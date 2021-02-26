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Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti
Logitech , MK270’e göre sesi %90 azaltılmış olan, ‘’Sessiz Tıklama’’ teknolojisine sahip, yeni MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti nin duyurusunu yaptı. Özellikle grafit ve beyaz renk seçenekleri bulunan klavye & mouse seti, yeni ‘’Sessiz Tıklama’’ özelliğiyle sessiz bir deneyim sağlar.
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Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük; “İster evde ister ofiste çalışın, yaratıcılığa, öğrenmeye ve üretkenliğe en büyük zararlardan birisi gürültüdür. Ayrıca yeni Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti Sessiz Tıklama teknolojimiz, odağınızı işinize çevirmenizi sağlıyor ve sizi çevredeki dikkat dağıtıcı tüm unsurlardan uzaklaştırıyor. Yeni sessiz kombinasyon sayesinde en çok satan klavye ve mouse setini sessizce kullanacaksınız! ”dedi.
Klavyenin sıvı maddelere karşı dayanıklı tuşlara ve tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Uzun süre kullanım vadediyor. Ayrıca 36 aya kadar pil ömrüne sahip. Özellikle klavye kişisel ihtiyaçlara göre eğim alabiliyor. Kompakt mouse’un yumuşak kaydırma tekerleği ise sessiz deneyimi katlıyor.
Mouse, 18 aylık pil ömrünün yanı sıra üzerinde açma ve kapama tuşları bulunduruyor. Ayrıca Logitech’in küçük, tak ve unut kablosuz alıcısının da avantajı var. 10 metreye kadar, kablosuz bağlantı sunması seçenekler arasında. Sessiz olmasıyla öne çıkan setin tavsiye edilen satış fiyatı ise 269 TL.
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Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
Amazfit GTR 2 ve GTS 2 incelemesi ile karşınızdayız. Türkiye’de resmi olarak yer almaya başlayan Huami bünyesindeki marka, incelediğimiz GTR 2 ve GTS 2 modellerinin yanı sıra tüm modellerini artık Türkiye garantili olarak satışa sundu.
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Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve GTS 2 incelemesi
Amazfit akıllı saatlerini satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/19178d49
Amazfit, tek amacı akıllı bileklik ve saat üretmek olan bir firma. Hem Android hem iOS ekosisteminde kolaylıkla çalışabilen saatlerin detaylarını GTR 2’yi deneyimleyen Aydoğan ve GTS 2 kullanan Eren ile hoş sohbet eşliğinde aktarıyorlar.
Amazfit GTR 2 klasik tarzda saat arayanlar için ideal. Diğer yandan GTS 2 ise Apple Watch gibi dijital akıllı saat tarzında. Zepp App üzerinden kontrol edilen ve sağlık bilgilerini toplayan saatin bazı beğenmediğimiz noktaları da oldu.
Peki güncel fiyatları ile hem GTR 2 ve hem de GTS 2 modelleri satın almaya değer mi? Cevabı videomuzda!
Aksesuar
Diş temizliğindeki yeni yardımcınız: Oclean Xpro
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) araştırmalarına göre, diş fırçalama işlemi her gün düzenli olarak ve en önemlisi de doğru şekilde yapıldığı takdirde; diş sağlığının korunmasına yardımcı olurken, olası sağlık problemlerinin de önlenmesine yardımcı oluyor. Peki doğru diş temizliği nasıl olur? Birçok insan her ne kadar dişlerini doğru fırçaladığını sansa da; gerçekte çoğumuz birçok detayın farkında değiliz. Oclean tarafından geliştirilen elektrikli diş fırçasıysa, bu problemi ortadan kaldırmak için geliyor.
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Dişlerinizi en doğru şekilde fırçalamanıza yardımcı olan Oclean Xpro, aynı zamanda şu 3 hususta da size destek oluyor:
1 – Kişiye özel, doğru fırçalama yöntemini tayin etme
Her bireyin ağız yapısı ve beslenme alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Bu yüzden, diş fırçalama yönteminin de insandan farklılık göstermesinden daha doğal bir durum yok. Xpro, kişiselleştirilebilir fırçalama modları sayesinde, kişilerin ağız yapısına ve beslenme alışkanlıklarına göre çözümler sunabiliyor. 20’den fazla fırçalama modu bulunduran cihaz, birçok kişi için özel bir fırçalama deneyimi oluşturuyor.
Cihazın uygulaması sayesinde, doğru modu tayin ettikten sonra optimum diş temizliğini gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylece, efektif bir temizlik yaparak beklenmeyen sürprizlerin önüne geçmiş oluyorsunuz.
2 – Doğru temizlik konusunda uzmanlaşma
Oclean Xpro, 6 yönlü bir jiroskopa sahip. Cihazda, aynı zamanda bu jiroskoptan verileri alıp işleyerek; diş fırçalama sürecinize ait bütün verileri depolayan bir işlemci de mevcut. Dişlerinizin her bölgesi için fırçalama sürenizi, uyguladığınız basıncı ve fırçalama açılarınızı bünyesinde tutan cihaz, temizliğin yetersiz kaldığını algıladığı durumlarda size bildirimde bulunuyor. Xpro’nun uygulamasıyla senkronize olabilen bu verileri, dilediğiniz zaman siz de uygulama üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden, temizliğin eksik kaldığı bölgeleri tespit ederek; o bölgeyi tekrar fırçalamanız da mümkün oluyor.
