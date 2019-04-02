iPad Pro için Logitech klavyesi: Slim Folio Pro

Logitech en yeni iPad Pro için Slim Folio Pro‘ yu tanıttı. Yeni klavye ile kafelerde, havaalanı salonlarıda veya kucağınızda çalışmanız artık daha kolay. Kullanışlı bir yapıya sahip olan Logitech Slim Folio Pro, tek bir dokunuşla parlaklığı, sesi ve daha fazlasını kolayca kontrol etmenizi sağlayan konforlu olmasının yanında, verimli bir deneyim sunuyor.

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Slim Folio Pro neler sunuyor ?

Apple’ın kendi klavyesinden farklı olarak, Slim Folio Pro iPad’in Smart Connector bağlantısı yerine Bluetooth LE’yi kullanıyor. Bu sayede iPad Pro’nuzu her açtığınızda klavye cihazınızı otomatik olarak tanıyacak. Bu sayede klavye ile işleminiz devam ederken Apple Pencil’ı kolaylıkla şarj edebileceksiniz.

Pil deneyimi konusunda dikkat çeken Logitech klavye, tek şarj ile (günlük ortalama 2 saatlik kullanım göz önüne alınarak) 3 ay gideceği belirtiliyor. Şirketin açıklamasına göre, Slim Folio Pro’ nun pili, akıllı güç yönetimi sayesinde 4 yıl değiştirmeden kullanılabilir.

Slim Folio Pro tercih edilir mi ?

Logitech Slim Folio Pro’nun mevcut iPrad Pro modelleriyle uyan iki farklı boyut (11 inç ve 12.9 inç) seçeneği sunuyor.Fiyatları ise; 11 inçlik model 119,99 dolar, 12.9 inçlik model için 129,99 dolar olarak belirlenmiş. Apple’ın hali hazırda ipadler için kendi ürettiği klavyelerinden daha uygun bir fiyat sunması, kullanıcılar için tercih sebebi olacak mı?

(NOT: Apple Smart Keyboard Folio fiyatları ise, 11 inçlik model – 1299 TL ve 12.9 inçlik model – 1429 TL)