldu. Merakla beklenen yapımlar 18 Mart tarihinde Game Pass bünyesine dahil olacak.
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18 Mart’ta EA Play oyunları Game Pass PC’ye geliyor!
Xbox Game Pass abonelik sistemi büyümeye devam ediyor. Bethesda’nın satın alınmasının ardından dikkatleri üzerine toplayan sistem şimdi de EA Play oyunlarını bünyesine katıyor. Hali hazırda konsol oyuncuları için kullanımda olan oyunlar, PC oyuncularının da beğenisine sunuluyor. Konuyla alakalı bir duyuru videosu yayınlayan Xbox, ekleme tarihini de böylelikle açıkladı.
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18 Mart tarihinde (bugün) sisteme dahil olacak oyunlar için abonelerin ilave ücret ödemeleri gerekmiyor. Game Pass PC aboneliğinin 30 TL olduğu sistemde oyunlar EA Play oyunlarına da sahip olacaklar. Ayrıca Xbox, konuyla alakalı yayınladığı videoda bir de sistemin nasıl işlediğini takipçilerine anlattı. Aboneler ilave bir istemci yüklemeden Xbox uygulaması üzerinden istedikleri oyunları kolayca indirebilecek. Bu sayede PC tarafında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Microsoft firması da oyun dünyasında dengeleri alt üst etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Ayrıca Xbox Game Pass PC abonesi olmak isteyen oyunlar ilk ay sadece 5.90 TL ödeyerek sisteme dahil olma imkanına sahipler.
Donanım
ASUS, ROG Strix, ASUS TUF Gaming ekran kartını duyurdu
AMD Radeon™ RX 6900 XT ve Radeon RX 6800 serisi ekran kartları piyasaya çıktıklarından beri oyun tutkunlarının dikkatini çekiyor. ASUS bu ekran kartları için yüksek performans, düşük gürültü ve yüksek hız aşırtma performansı sunan özel tasarımlar geliştirdi.
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ASUS şimdi özel tasarım Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı modelleriyle benzer özellikleri orta seviye oyunculara da vadediyor. ROG Strix’in ödün vermeyen performans ve soğutma özellikleri, TUF Gaming’in gücü ve Dual modellerinin soğutma konusunda sunduğu uyum ve esneklik. Bunlar arasından diğer sistem bileşenlerine uygun bir ASUS Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı kolaylıkla bulunabiliyor.
ROG Strix Radeon RX 6700 XT etkileyici stili ve performansıyla dikkat çekiyor
ROG Strix Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı, hava soğutmalı ekran kartları için geliştirilen son teknolojileri iddialı bir stille getiriyor. Ayrıca karttaki üç yuva yer kaplayan soğutma bloğu, daha yüksek ısı dağıtımı potansiyeli için arasından yedi adet ısı borusu geçen sık kanatlara sahip. Soğutma bloğu ve GPU, MaxContact süreciyle tamamlanan bir taban plakasıyla birleşiyor. Bu da yüzey alanını artırarak ısının GPU’dan daha verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.
Eksen teknolojisi tasarımıyla üretilen üç adet fan, fazla gürültü çıkarmadan önemli miktarda havayı soğutma bloğuna üflüyor. Böylece hem GPU soğutuluyor hem de kartın sessiz kalmış oluyor. Soğutma tasarımında her bir fanın ayrı bir rolü var. Bariyer halkaları ve kanat sayıları, soğutma bloğunun her noktasına en uygun düzeyde hava iletmek için yapılmış. Özel kısa PCB sıcak havanın doğrudan kasanın hava akış yoluna iletilmesi için arka plakadaki kesikle fazladan alan sağlıyor. Bu şekilde tüm sistemin sıcaklığı da daha iyi seviyelere geliyor. ASUS’a özgü FanConnect II başlıkları sayesinde oyuncular, kasa fanlarının hızını GPU sıcaklığına göre ayarlayabiliyor, ihtiyaç anında soğuk hava akışını artırabiliyor. Sistem boştayken veya hafif yük altındayken olabildiğince az gürültü çıkmasını sağlayan bir sıfır dB modu da mevcut.
ROG Strix Radeon™ RX 6700 XT ekran kartında dikkat çeken stil standart olarak geliyor. Metalik hatlarla zenginleştirilen siyah ve gri yoğunluklu renk paleti, ROG dünyasına bağlılığını gösterirken kapsamlı kasa aydınlatma sistemlerine de mükemmel bir şekilde entegre oluyor. ROG Strix ekran kartının sol kenarında tam boy RGB LED şerit Aura Sync uyumluluğu sayesinde diğer çevre birimleriyle birlikte ışık gösterisinin parçası olabiliyor. Tam boy metal arka plaka sağlamlaştırıcı çerçeveyle birlikte aynı zamanda kartı sisteme takarken PCB’nin bükülmesini engelliyor.