3 – İyi bir fırçalama alışkanlığı geliştirmek
Her fırçalamanıza, işlediği veriler üzerinden belirli bir puan veren Xpro, fırçalama alışkanlığınızı da geliştirmenize yardımcı oluyor. Temizlenmeyen bölgeleri algılayabilen bu akıllı sonik fırça, günlük diş fırçalama aktivitenizde unutup kaçırabildiğiniz noktaları da egale etmenizi sağlıyor. Böylece her fırçalamada, hiçbir işlemi eksik yapmadan fırçalama sürecinizi sonlandırabilmeniz mümkün.
Eğer fırçalama esnasında dişlerine fazla basınç uygulayan biriyseniz de; Xpro bu durumu algılayarak fırça üzerindeki frekansı azaltıyor ve diş minesi üzerindeki basıncı düşürüyor.
Oclean Xpro, bünyesinde barındırdığı jiroskop, kör nokta algılayıcı ve basınç sensörleriyle, hem iyi bir öğretmen hem de iyi bir asistan konumunda.
19 – 21 Şubat arasında XPRO’yu % 5 indirimle şu adresten satın alabilirsiniz: https://bit.ly/3psphTi
Yukarıdaki link’ten yapacağınız satın almalarda XPRO5 kodunu kullanırsanız toplamda % 35’lik bir indirime sahip olursunuz.
Ayrıca Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No: 7, 41040 Kocaeli adresindeki 41 Burda AVM içinde bulunan Mi Store’dan da bu ürünü satın alabilirsiniz.
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Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro
Razer’ın en yeni ve en iyi kablosuz oyuncu kulaklıklarından biri olan Razer BlackShark V2 Pro modeline bakıyoruz. Ürün, kablolu deneyimini kablosuza taşıyabilen ender üst seviye kulaklıklardan biri konumunda.
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Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro
Dünyanın en popüler oyuncu markalarından biri konumunda olan Razer, Opus gibi tamamen müzik odaklı ses deneyimi de sunmayı başardı. Ancak, bu incelememizdeki konuğumuz ise BlackShark V2 Pro. Markanın hali hazırda, Tresher, Nari gibi serileri varken tam espor odağı ile gelen BlackShark ailesinde ise üç model var. BlackShark V2 X, BlackShark V2 ve bu incelememize konu olan BlackShark V2 Pro.
Tasarımsal olarak gerçekten Razer’dan beklenmeyecek kadar sade tasarım ile geliyor. Evet, Razer’dan büyük, gösterişli bir tasarım bekleriz. Ancak BlackShark V2 ailesinde ve Opus’ta bu durumu sadeliğin getirdiği bir şıklık var.
Kulaklıkta yer alan pedler çok rahat. Akıllı köpük içeren bu pedler hem takarken kulağınızın ve kafanızın şeklini alabiliyor, hem de rahat, havalanan yapısı ile ne ağrı ne de terletme derdi var. 65 mm x 40 mm boyutlarında olan bu kulak kısmı, benim kulağımı rahatlıkla sarıyor. 320 gram ağırlığı ise hissedilmiyor bile.
50 mm özel sürücüler
Performans kısmına geldiğimizde ise Razer TriForce Titanium 50 mm sürücüleri kullanan ve daha iyi rezonans sağlayan bir tasarım ile geliyor. Yanı klasik bir 50 mm sürücü değil, geliştirilmiş bir yapı var. Daha net midler, daha parlak tizler ve derin ve hissedilir bir bass deneyimi sunabiliyor. THX desteği de cabası.Pro yapan özelliği ise Hyperspeed destekli kablosuz da kullanılabiliyor olması. Buna değinmeden önce hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir olması cihazın en sevdiğim yönü oldu. Her ne kadar Hyperspeed ile gecikmesiz bir kablosuz deneyim sunduğu bariz olsa da kablolu kullanma seçeceği bence BT kulaklıklarda olmalı idi ki bunda da sağlamışlar.
9.9 mm değerindeki çıkarılabilir mikrofonu ise Razer HyperClear olarak geçiyor. Ve bu gerçekten sesinizi karşıya sorunsuz ve temiz bir şekilde aktarabiliyor. Ben mikrofon için genellikle Razer Sieren X tercih ediyorum. Ama benzer sonuçları verebilecek kadar geliştirilmiş olması sevindirici. Aynı zamanda Synapse üzerinden ses yükseltme, netleştirme ya da gürültü engelleme gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Mikrofon için özel ekolayzer ayarı olması da güzel. Böyece kendi ses tarzınıza göre en iyi ve en doğru ayarı yapabilmenizi sağlıyor.
Ne ararsan var!
Oyun modu ile oyunlara göre en doğru çevresel sesi alabilme desteği var. Ayrıca ekolayzer ile yine istediğiniz düzenlemeyi yapabilme özelliği sunuyor. Bass severler için Bass boost özelliği gibi detayları ile gerçekten esporcu olun olmayın seveceksiniz. Kaliteli bir oyun/müzik karışımı kulaklık arayanlar için ideal yapıda. Toplamda ise TR piyasasının en iyilerinden biri olmuş. Çünkü müzik odaklı kulaklıklar oyunlarda bir adım geri kalırken, oyun odaklılar da güzel müzik deneyimi veremezler. Razer BlackShark V2 Pro ise bu iki deneyimi de tatmin edici seviyede verebiliyor. Taşıma çantası da hafif ve kullanışlı.
Genel olarak baktığımızda rakibi olan Logitech G Pro X’i de kullanmış biri olarak BlackShark V2 Pro’yu daha çok beğendim. Daha rahat, kullanışlı ve en önemlisi de keyifli. Fiyat konusunda tuzlu olsa da alan kişiler fazlasıyla memnun kalacaklardır.
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