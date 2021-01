MacOS için VLC Media Player güncellendi

Popüler MacOS medya oynatıcı VLC Media Player, bugün 3.0.12 sürümüne güncellendi. Güncelleme Apple’ın en yeni M1 donanımlı MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini modelleri dahil olmak üzere Apple Silikon Mac’ler için yerel destek getirdi.

İlginizi çekebilir: AirPods Max pil tüketimi kullanıcıları çileden çıkarttı!

VLC 3‘ün yetenekleri arasında 4K ve 8K oynatma için otomatik donanım kod çözme, 10 bit HDR desteği, 360 derece video, 3D ses ve yerel olmayan formatları destekleyen Chromecast akışı bulunuyor. Yani uygulama artık Apple silikon için tamamen optimize edilmiş durumda. Güncelleme bu özellikleri sağlamanın yanında bazı önemli performans ve enerji verimliliği avantajları getirdi.

3.0.12 güncellemesi sadece Apple silikon için destek eklemekle sınırlı değil. macOS Big Sur tasarım imzasıyla uyumlu hale getirmek için görsel iyileştirmeler ve oynatmaya başlarken ses bozulmasına yönelik düzeltmeler de içeriyor.

VLC 3.0.12 is now out!

Support for Apple Silicon (Mac M1) and Big Sur, improvements for DASH, RIST, Bluray support, fixes for macOS audio, Windows GPU, crashes and security issues.https://t.co/3zAr8VgzbL pic.twitter.com/TAU8ayKEBU

— VideoLAN (@videolan) January 18, 2021