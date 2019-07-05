Videoda ön incelemesini yaptığımız Intel 9. Nesil işlemcili Casper Excalibur G900’ü kendinize göre özelleştirmek için https://hwp.to/G900 adresini ziyaret edebilirsiniz.

9. Nesil Intel işlemcili Casper Excalibur G900 ön inceleme

Casper’ın yenilenen tasarımıyla ve Intel 9. Nesil işlemcisiyle güçlenen G900, Nvidia GeForce RTX 2060 ve RTX 2080 seçenekleriyle geliyor.

Biz de Hardware Plus ekibi olarak kampa girdiğimiz Ekinci Kampı’nda bu test ürünü olan Excalibur’u özellikle burada çektiğimiz videoları kurguda kullandık.

Aşağıda Casper Excalibur G900 özellikleri