Dizi/Film/Kitap
“Mad Max” serisine bir spin-off geliyor!
Warner Bros., Anya Taylor-Joy’un başrolünü oynadığı George Miller’in yöneteceği bir Mad Max spin-off’unun hazırlandığını açıkladı. Filmin vizyon tarihi ise 23 Haziran 2023.
İlginizi Çekebilir: Warner Bros. filmleri, sinemayla aynı gün HBO Max’te!
Mad Max: Fury Road vizyona gireli beş sene oldu. Film zaman içerisinde büyük beğeni toplamasına rağmen gişede başarıyı yakalayamamıştı. Bu durum George Miller ve Warner Bros.‘u hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat George Miller, seriye bir kez daha dönmeye karar vermiş durumda. Serinin gelecek filminde ilk filmde tanıştığımız ve Charlize Theron tarafından canlandırılan “Furiosa” karakteri konu alınıyor. Başrolde ise Netflix’in yakın zamanda çıkardığı büyük ilgi toplayan dizisi The Queen’s Gambit‘ten tanıdığımız Anya Taylor–Joy var.
Filmde Furiosa’nın gençliği konu alınacak. Furiosa, İmparator Furiosa’nın Immortan Joe’nun savaş kaptanlarından biri olmasından ve Mad Max: Fury Road’da baş karakter Max ile buluşmalarından öncesini anlatacak. Filmin oyuncu kadrosunda başrol Anya Taylor-Joy’a ek olarak, Marvel evreninden Thor karakteri ile tanıdığımız Chris Hemsworth ve Aquaman’de Black Manta rolü ile karşımıza çıkan Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor.
George Miller, Furiosa üzerinde çalışmaya başlamadan önce, Idris Elba ve Tilda Swinton‘ın oynadığı Three Thousand Years of Longing filmini tamamlayacak. Filmin prodüksiyonu şu anda devam ediyor, ancak henüz proje hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ayrıca Warner Bros. Furiosa’ya ek olarak, Coyote vs Acme‘nin 21 Temmuz 2023’te ve The Color Purple müzikalinin ise 20 Aralık 2023’te çıkacağını duyurdu.
Dizi/Film/Kitap
Sony PlayStation oyunlarından 7 dizi ve 3 film yapmayı planlıyor!
Sony PlayStation oyunlarını farklı sektörlerde değerlendirme kararı aldı. Firmanın oyunlarından 7 dizi 3 de film yapmayı hedeflediği öğrenildi.
İlginizi çekebilir; iPhone 12 Pro Max vs Huawei Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
Sony PlayStation oyunları sadece oyun olarak sunmayacak!
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan Sony, oyun dünyası için ürettiği içerikleri farklı sektörlere de entegre etme kararı aldı. PlayStation Studios çatışı altında geliştirilen oyunları dizi ve film sektörüne aktarmak isteyen Japon devi, görünüşe göre çalışmalara başladı. Media Post’a konuşan Sony Pictures CEO’su Tony Vinciquerra, firmanın One Sony programını geliştirdiği ve firmanın bünyesinde yer alan diğer alt şirketlerin sık sık ortak işler çıkaracağını belirtti. Bunun içerisine PlayStation ile film departmanın da girdiğini belirten Tony Vinciquerra, 7 adet dizi ve 3 adet film olmak üzere toplamda 10 adet oyun bazlı içeriğin hayranları karşılayacağını belirtti.
Dizi ve film sektöründe hali hazırda oyun bazlı çok kaliteli içeriklerin yer almadığı günümüzde, firma bu algıyı da kırmayı hedefliyor. An itibariyle Uncharted filmi için çekimleri sürdüren firmanın diğer içeriklerinin ne olacağı ise merak konusu. Öte yandan The Last of Us dizisinin HBO tarafından geliştirildiği için firmanın programına dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor. PlayStation oyunları ile yakaladığı kaliteyi kaybetmek istemeyen firma, şimdiden hayranlarını beklentiye sokmayı başarabildi. Bakalım bizleri karşılayacak 10 yeni ve iddialı proje hedeflenen başarıya ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
Friends aşıkları toplanın: Dizi, 10 sezonuyla birden BluTV’de!
Tüm zamanların en sevilen sitcom’larının başında gelen Friends dizisi, bugün itibarıyla BluTV bünyesine geçti. Toplam 10 sezondan oluşan dizi artık bütün bölümleri ve sezonlarıyla BluTV’den Türkçe altyazı desteğiyle izlenebiliyor.
İlginizi çekebilir: BluTV, ücretsiz yayın yaptığı hafta sonunun verilerini açıkladı
Friends dizisinin Türkiye’deki yeni durağı: BluTV
Televizyon tarihinin en efsanevi dizilerinden biri olan Friends, yakında 26. yaşını bitirip 27’ye ayak basacak. Teknoloji devi Google’ın bile, 25. yıl dönümü şerefine dizinin karakterlerine özel arama sonuçları hazırladığı Friends’in bugünden itibaren BluTV’ye eklendiği duyuruldu. Bu müjdeyle birlikte Friends dizisi için yanıp tutuşanlar, artık muradına ermiş olacaklar.
Kimi zaman beIN CONNECT platformunda da sevenlerinin karşısına çıkan Friends, artık 236 bölümden oluşan 10 sezonuyla birden BluTV bünyesinde olacak. BluTV konuyla alakalı olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Onlar kadar mutluyuz çünkü #Friends tüm sezonlarıyla tekrar BluTV’de!” ifadeleriyle Friends’e ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.
Onlar kadar mutluyuz çünkü #Friends tüm sezonlarıyla tekrar BluTV'de!
©️ Warner Bros. Entertainment, Inc. pic.twitter.com/yseGyaS2xj
— BluTV (@BluTV) December 23, 2020
Yapımcılığını Warner Bros. Television şirketine bağlı Bright/Kauffman/Crane Productions’ın yaptığı Amerikan sitcom dizisi Friends, ilk olarak 22 Eylül 1994 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Toplamda 10 sezon boyunca devam eden dizi, 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınlanan 236. bölümüyle de ekranlara veda etmişti. Her bölümü takriben 22-23 dakika olan dizi, Türkiye’de de hala popülerliğinden ödün vermeyerek hayatına devam ediyor.
Friends dizisinin özeti (Beyazperde): Çocukluk arkadaşı olan Monica ve Rachel, Monica’nın ağabeyi Ross, Ross’un üniversiteden oda arkadaşı Chandler… Chandler’ın ev arkadaşı Joey ve Monica’nın eski arkadaşı Phoebe. Geçmişleri bir şekilde bir yerde kesişen bu 6 arkadaşın yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Müthiş bir mizah ile dostluk bağlarının içiçe geçtiği dizideki karakterler, 10 sezona yayılan hikaye boyunca izleyiciyle birlikte büyüyüp olgunlaşıyor. Jennifer Aniston gibi sonradan yıldızlaşacak isimleri kazandıran bir dizi olarak da unutulmazlar arasındadır.
BluTV üyeliği nasıl açılır?
Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarına rakip olarak Türkiye’deki kullanıcılarına hizmet veren BluTV’nin aylık 22.90 TL’lik bir üyelik ücreti bulunuyor. Eğer Friends dizisini izlemek isterseniz, hemen şimdi https://www.blutv.com/kayit linkine tıklayarak üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Chadwick Boseman, “Marvel’s What If…?” ile geri dönüyor!
Geçtiğimiz yaz, Black Panther karakterini canlandıran Chadwick Boseman‘ın ölüm haberiyle tüm dünya üzüntüye boğulmuştu. Fakat, Kevin Feige aktörün Marvel’ın yeni animasyon serisi olan Marvel’s What If…? için birkaç bölüm kaydettiğini onayladı.
İlginizi Çekebilir: Stranger Things yıldızı yeni bir bilim kurgu filminde
Marvel’s What If…? Disney+’ta yayınlanacak!
Aktörün vefatıyla Black Panther II filminin akıbeti belli değildi ve sonrasında T’Challa‘nın başka bir aktör tarafından tekrar hayata geçirilmeyeceği Kevin Feige tarafından onaylanmıştı. Bununla birlikte, Marvel Studios projelerinde Chadwick Boseman’ı daha fazla görmek isteyen hayranlar için güzel haberler var, çünkü oyuncu vefat etmeden önce Marvel’ın yeni animasyon serisi olan Marvel’s What If…?‘in birkaç bölümünün kaydını tamamlamıştı.
Marvel’in Disney+’ta yayınlanacak olan televizyon projelerini desteklemek için Emmy Magazine’e konuşan Marvel Studios patronu Kevin Feige, Chadwick Boseman’ın Ağustos ayında vefat etmeden önce ‘yaklaşık dört kez geldiğini ve çok sayıda bölüm kaydettiğini’ doğruladı. Bu durum, aktörü gördüğümüz son projenin yakın zamanda çıkan Netflix filmi “Ma Rainey’s Black Bottom ” olmayacağını gösteriyor.
Fakat, Marvel’ın What If…? serisinin doğasına bağlı olarak Chadwick Boseman’ı Black Panther olarak görmeyeceğiz çünkü animasyon serisi Marvel karakterlerinin alternatif versiyonlarına odaklanıyor. Örneğin Peggy Carter’i “Captain America” olarak ya da “Captain Britain” olarak görebiliyoruz.
Her ne kadar Disney+ ülkemiz için aktif olmasa da Marvel’s What If…? 2021 yazında platforma gelecek. Ayrıca, WandaVision 15 Ocak’ta, ardından The Falcon and the Winter Soldier 19 Mart’ta ve 2021’in Mayıs ayında Loki‘nin mini dizisi gelecek.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 1 gün önce
-
HWP Teknoloji Sohbetleri Podcast Yayınları
Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
-
Yazan: market2020, 4 gün önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 6 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce