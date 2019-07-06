Mafia III’e Türkçe yama geliyor

TechnoGame, 2016 senesinden beri Türkçe dil desteği kazanmayan Mafia III için Türkçe yama paketini çıkardı. Steam sürümleri ile uyumlu olan yama ile oyun tamamen Türkçe olarak oynanabilecek.

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Hangar 13 tarafından geliştirilen aksiyon oyunu Mafia III için Türkçe yama paketi TechnoGame tarafından çıkarıldı. Piyasaya sürüldüğü 2016 yılından beri açılamayan dosyaları ve uzun diyalogları yüzünden Türkçeleştirilemeyen oyunun PC sürümü artık Türkçe olarak oynanabilecek.

Oyun severler yamayı tüm Steam sürümleri ile tam uyumlulık içinde kullanabilecekler. Nurullah AKTAŞ’ın programcılığı, proje yöneticiliği ve çevirmenliği ile tamamlanan oyunda, Cem GÜLLÜ, Emirhan DEMİRCİGİL, Kübra DERBAZLAR, Bilal ÖN, Tolga DERNEK, Furkan KÜTÜK ve Tayfun KUMAŞ gibi isimlerde çeviri ve diğer tüm desteği verdi. Tecrübeli ekip; ana oyunun yanı sıra, Faster, Baby!, Stones Unturned ve Sign of the Times DLC’leri başta olmak üzere oyunun tüm DLC’lerini de Türkçeleştirmeyi başardı. Aktif olarak 2014 ve 2015 senesinde sayısız Türkçe yamalara imza atan ve dönemin en popüler oyunlarını Türkçeye çeviren TechnoGame ekibi, Grand Theft Auto V’in geniş kapsamlı Türkçe yamasının ardından çeviri işine uzun bir süre ara vermişti. Ayrıca, oyunun DLC’lerini de bitirmek isteyen oyunseverlerin yamayı Deluxe Edition ile oynanması öneriliyor. Aşırı argo ve küfür içeren çeviri paketi +18 yaş grubu için uygundur. Sizler de Mafia III için geliştirilen Türkçe yama paketini ücretsiz olarak indirmek veya paket hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz buradaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

Mafia III sistem gereksinimleri neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core I5-2500K veya AMD FX-8120

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: Radeon HD 7870 veya GeForce GTX 660

GPU: 2GB

Boş alan 50 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri