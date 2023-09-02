Microsoft, dijital oyun deneyimini daha erişilebilir hale getiren bütçe dostu oyun konsolu Xbox Series S modelinin güncellenmiş bir sürümünü piyasaya sürdü. Artık 349 dolarlık fiyat etiketi karşılığında, oyuncular yepyeni Karbon Siyahı renk tonu ve yeni kasa malzemesiyle satışa sunulan bu versiyonda 1TB depolama alanının keyfini çıkarabilecekler! İşte çevreci ve güçlü yeni Xbox!

Yeni Xbox Series S 1TB Depolama Alanı ve Karbon Siyahı Rengiyle Ateş Ediyor!

Xbox Series S’in genişletilmiş depolama alanı, bu konsolu kullananlar için büyük bir yenilik taşıyor. Çünkü bu dijital konsol, herhangi bir oyun diski girişine sahip olmadığı için oyunlarınızı dahili bir sabit sürücüye yüklemenizi gerektiriyor.

Önceki 512GB depolama alanıyla, yalnızca üç veya dört büyük oyunu sabit sürücüde saklamak mümkündü. Özellikle Bethesda’nın son oyunu Starfield’ın tam 130GB’a ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, bu oldukça sınırlayıcı bir alandı.

Ancak şimdi 1TB’lık sabit disk, oyunculara yedi ya da sekiz büyük oyunun yanı sıra bir dizi küçük bağımsız oyunu daha saklama olanağı sunuyor. Bu, artık yeni bir oyun oynamak istediğinizde eski oyunları silmek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. Yani, harici bir sabit disk satın almanız gerekip gerekmediğini düşünmenize gerek kalmadan artık derin bir nefes alabileceksiniz.

Ancak yenilikler depolama kapasitesi artışı ve yeni Karbon Siyahı renk ile sınırlı değil. Yenilenmiş Xbox Series S, geri dönüştürülmüş (PCR) reçinelerle üretilmiş çeşitli bileşenleri içeriyor. Bu çevresel sürdürülebilirlik hamlesi, Microsoft’un çevreye olan taahhüdünü ve yeşil bir geleceği desteklediğini gösteriyor.

Xbox alışverişi yaparken Series S ve Series X arasındaki önemli farkları göz önünde bulundurmalısınız. Series S, daha güçlü olan Series X’in ekonomik versiyonu olarak kabul ediliyor. Series S bir disk sürücüsü içermiyor ve daha düşük çözünürlüklerde (1080p veya 1440p) çalışacak şekilde tasarlanmış durumda.

Ancak yeni Karbon Siyahı renkteki model, artan depolama alanı ile bu farkı bir ölçüde kapatıyor. Bu güncelleme, Xbox Series S sahiplerine daha fazla oyun depolama alanı sunarak oyun deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 Ultra Gümbür Gümbür Geliyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni karbon siyahı renkli Xbox’ı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!