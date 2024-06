Mac oyun bilgisayarı olma yolunda rüzgarı arkasına aldı. Andrew Tsai, Game Porting Toolkit 2’nin gücünü kullanarak Ratchet & Clank: Rift Apart’ın M3 Max işlemcili bir sistemde etkileyici kare hızlarına ulaşabileceğini gösterdi. X platformunda yayınlanan kısa bir video, oyunun 1080p çözünürlükte, tüm görsel ayarlar maksimumdayken bile 100+ FPS hızında çalıştığını ortaya koyuyor. Videoda ekranın sağ üst köşesinde yer alan performans sayacı ve grafikler, oyunun bellek kullanımının 15GB’a yaklaştığını ve GPU belleğinin yaklaşık 11GB tükettiğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: macOS Sequoia tanıtıldı

M3 Max işlemcili sistemlerin en büyük avantajlarından biri, birleşik RAM mimarisi sayesinde sistem belleği ve GPU belleğini aynı şekilde kullanabilmesi. 36 GB RAM kapasitesi ile M3 Max, kullanıcıların grafik ayarlarını maksimum seviyelere çıkarabilmesine olanak tanıyor. Bu, Ratchet & Clank: Rift Apart gibi görsel olarak yoğun oyunlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Ratchet & Clank: Rift Apart’ın PC sürümü, özellikle 8GB VRAM’e sahip RTX 3070 ve RTX 3070 Ti gibi GPU’larda birçok performans sorunu yaşatıyor. Hatta 12GB GDDR6X framebuffer’a sahip RTX 3080 Ti bile, oyunun ayarlarını maksimuma çıkardığında ve daha yüksek çözünürlüklerde oynatmaya çalıştığında zorlanıyor. Bu da M3 Max’in birleşik RAM yapısının, geleneksel GPU’lara göre nasıl avantaj sağladığını açıkça gösteriyor.

This game plays flawlessly on Mac! With Game Porting Toolkit 2, you can now play new Windows games including Ratchet & Clank: Rift Apart—all thanks to the AVX2 support in macOS Sequoia. What other games should I test? Tutorial here: https://t.co/8tFNmwZUr1 pic.twitter.com/LVAjV5dL0t

— Andrew Tsai (@Andytizer) June 12, 2024