Apple, Mac sahiplerini de boş geçmiyor. Ekosistemi dibine kadar kullanmak isteyen teknoloji devi macOS Sequoia güncellemesini duyurdu. Gelin hızlıca macOS Sequoia güncellemesi ile gelen yeniliklere giriş yapalım.

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macOS Sequoia ile gelen yenilikler

Bir dizi yenilik ile gelen bu güncelleme ile Mac ve iPhone artık beraber çalışıyor. Aslında söylemek istediğimiz, sadece iPhone’unuzu Mac’inizden kullanabilmeniz için yansıtıyor, ancak Apple’ın diğer süreklilik özellikleri kadar iyi çalışıyorsa, gerçekten yararlı olacak.

macOS artık otomatik pencere döşemesine sahip olacak. Bu sayede 3. parti uygulamalara olan ihtiyaç ortadan kalkacak. Apple’ın bunu yıllar sonra getirmesi de oldukça ilginç diyebiliriz. Beklenen oldu ve Şifreler uygulaması standalone olarak Mac’e geldi. Şifrelerinizi artık Şifreler uygulaması üzerinden yönetebileceksiniz. Bu sayede yine 3. parti şifre yönetim uygulamalarına olan ihtiyaç ortadan kalkacak. Bu özellik iOS 18 ve iPadOS 18’de de yer alacak.

Safari uygulamasının arayüzü de değişiyor. Daha sade bir arayüze sahip olan Safari sunduğu özellikler ile Google Chrome’a bir tık daha yaklaşıyor diyebiliriz.

Safari’de artık ilginç içerikleri otomatik olarak tespit edip, sadece tek bir tıklamayla size sunan makine öğrenimi tabanlı önemli özellikler mevcut. Okuyucu modu, AI ile hazırlanan özetler ve içindekiler tablosu gibi belirgin yeniliklere sahip. Video oynatıcı ise gelişmiş video kontrolleri sayesinde videoları öne çıkarmanızı ve odaklanmanızı sağlıyor. Bu özelliği gerçekten beğeniyorum; çünkü sizi web sayfasından uzaklaştırmıyor, aksine sayfada aradığınız şeyleri bulmayı kolaylaştırıyor. Bu, web üzerinde gezinirken fazla karmaşık hisler uyandırmayan dengeli bir yaklaşım gibi görünüyor.

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Apple oyun konusunda Windows’un tahtını sallamaya devam ediyor. Ubisoft ile anlaşma yapan Apple yeni oyunları Mac, iPad ve iPhone’a getirecek. Ayrıca oyun portlama aracı artık sadece Mac için çalışmayacak. Geliştiriciler oyunlarını iPad ve iPhone için bu araçla optimize edebilecek. Bu da iPhone’ların taşınabilir oyun konsolu olma yolunu açıyor.