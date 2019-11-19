Röportaj
Logitech diğer markalarla nasıl rekabet ediyor? | Röportaj
Logitech Türkiye Müdürü Mustafa Uyar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Logitech Türkiye projesinin nasıl başladığını öğrenmeye çalıştık.
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Bu videomuzda markanın Türkiye ve yakın zamanda atandığı Orta Asya Ülkeleri Müdürü pozisyonunda görev yapan Mustafa Uyar’la bir röportaj gerçekleştirdik. Daha çok Gaming serisi ürünleriyle bildiğimiz firmanın ne kadar kapsamlı bir satış ağı olduğunu sorduk. Ülkemizde ve dünyamızda şirketin kendi pazarında nasıl rekabet ettiğini ve etmesi gerektiği sorularını yönelttik.
Kurumsal pazarda yeni IoT çözümleri üretmek isteyen firmanın akıllı ev otomasyonları pazarına girmişti. Toplamda 5 ürün gamında bulunan Logitech’in bu pazarlarda nasıl etkili oluyor. Türkiye pazarına ne zaman bu tip ürünlerin satışa sunulacak gibi detayları ve daha fazlasını yayınladığımız videodan izleyebilirsiniz.
Röportaj
Honor 20 Türkiye’de! Fiyatını ve özelliklerini sorduk
Honor 20 Türkiye’de resmen tanıtıldı. Biz de bu videomuzda klasikleşen değerlendirmemizi Honor Türkiye PR ve Dijital Medya Sorumlusu Ali Kandemir ile yapıyoruz.
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Honor 20 Türkiye’de! Peki neler sunuyor?
Honor 20’nin 48 MP kamerası, Kirin 980 işlemcisi ile oldukça dikkat çekici olan özelliklerini ve fiyatını Ali ile beraber değerlendiriyoruz.
İyi seyirler…
Röportaj
NAS evlere mi giriyor? Berlin’de Synology ile konuştuk
IFA 2019 turumuzda yıllardır ülkemizde ağ ve depolama çözümleri sunan Synology firması ile görüştük. Şirketin Türkiye Ürün Müdürü Abdurrahman Bey, yeni ürünleri ve ev kullanıcılarını ilgilendiren teknolojileri anlattı.
NAS evlere mi giriyor? Berlin’de Synology ile konuştuk.
Röportaj
Logitech’in yeni ürünleri Türkiye’ye ne zaman geliyor? | Röportaj
IFA 2019 fuarı turumuzda bu sefer Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar ile beraberiz.
Logitech’in yeni ürünleri Türkiye’ye ne zaman geliyor? | Röportaj
Logi markasına bağlı Ultimate Ears, Jaybird ve Blue gibi markaları ve IFA 2019’da sergilenen ürünlerin Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağını sorduk.
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…