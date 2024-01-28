Birinci nesil iPad bugün 14 yaşına girdi. İlk iPad ABD’de 27 Ocak 2010‘da Steve Jobs’un liderliğinde, bir bilgisayarın hesaplama becerisini bir akıllı telefonun taşınabilir tasarımıyla birleştiren bir cihaz olarak tanıtıldı. Apple’ın amiral gemisi akıllı telefonu iPhone’a benzer kullanıcı dostu bir deneyim sunan Apple iPad, aynı zamanda daha güçlü bir yapıya sahipti. İlk nesil iPad, 9.7 inçlik büyük bir ekrana, dahili GPS’e ve hücresel ağlara erişim desteğine sahipti. İşte iPad’in 14 yıllık tarihi.

İlk iPad 14 Yıl Önce Bugün Doğdu: Teknolojide Bir Dönüm Noktası

İlk nesil iPad’in teknik özellikleri arasında ARM Cortex A8 işlemci, PowerVR SGX535 grafikler, 256MB DDR RAM, 1024×768 IPS ekran, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, Bluetooth 2.1 + EDR, Apple 30 pinli dock konektörü ve 6.600 mAh pil yer alıyordu. İlk nesil iPad fiyatı oldukça tuzluydu. Yeni canavar, 499 dolardan başlayan fiyatlarla sunuldu ve hızla popülerlik kazandı.

iPad, internet gezinme, e-postaları kontrol etme ve diğer günlük işler için basit bir cihaz arayan sıradan kullanıcılar için tasarlanmıştı. 3 Nisan 2010’da tam olarak piyasaya sürülmesinin ardından iPad, devrim niteliğindeki özellikleriyle büyük ilgi gördü ve Apple için yeni bir başlangıç oldu.

Ancak, iPad’in eksiklikleri de vardı. İlk nesil iPad, yerleşik bir kamera ve çoklu görev özelliklerinin eksikliği gibi bazı sorunlarla karşılaştı. Bununla birlikte, Apple bu sorunları çözmek için yeni nesil iPad modellerini piyasaya sürdü. İkinci nesil iPad, daha hızlı işlemci, daha fazla bellek, daha ince ve hafif tasarım ve ön ve arka kameralar gibi birçok gelişmiş özellik sunuyordu.

Yeni nesil iPad’ler daha ince çerçeveler ve daha güçlü işlemciler ile her yıl yenilense de, standart iPad modellerinde “home tuşu” adı verilen o klasik tuş 9. Nesil iPad‘e kadar bizlerle kaldı. iPad 7’den itibaren Touch ID ile donatılan bu tuş son olarak 10. Nesil iPad ile nihayet terk edildi ve iPad 7’den beri bir türlü incelmeyen çerçeveler nihayet inceldi.

Yıllar geçtikçe, iPad serisi genişledi ve çeşitlendi. Küçük boyutlu iPad Mini, orta sınıf iPad Air ve üst düzey iPad Pro modelleri gibi farklı varyasyonlarla piyasaya sürüldü. Ayrıca, iPad’in işletim sistemi de evrim geçirdi. iOS 4’ten başlayarak, iPadOS 17’ye kadar, iPad özel olarak optimize edilmiş bir işletim sistemine sahip oldu.

iPadOS 13 ile resmen bir isme kavuşan iPadOS işletim sistemi, artık iPhone’larda gördüğümüz iOS işletim sisteminden tamamen ayrılmış durumda. Bazı yararlı MacOS özelliklerini iPad’e getirirken, iPhone’un kullanım kolaylığını da parmaklarınızın ucuna taşıyan iPadOS işletim sistemi, nispeten yeni olsa da, kısa sürede popüler oldu ve adını duyurdu. Şimdi iPadOS 17.4 ile iPadOS en kararlı çalışan tablet işletim sistemleri arasında yer alıyor.

Bugün, iPad’in doğum gününden 14 yıl sonra, Apple’ın tablet serisini ihmal ettiği söylentilerine rağmen, gelecekte yeni iPad Pro modelleriyle güçlü bir geri dönüş bekleniyor. M3 çip ve OLED ekranlarla donatılmış yeni iPad Pro modellerinin, iPad severler için heyecan verici bir yenilik olacağı tahmin ediliyor. Teknolojinin bu devrim niteliğindeki ürünü, gelecekteki dönüşümlerde nasıl bir rol oynayacak, hep birlikte göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPad devrim niteliğinde bir ürün mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!