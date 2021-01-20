MacOS için VLC Media Player güncellendi

Popüler MacOS medya oynatıcı VLC Media Player, bugün 3.0.12 sürümüne güncellendi. Güncelleme Apple’ın en yeni M1 donanımlı MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini modelleri dahil olmak üzere Apple Silikon Mac’ler için yerel destek getirdi.

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VLC 3‘ün yetenekleri arasında 4K ve 8K oynatma için otomatik donanım kod çözme, 10 bit HDR desteği, 360 derece video, 3D ses ve yerel olmayan formatları destekleyen Chromecast akışı bulunuyor. Yani uygulama artık Apple silikon için tamamen optimize edilmiş durumda. Güncelleme bu özellikleri sağlamanın yanında bazı önemli performans ve enerji verimliliği avantajları getirdi.

3.0.12 güncellemesi sadece Apple silikon için destek eklemekle sınırlı değil. macOS Big Sur tasarım imzasıyla uyumlu hale getirmek için görsel iyileştirmeler ve oynatmaya başlarken ses bozulmasına yönelik düzeltmeler de içeriyor.

VLC 3.0.12 is now out! Support for Apple Silicon (Mac M1) and Big Sur, improvements for DASH, RIST, Bluray support, fixes for macOS audio, Windows GPU, crashes and security issues.https://t.co/3zAr8VgzbL pic.twitter.com/TAU8ayKEBU — VideoLAN (@videolan) January 18, 2021

Yeni VLC henüz evrensel bir ikili program değil. Bu nedenle M1 için optimize edilmiş kod uygulama paketinin bir parçası da değil. Ancak, VLC’yi ‌Apple Silikon‌ üzerinde çalıştırırsanız ve VLC Media Player> Güncellemeyi Kontrol Et öğesini seçerseniz, bir sonraki 3.0.12.1 güncellemesini görüyorsunuz.

VLC 3.0, VideoLan web sitesi üzerinden Mac için ücretsiz olarak indirilebiliyor. Apple kısa süre önce, Mac App Store’da bulunan Pixelmator Pro, Adobe Lightroom, Affinity Designer, Darkroom, Fantastical, BBEdit, Instapaper ve Twitter gibi M1‌ çipli Mac’ler için optimize edilmiş popüler uygulamaların bir listesini de paylaşmıştı.