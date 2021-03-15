Logitech G | PRO X SUPERLIGHT MOUSE!

Logitech G ’nin, e-spor profesyonelleri ile birlikte tasarlanan bir mouse. 63 gramdan hafif HERO 25K sensöre sahip yeni nesil mouse PRO X SUPERLIGHT Türkiye’de satışta!

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Logitech G, mekanik tasarımla birlikte LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine ve HERO 25K sensöre sahip olan bir mouse. Özellikle e-spor profesyonellerine hitap ediyor. Logitech G PRO serisi ekipmanları, PRO X SUPERLIGHT oyuncu mouse’u ile birlikte e-spor profesyonelleri için yeni bir standart.

İddialı Pil Ömrü!

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70 saate kadar pil ömrü sunmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca hassasiyet, hız, manevra kabiliyeti özellikleriyle kullanıcılara oldukça sağlıklı bir deneyim yaşatıyor. PRO X SUPERLIGHT, Logitech G’nin yüksek performanslı HERO 25K sensörüyle geliyor. Özellikle güncellenmiş tarama algoritması ile hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlayacak.

Türkiye Müdür’ünden açıklama!

Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük; “Logitech G olarak teknoloji ve tasarımdaki üstünlüğümüzü her ürünle yeniden ortaya koyuyoruz. G PRO X SUPERLIGHT Mouse e-spor oyuncularına mükemmel bir deneyim sunmayı vaad ediyor. Ayrıca PRO X SUPERLIGHT, 63 gramın altındaki ağırlığıyla şimdiye kadar ürettiğimiz en hafif oyuncu mouse’u. Böylece kullanıcılar oyun içerisinde sorun yaşamadan direkt olarak galibiyete odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde de PRO serisine profesyoneller ile geliştiridiğimiz yeni ürünler ve teknolojiler ekleyeceğiz. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların hayatını kolaylaştırmaya hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.