Ankara meydanlarında ücretsiz internet hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inandıklarını ve buna sonsuz saygı duyduklarını söyledi. Ayrıca Yavaş, “Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²’lik alana ücretsiz internet sağlayacağız” dedi.

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İnternet ve internet erişimi artık günlük hayatımızda oldukça büyük bir yer tutuyor. İnternet, sadece eğlence amaçlı değil aynı zamanda haber alma, haberleşme, eğitim, alışveriş gibi farklı farklı birçok amaç için kullanılabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu konuda oldukça önemli bir adım attı. Bununla birlikte Başkan, Ankara meydanlarında ücretsiz internet erişimi olanaklarını genişleteceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla projeyi tanıtan Yavaş; “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz.

35 farklı meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna kadar ise 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız” dedi.

İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz. 35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wİ-Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız.https://t.co/wJcrNPNb9n pic.twitter.com/1hs74AJAqE — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 30, 2021

Ankara genelinde ilk etapta 35 meydanda ücretsiz internet

Ankara genelindeki 35 meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik Wi-Fi kapsama alanında, mahallelerde veya köylerde 275 bin metrekarelik kapsama alanında, parklarda ise 4 milyon 604 bin 574 metrekarelik kapsama alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacak.

İnternet hızı sayesinde Wi-Fi kapsama alanlarına yakın ev ve iş yerlerinden de ücretsiz internete bağlanılabilecek. Ayrıca bahsi geçen projeyi, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yürütecek. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, proje kapsamında yıl sonuna kadar; meydanlar, köyler ve parklar olmak üzere toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz wifi hizmeti sağlanması hedefliyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi; ücretsiz interneti Şubat ayı içinde etaplar halinde vermeye başlayacak. Ayrıca ücretsiz internet hizmeti kurulacak meydanları, “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden takip edilebilecek.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Ankaralılar, söz konusu proje hayata geçirildikten sonra ücretsiz internetin kolaylığını yaşayacaklar.

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