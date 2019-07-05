Videoda ön incelemesini yaptığımız Intel 9. Nesil işlemcili Casper Excalibur G900’ü kendinize göre özelleştirmek için https://hwp.to/G900 adresini ziyaret edebilirsiniz.
9. Nesil Intel işlemcili Casper Excalibur G900 ön inceleme
Casper’ın yenilenen tasarımıyla ve Intel 9. Nesil işlemcisiyle güçlenen G900, Nvidia GeForce RTX 2060 ve RTX 2080 seçenekleriyle geliyor.
Biz de Hardware Plus ekibi olarak kampa girdiğimiz Ekinci Kampı’nda bu test ürünü olan Excalibur’u özellikle burada çektiğimiz videoları kurguda kullandık.
Aşağıda Casper Excalibur G900 özellikleri
- 9.nesil Intel Core i7 9750H işlemci
- Nvidia GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 Max Q ya da GeForce RTX 2060 6GB GDDR6
- 15.6’’ Full HD IPS ve 300 nit ekran parlaklığı
- 144 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepkime süresi
- 4.7mm inceliğe sahip olan incecik çerçeve
- 65.026 farklı renge sahip RGB klavye
- 3 farklı disk girişi. SATA x 1 ve M2 x2.
- 64 GB’a kadar artırılabilen RAM seçeneği
- Akıllı Turbo Termal fanlar. (Her biri 71 fan bıçağına sahip olan ayrı ayrı 2 adet fan ve 6 adet termal boru)
- Dolby Digital ses sistemi
- 19,9 mm incelik ve 2,1 kg hafiflik
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