Genel
Logitech G | PRO X SUPERLIGHT MOUSE!
Logitech G ’nin, e-spor profesyonelleri ile birlikte tasarlanan bir mouse. 63 gramdan hafif HERO 25K sensöre sahip yeni nesil mouse PRO X SUPERLIGHT Türkiye’de satışta!
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Logitech G, mekanik tasarımla birlikte LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine ve HERO 25K sensöre sahip olan bir mouse. Özellikle e-spor profesyonellerine hitap ediyor. Logitech G PRO serisi ekipmanları, PRO X SUPERLIGHT oyuncu mouse’u ile birlikte e-spor profesyonelleri için yeni bir standart.
İddialı Pil Ömrü!
70 saate kadar pil ömrü sunmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca hassasiyet, hız, manevra kabiliyeti özellikleriyle kullanıcılara oldukça sağlıklı bir deneyim yaşatıyor. PRO X SUPERLIGHT, Logitech G’nin yüksek performanslı HERO 25K sensörüyle geliyor. Özellikle güncellenmiş tarama algoritması ile hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlayacak.
Türkiye Müdür’ünden açıklama!
Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük; “Logitech G olarak teknoloji ve tasarımdaki üstünlüğümüzü her ürünle yeniden ortaya koyuyoruz. G PRO X SUPERLIGHT Mouse e-spor oyuncularına mükemmel bir deneyim sunmayı vaad ediyor. Ayrıca PRO X SUPERLIGHT, 63 gramın altındaki ağırlığıyla şimdiye kadar ürettiğimiz en hafif oyuncu mouse’u. Böylece kullanıcılar oyun içerisinde sorun yaşamadan direkt olarak galibiyete odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde de PRO serisine profesyoneller ile geliştiridiğimiz yeni ürünler ve teknolojiler ekleyeceğiz. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların hayatını kolaylaştırmaya hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.
Donanım
MSI kampanyası: Baharı Üretken Karşıla
Seçili MSI AIO, Mini bilgisayarlarda ve profesyonel monitörlerde geçerli “Baharı Üretken Karşıla” kampanyasını duyurdu.
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MSI, dünyanın önde gelen PC oyun donanımı markalarından olmasıyla birlikte; evden çalışma ve öğrenme çözümlerini sunan ürünleriyle de öne çıkıyor. 2020’de başlayan salgın nedeniyle insanların yaşam tarzlarını büyük ölçüde etkiledi ve bu durum, pek çoğumuzun her zamankinden daha sık evde vakit geçirmesine sebep oldu. Evden çalışırken ve uzaktan eğitimde üretkenliğin nasıl artırılacağı sorunsalı, 2021 ‘de de gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor.
“Baharı Üretken Karşıla” mesajı ile duyurulan bu kampanyada seçili MSI PRO serisi ürünleri satın aldığınızda, 470 TL ‘ye kadar para iadesi almaya hak kazanıyorsunuz. Bu kampanya, ev ve ofis kurulumlarıyla birlikte üretkenlik gerektiren diğer çalışma ortamlarını geliştirmek isteyen kişiler için bir fırsat niteliğinde.
Promosyon dönemi 1 Şubat 2021 (00:00 – yerel saat) ile 30 Nisan 2021 (23:59) arasında geçerlidir. Kampanyaya dahil bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra, kampanya web sitesini ziyaret ederek yönergeler üzerinden kampanyaya başvuruda bulunabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Realme 8 serisi 24 Mart’ta tanıtılacak!
Realme 8 serisi için artık geri sayıma geçtik. Firmanın yeni nesil akıllı telefon serisi 24 Mart tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Realme 8 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
Realme yeni akıllı telefon serisi ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Yeni nesil modellerini piyasaya sürmeye hazırlanan akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Realme 8 ve 8 Pro modellerini piyasaya çıkaracak akıllı telefon üreticisi bazı medya kuruluşlarına da davet yollamaya başladı. Tanıtım tarihi ortaya çıkan akıllı telefon serisi, 24 Mart tarihinde hayranlarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon serisine dair detaylı teknik özellik paylaşımı yapılmadı.
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İçerisinde 8 numaralı bilardo topu bulunan davetiye kutuları ortaya çıkarken, serinin kuvvetli modeli olan Pro‘nun 108 MP‘lik kamera modülü de davetiye içerisinde yer alıyor. Serinin Pro modelinin Snapdragon 730 ile geleceği iddia edilirken, baz model bizleri Helio G95 ile karşılayacak. Ayrıca iki akıllı telefonun da AMOLED ekran ile piyasa çıkacağı tahmin ediliyor. 24 Mart tarihinde dünya karşısına çıkacak akıllı telefonun fiyatı henüz belli değil ne yazık ki. Bakalım firma yeni Realme 8 serisi ile 2021 yılında beklediğini ilgiyi toplayacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Neymar Fortnite’a geliyor
Brezilya ve Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar da Silva Santos Júnior popüler battle royale oyunu Fortnite’a geliyor. Epic Games yıldız futbolcunun geliş tarihini de duyurdu.
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Popüler battle royale oyunu Fortnite çok yakında ünlü futbol yıldızı Neymar görünümünü aktif edecek. Oyunun sürprizlerle dolu 6. sezonunda, Paris Saint-Germain FC kulübünde forma giyen sevilen futbolcu karşımıza çıkacak.
ABD merkezli video-oyunu devi Epic Games, Fortnite’ın resmi Twitter hesabı üzerinden Brezilyalı futbol yıldızı Neymar ve Fortnite ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda şirket, yaklaşık 30 saniyelik bir videoya da yer verdi. Yapılan paylaşım sonrası, dünyaca ünlü futbolcunun 16 Mart tarihinde oyunun 6. sezonuna geleceği tahmin edildi.
— Neymar Jr (@neymarjr) March 13, 2021
Bu iddiaları destekler nitelikle ünlü futbol oyuncusu Neymar da Twitter hesabından Fortnite tarafından paylaşılan gönderiyi retweet etti.
Neymar’ın, Fortnite içerisinde nasıl görüleceği ise net olarak belirtilmedi. Ancak videonun odak noktası “Zero Crisis Finale” ismindeki oyunun tek oyunculu görevine dair işaretler içeriyor. Üstelik Neymar ile ilgili paylaşan bu videodaki ile yeni görevin tarihleri aynı.
Son olarak Dünyaca ünlü futbolcunun oyuna eklendiği zamanlamanın ise oldukça manidar olduğu belirtiliyor. ‘Paris Saint-Germain‘ oyuncusu, sakatlığı nedeniyle son birkaç aydır sahalardan uzak bir biçimde kariyerini sürdürüyor. Bununla birlikte Neymar, Mart ayı sonlarına kadar da sahalara dönmesi oldukça zor.
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