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Babadan oğula Logitech kulaklıkları! | Pro X, G635, G442 ve G332
Logitech G oyuncu markasına ait en popüler oyuncu kulaklık modellerini inceliyoruz.
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Sırasıyla Logitech G332, G432, G635 ve Pro X modellerine ve farklarına baktığımız bu videoda her modelin birbirinden üstün yönlerine göz atıyoruz. Özellikle mikrofon performansını da yansıttığımız videoda farklarını görebilirsiniz.
Logitech G332 özellikleri
Fiyat/performans noktasında oldukça iddialı bir model olan Logitech G332, 3,5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaz üzerinde rahatlıkla çalışabilecek formuyla geliyor. Yüksek dB değerlerine rahat çıkabilen kulaklık, uygun fiyatlı ürün arayanlar için en ideal modellerden biri konumunda.
- Yükseklik: 172 mm
- Genişlik: 81,7 mm
- Derinlik: 182 mm
- Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g
- Kablo Uzunluğu: 2 m
- Sürücü: 50 mm
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 107 dB SPL/mW
- Mikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz
Logitech G432 özellikleri
Logitech G432, tasarım olarak G332’ye fazlasıyla benziyor olsa da kutu içeriğinden çıkan DAC ile 7.1 çevresel ses desteği sunarak ayrışıyor. Bu sayede G432 modelini hem USB hem 3,5 mm girişleri ile kullanabilir forma getirebilirsiniz. DTS Headphone X: 2.0 ile oyun sırasında düşmanların nereden geldiğini rahatlıkla duyacaksınız.
- Yükseklik: 172 mm
- Genişlik: 81,7 mm
- Derinlik: 182 mm
- Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g
- Kablo Uzunluğu: 2 mSürücü: 50 mm
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 107 +/-3 dBMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz
Logitech G635 özellikleri
Lightsync RGB desteğiyle tam bir oyuncu kulaklığı formunda olan Logitech G635, üzerindeki makro tuşlar sayesinde kolay değişiklikler yapabiliyor. Dahili DTS Headphone X: 2.0 desteğine sahip olan G635’i hem USB hem 3,5 mm kulaklık girişi ile kullanılabilir. Üzerindeki renkleri ve tüm kontrollerini de Logitech G Hub üzerinden yapabilirsiniz.
- Yükseklik: 188 mm
- Genişlik: 195 mm
- Derinlik: 87 mm
- Ağırlık (kablosuz): 344 g
- PC Kablo Uzunluğu: 2,8 m
- Mobil Kablosu Uzunluğu: 1,5 mSürücü: 50 mm (PRO-G)
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 93 dB SPL/mWMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm (Mic+)
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 KHz
Logitech Pro X özellikleri
Tam bir profesyonel oyuncu kulaklığı olup e-spor dünyasında fazlasıyla tercih edilen bir konumda olan Logitech Pro X, Blue Voice destekli mikrofonu ile kusursuz bir ses sunabiliyor. Yayıncıların da ekstra bir mikrofona ihtiyaç duymadan rahatlıkla yayın yapabilmelerini sağlıyor.
- Çatal: Alüminyum
- Kafa bandı: Çelik
- Kulak ve baş pedleri: Hafızalı Suni Deri Köpük
- Ekstra kulak süngerleri: Hafızalı Köpük Kaplama
- Uzunluk: 138 mm
- Genişlik: 94 mm
- Yükseklik: 195 mm
- Ağırlık (kablosuz): 320 g
- PC Kablo Uzunluğu: 2 m
- Mobil Kablosu Uzunluğu: 1,5 m
- Bilgisayar ayırıcısı: 120 mm
- Sürücü: Karma örgülü PRO-G 50 mm
- Mıknatıs: Neodimyum
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 35 ohm
- Hassasiyet: 1 mW ve 1 cm’de 91,7 dB SPL
- Mikrofon Alış Şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Tür: Elektret Kondansatörü
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 KHz
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TP-Link UB400 inceleme: Bilgisayarınız için Bluetooth alıcı!
TP-Link UB400 inceleme makalemizde, Bluetooth bağlantısına sahip olmayan bilgisayarlar için geliştirilen nano alıcıyı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link UB400 inceleme
TP-Link UB400 modeli, bilgisayarınızın USB yuvasına takılan bir Bluetooth nano adaptörü. Bildiğiniz gibi bazı PC veya laptop modellerinde dahili Bluetooth alıcısı bulunmuyor. Bu yüzden kullanıcılar Bluetooth aracılığı ile fare, klavye veya kablosuz hoparlör gibi ürünleri bilgisayarlarına bağlayamıyor. TP-Link UB400 de bu soruna nokta atışı çözüm olan bir ürün.
Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden nano adaptör, kullanım klavuzu ve garanti belgesi çıkıyor.
Tak&Çalıştır yapısında
Ürünü kullanmak için herhangi bir sürücü veya farklı bir yazılım kullanmanıza gerek yok. TP-Link UB400 modelini bilgisayarınızın USB yuvalarından birine taktığınız anda Bluetooth bağlantısı aktif hale geliyor.
Nano USB formundaki ürün, Bluetooth 4.0 standartını kullanıyor ve Win 8, Win 8.1 ve Win 10 sürümleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Eğer Windows 7 veya Windows XP gibi eski bir işletim sistemi kullanıyorsanız, buradan ürünün sürücüsünü indirmeniz ve bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor.
Nasıl çalışıyor?
