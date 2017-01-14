Lucasfilm, Carrie Fisher ile İlgili Merak Edilen Soruyu Yanıtladı

Bu akşam Lucasfilm, Star Wars’un resmi sitesi üzerinden Carrie Fisher’ın gelecek filmlerdeki varlığına yönelik bir açıklamada bulundu.

Lucasfilm tarafından yapılan açıklamaya göre Carrie Fisher gelecek Star Wars filmlerinde yer almayacak. Şimdi kendisini kaybettiğimiz için bu açıklamanın son derece gereksiz olduğunu düşünenler illaki çıkacaktır.

En son çıkan The Rogue One filminde de gördüğümüz üzere 1994 yılında hayatını kaybetmiş olan Peter Cushing, Grandmoff Wilhuff Tarkin karakteriyle karşımıza çıktı. Ayrıca Carrie Fisher’ın genç halini de yine filmin sonunda gördük. Lucas bünyesinden çıkan Industrial Light & Magic performans yakalama konularında oldukça usta bir stüdyo ve daha önce hayatlarını kaybetmiş oyuncuları dijital bir şekilde geri getirebiliyor.

Carrie Fisher hayatını kaybettiğinde Star Wars sersinin 8. filmi için çekimlerini tamamlamıştı ancak asıl soru 9. filmde neler olacağıydı. Uzun süren dedikoduların sonrasında bugün Star Wars resmi sitesinden açıklama geldi. Bu açıklamaya göre Carrie Fisher gelecek Star Wars filmlerinde dijital olarak yer almayacak. Geçen hafta Disney’in hak sahipleriyle ilgili görüştüğü yer alıyordu ancak yapılan resmi açıklama tüm bu dedikodulara bir son verdi.