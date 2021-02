macOS Big Sur güncellemesi için Mac sahipleri dikkatli olmalı

Apple’ın, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde yetişkin içerik filtresi açıkken, Safari tarayıcıyla “asian” (asya) kelimesini içeren URL’lere girilmesine izin vermediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Apple’dan herhangi bir açıklama gelmezken; bir yazılım geliştiricisi, bu durumu Apple’a bildirdiğini ancak herhangi bir cevap alamadığını söylüyor.

İlgili haber: Apple, iPhone 12 Mini üretimini durdurmaya hazırlanıyor!

Bildiğiniz gibi Apple’ın işletim sistemleri iOS ve iPadOS’te yetişikin içerikli web sitelerini engelleme özelliği bulunuyor. Telefonumuzu küçük çocuklarımıza/kardeşlerimize verdiğimiz zaman, bu özellik sayesinde onların uygunsuz sitelere erişmelerine mâni olabiliyoruz. Fakat şu sıralar Apple’ın bu filtreleme mekanizması ilginç bir sorunla gündeme gelmiş durumda.

Apple, telefonunda veya tabletinde “yetişkin içerik filtresini” aktif eden kullanıcıları tuhaf bir problemle başbaşa bırakıyor. Bir yazılım geliştiricisi Steven Shen tarafından keşfedilen probleme göre, yetişkin içerik filtresini açanlar Safari üzerinden “asian” (asya) kelimesini içeren URL’lere giriş yapamıyorlar.

On iOS, if you turn on “Limit Adult Website” under Screen Time->Content Restrictions, Safari blocks any website URL containing the word “asian”. Seriously, go try it, it’s unbelievable. I filed a Feeback a long time ago. Nothing changed. Please RT for visibility. @AppleSupport

— Steven Shen (@Stevenpotato) February 3, 2021