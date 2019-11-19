Logitech diğer markalarla nasıl rekabet ediyor? | Röportaj

Logitech Türkiye Müdürü Mustafa Uyar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Logitech Türkiye projesinin nasıl başladığını öğrenmeye çalıştık.

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Bu videomuzda markanın Türkiye ve yakın zamanda atandığı Orta Asya Ülkeleri Müdürü pozisyonunda görev yapan Mustafa Uyar’la bir röportaj gerçekleştirdik. Daha çok Gaming serisi ürünleriyle bildiğimiz firmanın ne kadar kapsamlı bir satış ağı olduğunu sorduk. Ülkemizde ve dünyamızda şirketin kendi pazarında nasıl rekabet ettiğini ve etmesi gerektiği sorularını yönelttik.

Kurumsal pazarda yeni IoT çözümleri üretmek isteyen firmanın akıllı ev otomasyonları pazarına girmişti. Toplamda 5 ürün gamında bulunan Logitech’in bu pazarlarda nasıl etkili oluyor. Türkiye pazarına ne zaman bu tip ürünlerin satışa sunulacak gibi detayları ve daha fazlasını yayınladığımız videodan izleyebilirsiniz.