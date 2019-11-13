Apple
16 inç boyutunda yeni Macbook Pro tanıtılacak!
Bazı yayın organları tarafından edinilen bilgilere göre, Apple, 16 inç boyuta sahip yeni Macbook Pro modelini yarın tanıtılacak.
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Sessiz sedasız yeni bir Macbook Pro modeline imza atacak olan Apple, bu modelin tanıtımını yarın yapacağı etkinlikte açıklayacak. Henüz kesinleşmeyen bu haber, birçok uluslararası yayın organı tarafından paylaşılıyor. Dokunmatik barlı Macbook Pro‘lardan sonra en büyük gelişme olarak görülen bu değişim birçok kullanıcıyı heyecanlandırmış durumda.
Apple tarafından tanıtılacak olan bu yeni model, yazılımcılar ve video editörler tarafından kullanılması için gerçekleştirirken, bunun için farklı geliştirmelerinde bu bilgisayarlarda yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Aralık ayında satışa çıkacağı düşünülen bu modelin 2,400 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor.
Apple
Apple TV+ şimdi yayında!
Yeni Apple TV+ servisi resmen başlatıldı. iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac gibi cihazlardan şu anda erişebilir olan servisi kullanmaya başlayabilirsiniz.
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Samsung akıllı TV’leri, Roku TV ve Amazon Fire TV‘nin yanı sıra tv.apple.com adresinden de çevrimiçi ulaşabileceğiniz servis 4.99 dolar gibi bir başlangıç ücreti ile karşımıza çıkıyor. 10 Eylül 2019’dan bu yana yeni bir iPhone, iPad, Apple TV, Mac veya iPod Touch satın almış olan kullanıcılar bir yıllığına Apple TV+‘a ücretsiz olarak kullanabilecekler.
Şuan bazı içerikler izlenebilir durumda olurken yakında gelecek içeriklerin listesi de Apple tarafından paylaşılmış durumda.
Şimdi izlenebilir içerikler:
- The Morning Show (Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell)
- SEE (Jason Momoa, Sylvia Hoeks, Alfre Woodard)
- Dickinson (Hailee Steinfeld, Toby Huss, Jane Krakowski)
- For All Mankind (Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt)
- The Elephant Queen (Chiwetel Ejiofor, Mark Deeble, Victoria Stone)
- Helpsters (Stephanie D’Abruzzo, Martin Robinson, Tim Lagasse)
- Ghostwriter (Isaac Arellanes, Amadi Chapata, Hannah Levinson)
- Snoopy in Space (Nicole Byer, Terry McGurrin, Ethan Pugiotto)
Yakında kullanıma sunulacak içerikler:
- Hala (Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna)
- Servant (Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Rupert Grint) – Nov 28
- Truth Be Told (Octavia Spencer, Lizzy Caplan, Aaron Paul) – Dec 6
Apple
Apple, tüm MacBook modellerinde makas tipi klavye kullanacak!
Apple, ikinci çeyrekte geliştirmiş olduğu MacBook modellerini muhtemelen piyasaya sürecek. Aslında iPhone modelleriyle birlikte satışa sürülmesini ön gördüğümüz cihazlar ertelenmişti. Ya 2019 ayının son çeyreğinde ya da 2020 ayının başında bu modellerin çıkışını görmüş olacağız.
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MacBook cihazlar, bizim tahminlerimize göre ya Ocak ayında yapılacak olan WWDC konferansında sahneye çıkacak. Ya da Şubat ayındaki basın etkinliğinde sessiz soluksuz tanıtılacak.
TF International Securities için yapılan bir araştırma notunu MacRumors sitesi siz değerleri takipçilerimiz için görüntüledi. Tayvanlı üretici firma Wistron makas tipi klavyeyi 2020 yılında ana tedarikçilerinden biri olacaklarını öne sürdüler.
Tayvanlı Kuo’nun iddiasına göre 16 inç geniş ekran MacBook Pro’nun gecikeceği henüz netleşmedi. Açıklamalarında, 2019’un son çeyreğinde Apple’ın premium sınıf dizüstü bilgisayarının tanıtılabileceğini söyledi. Bu sabah saatlerinden Apple’ın anons duyurusunda MacBook 16 inç modeli ekleyebilirdi. Ama bu olmadı.
Kuo, Apple’ın giriş seviyesi laptop cihazları da dahil olmak üzere tüm cihaz ailesinde artık kelebek tipi klavye yerine makas tipi klavyeyi kullanacağını tahmin ettiğini belirtti. MacBook, MacBook Pro ve MacBook Air cihazların hepsinde artık çok daha hızlı ve gecikmesi düşük yazım performansı elde edebileceğimiz anlamına geliyor.
MacBook Pro cihazlar için bu özelliği Apple, 2015 yılında tanıtımını yapmış, kullanıcılar klavyeden kurtulmuştu.
Apple
iPhone SE 2 mart ayında tanıtılabilir!
Apple’ın düşük özelliklere sahip ara modeli olan iPhone SE‘nin yeni versiyonunu mart ayında tanıtılabilir. iPhone SE modelini 21 Mart 2016’da tanıtan Apple’ın bu yeni modelide aynı tarihlerde tanıtması bekleniyor.
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Düşük özelliklere sahip yeni iPhone modeli iPhone SE 2, 399 dolarlık bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Apple’ın ara telefonları tanıttığı tarih olarak hafızalara kazınan mart ayında bu telefonun tanıtılması ve özelliklerinin açıklanması bekleniyor. 4.7 inç boyutunda bir ekranla karşımıza çıkacak olan telefon, A13 işlemcisini kullanacak. Ana menü tuşu ile birlikte gelen telefon, Face ID desteğinide bizlere sunacak.
Fiyatı ile doğru orantılı olarak 3 GB RAM ve 64 GB, 128 GB depolama seçenekleri bulunduracak cihaz, üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Bu renkler uzay grisi, silver ve kırmızı olacak. Uygun bir fiyat etiketi ile bizleri karşılayacak telefon, iPhone 8 benzeri bir tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Apple bu telefonla birlikte iPhone 6 ve iPhone 6s kullanıcılarının yeni bir iPhone’a geçmesini sağlayacak. Bu şekilde iOS 13’e geçiş yapamayan kullanıcılarını ucuz bir cihaz ile iOS 13 ile buluşturacak.