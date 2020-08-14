Donanım
BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
Logitech G Pro X incelemesi ile karşınızdayız. Gelmiş geçmiş en iyi Logitech markalı kulaklık konumunda olan G Pro X, oyun meraklıları, yayıncılar ve e-sporcular için özel olarak geliştirildi.
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BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
G Pro X, üzerinde bulunan iki adet 50 mm’lik sürücüleri ile sanal 7.1 çevresel ses deneyimi sunmayı başarıyor. Oyun için özel olarak geliştirilmiş olsa da müzik ve sinema deneyimlerinde de oldukça tatmin edici konumda olan kulaklık, G HUB ile ekolayzır ayarı da yapmanıza olanak tanıyor.
Özellikle Blue Voice teknolojisiyle geliştirilen mikrofonu sayesinde bambaşka bir deneyim vadeden G Pro X, e-spor organizasyonlarında ve Twitch, YouTube üzerinden yapılabilen yayınlarda bir BLUE mikrofon kullanıyor gibi net ve pürüssüz ses yansıtabiliyor.
Kutu içerisinden çıkan Pro X’e özel DAC ile ses konusunda bir anda çağ atlayan G Pro X modelini 3,5 mm jak ile PC, konsol ve mobil cihazlarda da kullanmak mümkün. Modüler mikrofonunu da dilediğiniz zaman takıp çıkartabilirsiniz.
Genel olarak piyasanın en iyi oyuncu kulaklıklarından biri olan G Pro X, satın alan herkesin fazlasıyla memnun kalacağı kalite hissiyatını hem tasarımıyla hem de ses ve mikrofon kalitesiyle sunmayı başarıyor.
Donanım
PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U Gaming Router incelemesi
Asus RT-AX86U incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un özellikle PUBG Mobile, Fortnite gibi oyunlarda sorun yaşamanızı engellemek için geliştirdiği router modeli olan RT-AX86U modelinin detaylarına bu videoda yakından bakıyoruz. İyi seyirler…
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PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U Gaming Router incelemesi
Donanım
2K, 165 HZ VE 1 MS KAVİSLİ MONİTÖR! TUF Gaming VG27WQ
TUF Gaming VG27WQ monitör incelemesiyle karşınızdayız. Asus‘un tam bir üstün özellikli fiyat/performans oyuncu monitörü konumundaki VG27WQ’nun detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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2K, 165 HZ VE 1 MS KAVİSLİ MONİTÖR! TUF Gaming VG27WQ
İyi seyirler…
Aksesuar
Akıllı telefonlar için geniş ekran: ASUS ZenScreen GO MB16AP
ASUS ZenScreen GO MB16AP modeli, hem hafifliği hem taşınabilir yapısıyla geliyor. Akıllı telefonlarınız ve laptoplarınız için ikinci ekran deneyimi sunuyor.
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Özellikle mobil oyunculukta geniş ekrana yansıtılması halinde daha rahat bir oynanış elde edilebiliniyor. Aynı zamanda mobil bir sunum için de taşınabilir ekranlar önem kazanmaya başladı. Asus ZenScreen GO adını verdiği yeni taşınabilir ekranı ise tek kablo bağlantısı ile dizüstü bilgisayar, akıllı telefon gibi herhangi bir ürün ile bağlantı kurabilirsiniz.
Sadece 850 gram ağırlığında ve 8 mm inceliğinde olan ekran, rahat taşınabilir bir ürün olarak ayarlanmış. Kendi kılıfını hem stand hem de taşıma çantası olarak kullanabilirsiniz. Ekranın kendi özelliklerine geldiğimizde ise 1920×1080 piksel IPS tabanlı bir yapıda geldiğini görüyoruz. Bu da oldukça yeterli bir değer.
ASUS ZenScreen GO MB16AP nerelerde kullanılır?
Peki kim ZenScreen GO’ya ihtiyaç duyar? Bu sorunun yanıtı da oldukça basit. Mobilite odaklı herkes! Hem çalışmalarında ikinci bir ekrana ihtiyaç duyan kişiler, hem mobil telefonları ya da tabletlerine nazaran daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyanlar ZenScreen GO’yu çok sevecektir.
Gerçekten taşınabilir bir cihazın rahatlığından tam olarak yararlanmak için cihazda 4 saate kadar ömre sahip bir 7800 mAh dahili pil yer de alıyor. Bir telefon adaptörü ile kolay ve hızlıca şarj olabilmesi de cabası. ZenScreen GO MB16AP QC3.0 hızlı pil şarjı özelliğine destek veriyor.
Örneğin bir kafe ya da restoranda yapılacak toplantılar için sunumunuzu akıllı telefonunuz üzerinden ASUS ZenScreen GO MB16AP vasıtasıyla yapabilirsiniz. Böylece ağır dizüstü bilgisayarlar taşımak yerine cep telefonu ve bu ekran ile sunumunuzu kolayca yapacaksınız. Bir diğer yandan dizüstü bilgisayarınızın ikinci ekranı şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu işiniz ne olursa olsun size kolay ve taşınabilir bir ikinci ekran desteği sunacak. Dikey modda da rahatlıkla kullanılabileceğini belirtelim.
Mobil oyuncular da çok sevecek!
Mobil oyuncular konusunda da ZenScreen GO’nun önemli avantajları var. PUBG, CoD Mobile gibi oyunları daha geniş ekrandan görmek için telefonunuzu kutudan çıkan Tip-C adaptörü ile bağlayarak telefonunuzu bir kontrolcü gibi kullanıp oyun deneyimini geniş ve büyük ekranda yaşamanız da mümkün.
Bu arada ASUS ZenScreen GO MB16AP göz sağlığınız için TÜV Rheinland sertifikalı 4 seviye mavi ışık filtresi de bulunuyor. Ayrıca ürün ASUS Flicker-free teknolojisini de kullanıyor. Bu teknoloji, sevdiğiniz videoları saatler boyunca seyrederken göz yorgunluğunu ve diğer zararlı rahatsızlıkları en aza indirmeye yardımcı oluyor.
Genel olarak baktığımızda ASUS ZenScreen GO MB16AP, taşınabilir bir ekran ihtiyacınız olan her durumda işinize yarayacak bir model olarak tasarlanmış. İlerleyen günlerde oyunculara özel olarak geliştirilen ROG Strix XG17’yi de değerlendireceğiz. Fakat genel kullanım için MB16AP ideal bir ürün konumunda.