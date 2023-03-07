Apple’ın bu yıl Apple M3 yonga setini tanıtması bekleniyor. 2023’ün ikini yarısında sergilenecek olan bu yonga setinin hangi modellere gücünü vereceği de şimdiden belli oldu. 9to5Mac raporuna göre Apple, M3 çipli yeni 13 ve 15 inç MacBook Air modelleri geliştiriyor ve yenilenmiş bir MacBook Pro da üzerinde çalışıyor. MacBook Air 2023 serisi sadece Apple M3 yonga seti ile gelecek gibi görünüyor.

Bir Bloomberg raporu, yeni MacBook Air ve M3 çipli MacBook Pro’nun yakında piyasaya sürüleceğini öne sürdü. 9to5Mac’in kaynaklarına göre, yeni 13 inç MacBook Air (kod adı J513) ve 15 inçlik sürüm (kod adı J515) M3 yongasına sahip olacak. Sızıntıları ile bilinen ve Apple’a yakınlığı ile tanınan Ming-Chi Kuo, 15 inçlik modelin M2/M2 Pro yongalarla Nisan ayı başında piyasaya sürüleceğini tahmin etmişti. Ancak kaynaklar 15 inçlik modelin 13 inçlik modelle aynı giriş seviyesi M3 yongasına sahip olacağını gösteriyor. Bu yonga seti M1 ve M2 gibi 8 çekirdekli bir CPU’ya sahip olacak.

M3 Pro çipi, yeni MacBook Air’de yer almayacak. Ancak Apple’ın J504 kod adlı 8 çekirdekli M3 yongasını alacak 13 inç MacBook Pro için başka planları var. Apple, geçen yıl “Pro” unvanını bırakmayı düşündü, ancak bu fikirden vazgeçmiş gibi görünüyor. 2022’de Apple’ın iMac için Apple M2 çipini pas geçmesi dikkat çekmişti. Bu yıl, M3 çipli güncellenmiş bir modeli piyasaya sürmeleri bekleniyor. Apple’ın yeni Mac’leri ne zaman tanıtacağı belli değil. Ancak Mark Gurman yeni MacBook Air’in Haziran ayında WWDC’de duyurulabileceğini öne sürüyor.

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Hem 13 inçlik hem de 15 inçlik modellerin M3 yongasına sahip olacağı düşünüldüğünde, Apple’ın yeni MacBook’ları geliştirici konferansında tanıtması muhtemel görünüyor. Apple M2 çipinin WWDC 2022‘de yeni MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro için duyurulduğunu hatırlarsak, Apple’ın bu yıl da aynı modeli aynı zamanda tanıtması çok yüksek ihtimal. Bakalım Haziran ayında Apple M3’ü görecek miyiz?