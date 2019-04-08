Apple Watch EKG özelliğiyle bir hayat daha kurtardı!

Apple saatlerinin son üyesi Apple Watch Series 4 yeniden bir taşikardi vakasında erken rol alarak hayat kurtardı.

Apple Watch hayat kurtardı!

Apple Watch Series 4 için en farklı özellik olan EKG desteği sayesinde şimdiye kadar birkaç hayat kurtarma durumlarını görmüştük. Şimdi ise Reddit’te yazılan bir vakaya göre ClockworkWXVII kullanıcı adını taşıyan bir hasta, iki gün önce odasında uzanıp televizyon keyfi yaşarken saat tarafından kalp ritminde sorun olduğuna dair uyarı almasıyla hayatı kurtuluyor.

Saatte kalp ritminin olağandışı olarak hızlandığını gören kullanıcı acil servisi çağırarak taşikardi geçiriyor olabileceğini belirterek ekiplerin gelmesi ardından şok geçirdiğini ve hızlıca hastaneye kaldırıldığını belirtiyor. Ambulansta oksijene bağlanan ve damar yolu açılan hasta hastaneye gidiş sırasında bayıldığını ve gözünü açtığında hastane yatağında olduğunu belirtiyor.

Yapılan kontroller sonrasında Supraventriküler Taşikardi (SVT) rahatsızlığı geçirdiğini öğrenen kişi, böylece Watch’un EKG özelliği sayesinde erken teşhis ile hızlıca müdahale edilmiş oluyor. Her ne kadar paylaşımında belirtmemiş olsa da söz konusu hasta evinde tek başına ise Apple Watch’un uyarmaması halinde taşikardi nedeniyle hayata gözlerini yumabilecek olması nedeniyle günümüz teknolojilerinin ne kadar geliştiğini ve hayati önem taşıdıklarını görmüş oluyoruz.