Mansur Yavaş katıldığı Twitch yayınında Türkiye anlık izlenme rekorunu kırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch platformunda Pqueen’in konuğu oldu. Canlı yayını yüz binlerce kişi takip etti.

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Pqueen takma adıyla bilinen Pelin Baynazoğlu’nun aylar önce yaptığı teklifi kabul eden Mansur Yavaş, 17 Mart 20.00 itibarıyla Pqueen’in kanalında buluştular. Yayının başlangıç anında 160 binin üzerinde olan izleyici sayısı daha sonra 362 bin canlı izleyici sayısına ulaşarak Türkiye rekorunu kırdı.

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Twitch dünyasının son dönemlerin yükselen yıldızlarından biri olan Pelin Baynazoğlu; “Pqueen ile Kimdir?” ismi verilen programda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Mansur Yavaş, yayındaki sohbette “Kimileri Twitter’a giriyor çatacak yer arıyor, geliyor bana çatıyor. Ben de özelden ‘Ağabey emekli olmuşsun ne güzel. Hacca git, ibadet et. İyi bir şeyler yap. Ne diye bana sataşıp duruyorsun’ yazıyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, izlenme rekoru kıran Twitch yayınıyla ilgili olarak, “Sevgili Pelin’e ve Twitch yayınımızı izleyerek canlı yayın rekoru kırmamıza vesile olan, Yeşilin Başkenti projemize destekte bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ankara’mızı sizin fikirleriniz ışığında yönetmeyi ve daima sizleri dinlemeyi sürdüreceğim. İyi ki varsınız” dedi.

Sevgili Pelin'e ve Twitch yayınımızı izleyerek canlı yayın rekoru kırmamıza vesile olan, #YeşilinBaşkenti projemize destekte bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'mızı sizin fikirleriniz ışığında yönetmeyi ve daima sizleri dinlemeyi sürdüreceğim. İyi ki varsınız😊 pic.twitter.com/OzsFW7ikWL — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 17, 2021

Son olarak söz konusu yayın ile 350 bin anlık izlenme rekoru 362 bin ile geçildi. Canlı yayını toplamda 1 milyon 719 bin kişi izledi. Elde edilen gelirin Yeşilin Başkenti Projesi’ne aktarılacak.

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