Logitech, Mac için optimize edilmiş ilk mekanik klavyesi MX Master 3S, Lift ve yeni renk seçeneğiyle K380 Bluetooth klavyeyi içeren yeni “Designed for Mac” serisini tanıttı.

MX Mechanical Mini for Mac klavye, kısayolları özelleştirme seçeneği ile Mac için bir düzene sahiptir. Tactile Quiet düşük profilli anahtarlara ve Akıllı Arka Aydınlatmaya sahiptir. Easy-Switch ile macOS, iPadOS veya iOS üzerinde üç farklı Apple cihazına bağlanabiiliyor. Klavye bir USB-C kablosuyla şarj edilebilir.

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Mac için MX Master 3S, saniyede 1.000 satır kaydırmanızı ve bir veya birden fazla yüksek çözünürlüklü monitörde hassas çalışma için DPI değerini 1.000 ile 8.000 arasında ayarlama sağlayan MagSpeed Elektromanyetik tekerleğe sahiptir. Ayrıca Sessiz Tıklama özelliğine sahip, cam üzerinde izliyor ve USB-C üzerinden hızla şarj oluyor. Easy-Switch ile macOS ve iPadOS’te üç farklı Apple cihazına bağlanabiliyor.

Lift for Mac, küçük ve orta boy ellere sahip kullanıcılar için dikey ergonomik bir mouse. Lift for Mac’in 57 derecelik açısı, eli doğal bir tokalaşma pozisyonuna yerleştirir ve bileğe daha az baskı uygular.

Kaynak: Logitech