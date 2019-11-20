Babadan oğula Logitech kulaklıkları! | Pro X, G635, G442 ve G332

Logitech G oyuncu markasına ait en popüler oyuncu kulaklık modellerini inceliyoruz.

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Sırasıyla Logitech G332, G432, G635 ve Pro X modellerine ve farklarına baktığımız bu videoda her modelin birbirinden üstün yönlerine göz atıyoruz. Özellikle mikrofon performansını da yansıttığımız videoda farklarını görebilirsiniz.

Logitech G332 özellikleri

Fiyat/performans noktasında oldukça iddialı bir model olan Logitech G332, 3,5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaz üzerinde rahatlıkla çalışabilecek formuyla geliyor. Yüksek dB değerlerine rahat çıkabilen kulaklık, uygun fiyatlı ürün arayanlar için en ideal modellerden biri konumunda.

Yükseklik: 172 mm

172 mm Genişlik: 81,7 mm

81,7 mm Derinlik: 182 mm

182 mm Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g

280 g Kablo Uzunluğu: 2 m

2 m Sürücü: 50 mm

50 mm Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz

20 Hz – 20 kHz Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)

39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif) Hassasiyet: 107 dB SPL/mW

107 dB SPL/mW Mikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)

Kardiyot (Tek yönlü) Boyut: 6 mm

6 mm Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz

Logitech G432 özellikleri

Logitech G432, tasarım olarak G332’ye fazlasıyla benziyor olsa da kutu içeriğinden çıkan DAC ile 7.1 çevresel ses desteği sunarak ayrışıyor. Bu sayede G432 modelini hem USB hem 3,5 mm girişleri ile kullanabilir forma getirebilirsiniz. DTS Headphone X: 2.0 ile oyun sırasında düşmanların nereden geldiğini rahatlıkla duyacaksınız.

Yükseklik: 172 mm

172 mm Genişlik: 81,7 mm

81,7 mm Derinlik: 182 mm

182 mm Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g

280 g Kablo Uzunluğu: 2 mSürücü: 50 mm

50 mm Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz

20 Hz – 20 kHz Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)

39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif) Hassasiyet: 107 +/-3 dBMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)

107 +/-3 dBMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü) Boyut: 6 mm

6 mm Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz

Logitech G635 özellikleri

Lightsync RGB desteğiyle tam bir oyuncu kulaklığı formunda olan Logitech G635, üzerindeki makro tuşlar sayesinde kolay değişiklikler yapabiliyor. Dahili DTS Headphone X: 2.0 desteğine sahip olan G635’i hem USB hem 3,5 mm kulaklık girişi ile kullanılabilir. Üzerindeki renkleri ve tüm kontrollerini de Logitech G Hub üzerinden yapabilirsiniz.

Yükseklik: 188 mm

188 mm Genişlik: 195 mm

195 mm Derinlik: 87 mm

87 mm Ağırlık (kablosuz): 344 g

344 g PC Kablo Uzunluğu: 2,8 m

2,8 m Mobil Kablosu Uzunluğu: 1,5 mSürücü: 50 mm (PRO-G)

1,5 mSürücü: 50 mm (PRO-G) Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz

20 Hz – 20 kHz Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)

39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif) Hassasiyet: 93 dB SPL/mWMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)

93 dB SPL/mWMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü) Boyut: 6 mm (Mic+)

6 mm (Mic+) Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 KHz

Logitech Pro X özellikleri

Tam bir profesyonel oyuncu kulaklığı olup e-spor dünyasında fazlasıyla tercih edilen bir konumda olan Logitech Pro X, Blue Voice destekli mikrofonu ile kusursuz bir ses sunabiliyor. Yayıncıların da ekstra bir mikrofona ihtiyaç duymadan rahatlıkla yayın yapabilmelerini sağlıyor.