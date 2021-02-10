MacBook eski modellerinin şarj sorunlarına çözüm geliyor

2016 veya 2017 model Macbook sahibi olan kullanıcılar cihazın şarj olmasını engelleyen bir hatayla karşılaşabiliyorlar. Ancak artık bu soruna resmi bir güncelleme getiriliyor.

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AppleInsider tarafından tespit edildiği üzere Apple; geçen hafta çıkardığı macOS 11.2.1 versiyonuna bugün bir ek güncelleme yayınladı. Güncelleme sadece iki değişiklik içeriyor. Bunlardan birisi de bahsettiğimiz şarj sorununun düzeltilmesi.

Söz konusu problemde güç kablosu takılı olduğu zaman cihazlar çalışıyor; ancak bazı durumlarda MacBook bilgisayarının pili şarj olmuyor. Getirilen 11.2.1 güncellemesiyle birlikte ise Apple, bu sorunun çözüleceğinin sözünü veriyor.

Söylediğimiz gibi yeni macOS 11.2.1 eklentisiyle gelen tek özellik bu değil. Öyle ki güncelleme aynı zamanda sistemdeki önemli bir açığı da kapatıyor. Bu hata da bir süredir mevcut durumda. Bahsi geçen durum, bilgisayar korsanlarının herhangi bir Mac bilgisayar kullanıcısının cihazına, Sudo açıklarını kullanarak erişmesini sağlama potansiyeline sahip bir sistem açığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu hatayı gideren benzer güncellemeler aynı şekilde macOS Catalina ve Mojave için de yayınlanmış durumda.

Her güncellemede olduğu gibi güncelleme manuel olarak işletim sistemi üzerinden indirilebiliyor. Bunun için ise Sistem>Seçenekler>Yazılım Güncellemesi yollarının izlenmesi gerekiyor. Onun dışında otomatik güncelleme özelliğinizin açık olması durumunda sistemin bu güncellemeyi otomatik bir şekilde indirmesi de mümkün.