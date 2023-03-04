OpenAI‘nin ChatGPT’sinin son zamanlardaki popülaritesiyle birlikte, sektör analistlerinin endişelerine rağmen, dünyanın dört bir yanındaki yazılım şirketleri yapay zeka destekli sohbet robotlarını ürünlerine entegre etmek için çaba gösteriyor.

Bu ürünleri kendi platformlarında piyasaya süren şirketler bunu yapmakta özgür olsa da, ChatGPT tarafından desteklenen ve üçüncü taraf uygulama mağazalarında barındırılan uygulamalar daha zor zamanlar geçirecek gibi görünüyor. Apple kısa bir süre önce ChatGPT entegrasyonu sunan bir e-posta uygulaması için App Store güncellemesini engelledi.

Wall Street Journal, Apple’ın Blix tarafından geliştirilen BlueMail e-posta uygulamasının güncellemesini engellediğini bildirdi. Şirket Apple’a karşı birçok kez antitröst davaları açmış bir şirket. Temel olarak, uygulamada yapılan bir güncelleme, e-postaların yazılmasını otomatikleştirmek için OpenAI’nin ChatGPT’si ile entegrasyon içeriyordu, ancak Apple, herhangi bir filtreleme olmaksızın yapay zeka tarafından oluşturulan içerik olduğundan, genç kitleler için yaşa uygun olmayabileceğini söyleyerek bu yetenekle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu nedenle, Blix’e ya içerik filtreleme eklemesini ya da minimum yaş sınırlamasını 17 yaş ve üzeri olarak değiştirmesini önerdi.

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Blix’in kurucu ortağı Ben Volach, entegrasyonun zaten içerik filtrelemesine sahip olduğunu iddia ettiği için Apple’ın duruşuna katılmadı.

Volach ayrıca benzer işlevlere sahip uygulamaların App Store’da zaten yaş sınırlaması olmaksızın sunulduğunu savundu. İlginç bir şekilde, yeni yapay zeka entegrasyonuna sahip olan Bing, Apple’ın halihazırda önerdiği 17 yaş sınırına sahip.

Apple şimdilik BlueMail’in şikayetini araştırdığını ve reddedilen diğer geliştiricilerin de doğrudan itirazda bulunabileceklerini belirtti.