Ürünü bilgisayarınıza taktığınızda, görev çubuğunun en sağ bölümünde bir Bluetooth simgesi beliriyor. Bu simgeye tıkladığınızda çevrenizde olan tüm Bluetooth bağlantılı cihazları görebiliyor ve dilediğinizde bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz.
Örneğin normalde bilgisayarıma bağlayamayadığım kablosuz hoparlör Boom 3 modelini, “Cihaz Ekle” bölümünden TP-Link UB400 sayesinde görüntüleyebildim ve bağlayabildim.
Aynı şekilde Bluetooth bağlantısı kullanan fare, klavye, akıllı telefon veya diğer ürünleri de bu sayede kolayca bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz.
TP-Link UB400 fiyatı ve son sözler
Ülkemizde şu anda yaklaşık 50 TL‘ye satın alabileceğiniz UB400 modeli, hem uygun fiyatlı hem de direkt olarak ihtiyaca yönelik güzel bir çözüm. Eğer kullandığınız bilgisayarda Bluetooth bağlantısı yoksa ve bu bağlantıya ihtiyaç duyuyorsanız, TP-Link UB400 modelini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.
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Bilgisayarınızı Wi-Fi 6 ile güncelleyin: Asus PCE-AX58BT
Asus PCE-AX58BT ile bilgisayarınıza yeni nesil WiFi protokolü olan Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.0 desteğini kazandırabilirsiniz.
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Bu incelememize konu olan Asus PCE-AX58BT, masaüstü bilgisayarınıza iki büyük yeniliği katarak iddialı bir kablosuz adaptör olmasıyla dikkat çekiyor. Hem Wi-Fi 6 olarak bildiğimiz 802.11ax desteği hem de Bluetooth 5.0 desteği kazandıran PCE-AX58BT modeli, yüksek hızlı internetinizi ve kayıpsız ve stabil hale getirmek için bire bir.
3000 Mbps’e varan hız desteğini kablosuz olarak sağlayabilen ürün, OFDMA ve MIMO ile beraber hızlı ve stabil veri transferi yapıyor. Bunun yanı sıra 4 kata varan daha uzun menzili ile Bluetooth 5.0 veri transferinizi de iki kat daha arttırıyor.
Özel antenleri ile ölü bölgeleri azaltan ve router uzakta olmasına rağmen hızlı ve kesintisiz sağlamayı başaran Asus PCE-AX58BT, test ettiğimiz iki farklı noktada da 35 Mbps ve 100 Mbps internet bağlantılarında tepe değere ulaşmayı başardı.
Asus PCE-AX58BT ile yüksek ve stabil hız deneyimi
802.11ac’de kullanılan 80 MHz band genişliği yerine 160 Mhz kullanan 802.11ax, bu sayede çok daha hızlı bir bağlantı sağlıyor. Özellikle internet hızınız ne olursa olsun Asus PCE-AX58BT ile stabil ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olacağınızı garanti ediyoruz. Aynı zamanda paketleme işlemini de yeni bir teknoloji ile yapan Wi-Fi 6, çoklu cihazlarda ortak internet kullanımlarında da gecikmeyi ortadan kaldırıyor.
Söz konusu Asus PCE-AX58BT kablosuz adaptörü kullanmak için gereken en önemli şey ise elbette bir Wi-Fi 6 destekli router’a da sahip olmanız. Biz testlerimizi Asus RT-AX56U Wi-Fi 6 destekli router ile yaptık. Toplamda 1800 Mbps hızına ulaşabilen router, AX58BT ile muhteşem bir ikili olabiliyor.
Bilgisayarınızda bulunan boş bir PCI-e x1 üzerinden bağlantısını kolayca sağlayabileceğiniz PCE-AX58BT sadece 802.11ax değil, 802.11a/b/g/n/ac desteği de sağlıyor. Wi-Fi 6’yı ise hem 2,4 GHz’de hem de 5 GHz üzerinde yapıyor.
Sonuç olarak; internet bağlantınız hangi hızda olursa olsun stabil ve sorunsuz bir kablosuz bağlantı için Asus PCE-AX58BT modelini tercih edebilirsiniz. Özellikle kablo yığınından kurtulmak, router’a uzak olan PC kurulumlarında kablolu bağlantı kadar hızlı bir bağlantı almak ve oyunlarınızda gecikmelerin önüne geçmek için tercih edebilirsiniz.
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Anker Soundcore Wakey | Saat, şarj cihazı, radyo ve dahası!
Anker Soundcore Wakey incelemesi ile karşınızdayız. Anker’in satın aldığı alt markası Soundcore’un yeni ürünü Wakey, baş ucunuzdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün olacak.
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Hem Bluetooth hoparlör, hem çalar saat, hem kablosuz ve kablolu şarj cihazı hem radyo hem de aux girişiyle normal bir hoparlör olarak dikkat çekiyor. Anker‘in hızlı şarj teknolojisi ile 10 Watt’a kadar kablosuz şarj desteği sağlayan Soundcore Wakey, USB bağlantıları üzerinden 5 Volt 2 Amper şarj edebiliyor.
2 adet 5 Watt hoparlörü ile güçlü bir ses sağlamayı başaran Anker Soundcore Wakey, dahli FM radyosu ile 10 istasyona kadar band kaydı yapabiliyor.
Uykunuza yardımcı olacak sistemiyle çeşitli rahatlatıcı sesler içeren ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.