Sessiz ve performanslı: ASUS TUF Gaming Radeon RX 6700 XT
TUF Gaming Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı yeni tasarımıyla sessizlik ve yeterli performans veriyor. Diğer yanda üç yuva yer kaplayan soğutma bloğu, alüminyumdan üretilen tek renkli ön koruma ile tam boy arka plaka arasında yer alıyor. Aura RGB arka aydınlatmalı TUF Gaming logosu oyuncuların sistemlerine son bir renkli dokunuş yapmasını sağlıyor. ek olarak isteyen kullanıcılar tamamen sade bir sistem için logonun aydınlatmasını kapatabiliyor.
TUF Gaming Radeon™ RX 6700 XT sade bir stile sahip olsa da saat hızları, çalışma hızları ve düşük gürültü seviyesine sahip. Aynı zamanda özel kısa PCB’nin önünde geniş bir açıklığa sahip olan plaka, kasanın doğal hava akış yönüne daha fazla sıcak hava ileterek soğutma performansını artırıyor. Boştayken sıfır dB moduna geçen TUF Gaming Radeon RX 6700 XT, sessiz bir deneyimi mevcut.
Bu kart uzun oyun maratonlarında her türlü yüke dayanacak şekilde tasarımı yapılmış. Tüm seride yararlanılan Auto-Extreme üretim teknolojisi sayesinde, bileşenler insan müdahalesi olmadan yerlerine hassas bir şekilde lehimleniyor. Bu da üretim kalitesini ve güvenilirliği artırıyor. Güçlendirici çerçeve ise kartı sisteme takılıyken PCB’nin eğilmesini önlüyor.
Genel
MediaMarkt Bahar Temizliği Kampanyası
MediaMarkt baharın gelişini fırsatlarla kutluyor. Akıllı telefonlardan, notebooklara, şarjlı dik süpürgelerden robot süpürgelere, buhar kazanlı ütülerden düzleştiricilere onlarca üründe olan fırsatlar; 17-22 Mart tarihlerinde MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.
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Birçok kişin Mart ayını düşündüğünde aklına ilk gelen şey; bahar havası, bahar havası denildiğinde ise bahar temizliği geliyor. Bahar temizliği için de gerekli olan yardımcı araçlar ve gereçler genelde bu ayda daha çok tercih ediliyor. Biz de sizler için evinizde temizlik yaparken ihtiyacınız olan ürünleri listeledik.
Bahar Temizliği Kampanyasında seçtiklerimiz:
PHILIPS XC7043/01 Şarjlı Dik Süpürge
360° emiş başlığıyla ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla kir topluyor. Mobilyalar ve duvarların diplerinde kir bırakmıyor. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde temizlemenize yardımcı olur. 25.2 V pili ile en fazla 65 saatlik bir kullanım süresi mevcut. Siz de bu ürünün detaylarına bakmak ve MediaMarkt aracılığıyla 2399 TL’ye satın almak isterseniz buradan bakabilirsiniz.
ROWENTA XTrem Power Cyclonic Animal Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi
Bu modelde çekim gücünü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca daha az enerji kullanarak daha fazla toz çekebilmek için yeni EffiTech Motor sisteminin son teknolojisi ultra enerji verimliliği sağlıyor. Geniş evlerde yaşayan ve geniş alanları temizleyen insanlara çok uygun XL kapasitesi ile daha uzun süre kullanım ve daha az toz boşaltma ihtiyacı duyuyor. Siz de bu ürünün detaylarına bakmak ve MediaMarkt aracılığıyla 1199 TL’ye satın almak isterseniz buradan bakabilirsiniz.
PHILIPS GC2991/30 PowerLife Buharlı Ütü
Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı mevcut. Diğer yandan da Calc-Clean özelliği ile bu ütü, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans vadediyor. Aynı zamanda kireç temizleme sürgüsü, buhar performansı, damlama önleyici özelliği, ütülerken giysilerinizde leke oluşmasını engelliyor. Ayrıca 145 g’a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları gideriyor. Siz de bu ürünün detaylarına bakmak ve MediaMarkt aracılığıyla 269TL’ye satın almak isterseniz buradan bakabilirsiniz.
Genel kampanya sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 4 hafta önce
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