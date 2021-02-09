macOS Big Sur güncellemesi için Mac sahipleri dikkatli olmalı

macOS Big Sur güncellemesine geçecek olan Mac sahipleri eğer az yere sahiplerse dikkatli olmalılar. Çünkü böyle bir durumda süreç sonunda veri kaybı oluşabiliyor.

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Big Sur için gelen güncellemenin ilk kısmı 35.5GB boyutunda bir indirme gerektiriyor. Ardından ayriyeten bir 13GB indirme de gerekiyor. Böylelikle 48.5GB’lık bir güncellemeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili Mr Macintosh, yeterince yer olmaması durumunda işlerin kötüye gidebileceğini bildiriyor.

Sorun macOS sisteminin sürücüde o boyutta bir yer olup olmadığını kontrol etmemesiyle oluşuyor. Böylelikle kurulum sürecini bu şekilde başlatan sistem, yer kalmayınca hata mesajı veriyor. Sonrasında bu durumda sıkışık kalan işletim sistemiyle birlikte, diskteki veriler kaybolma tehlikesi yaşıyor.

Hatanın 11.2’den 11.3’e geçilmesi gibi farklı bir versiyona geçen kişileri etkilemediğini iletelim. Ancak direkt olarak 11.2 veya 11.3 beta tam kurulumu yapacak kişilerde bu durum görülebiliyor.

Sorunun çözümü ise farklı durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak Mr Macintosh’un paylaşımında belirttiğine göre sistemde FileVault şifrelemesi açık ise durum daha da kötüye gidebiliyor. Böyle bir durumda veriyi kurtarmanın yolu bilgisayarı başka bir Mac cihazına bağlamaktan geçiyor. Başka bir Mac bulmanın çok da kolay olmadığını düşününce bu da bir sorun teşkil edebiliyor. Diğer türlü güncel bir yedeklemeye sahip olanlar için ise en kolay yol macOS sistemini silip yeniden kurmaları gibi gözüküyor.

Apple henüz hataya tam olarak hakim olmuş değil. Ancak macOS Big Sur 11.3 betasında hatanın hala aktif olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bir süredir bu hatanın altının çizilmesiyle birlikte Amerikalı şirketin yakın zamanda konuyla ilgileneceğini tahmin ediyoruz.