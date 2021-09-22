Akıllı Telefonlar
Litvanya, İnsanları Çin Markalı Telefonlarını Çöpe Atmaya Çağırıyor!
Litvanya Savunma Bakanlığı, tüketicilerin Çin markalı telefonlarını çöpe atmaları ve yenilerini almaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan bir rapor, Çinli üreticilerin 5G cep telefonlarını test etti. Araştırmacılar, bir Xiaomi telefonunda yerleşik sansür araçlarına sahip olduğunu, başka bir Huawei modelinin ise siber saldırılara karşı savunmasız olabileceğini belirledi. Ancak Huawei, hiçbir kullanıcı verisinin harici olarak gönderilmediğini söyledi. Savunma milletvekili, “Tavsiyemiz, yeni Çin markalı telefonları satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır” dedi.
Sansür
Raporda, Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 10T 5G telefonunun “Özgür Tibet”, “Yaşasın Tayvan bağımsızlığı” veya “demokrasi hareketi” gibi terimleri algılayabilen ve sansürleyebilen bir yazılıma sahip olduğu tespit edildi. Varsayılan internet tarayıcısı da dâhil olmak üzere Xiaomi telefonunun sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek 449’dan fazla terimi vurguladı. Avrupa’da, bu özellik bu modellerde kapatılmıştı. Ancak rapor, herhangi bir zamanda uzaktan etkinleştirilebileceğini savundu.
Xiaomi in 60 seconds – YouTube
Araştırma ayrıca, Xiaomi cihazının şifreli telefon kullanım verilerini Singapur’daki bir sunucuya aktardığını da buldu. Merkez, “Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi ekipmanını kullanan tüm ülkeler için önemli” dedi. Akıllı telefon üreticisi, uygun fiyatlı modellerle popülaritesini artırdı. Bunun sayesinde ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre gelirinde %64’lük bir artış gördü.
Huawei P40
Rapor ayrıca, Huawei’in P40 5G telefonunda kullanıcıları siber güvenlik ihlalleri riskine sokan bir hatayı da vurguladı. Litvanya Savunma Bakanlığı ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yaptığı ortak açıklamada, “Resmi Huawei uygulama mağazası AppGallery, kullanıcıları, bazı uygulamaların anti-virüs programları tarafından kötü amaçlı veya virüslü olarak değerlendirildiği üçüncü taraf e-mağazalara yönlendiriyor.” dedi.
Bir Huawei sözcüsü, firmanın faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve düzenlemelerine uyduğunu ve siber güvenlik ve gizliliğe öncelik verdiğini söyledi. “Veriler asla Huawei cihazının dışında işlenmez” diye ekledi. “AppGallery, diğer uygulama mağazalarında olduğu gibi yalnızca müşterilerinin üçüncü taraf uygulamaları aramasına, yüklemesine ve yönetmesine izin vermek için gerekli verileri toplar ve işler.” Huawei, kullanıcının yalnızca “güvenli uygulamaları” indirmesini sağlamak için güvenlik kontrolleri de gerçekleştiriyor. OnePlus’ın bir başka 5G modeli de ekip tarafından incelendi, ancak herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.
Rapor, Litvanya ve Çin arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte geliyor. Geçen ay Çin, Litvanya’dan büyükelçisini Pekin’den çekmesini talep etti ve elçisini Vilnius’tan çekeceğini söyledi. Tartışma, Tayvan’ın Litvanya’daki görevlerinin Tayvan Temsilciliği olarak adlandırılacağını duyurmasıyla başladı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer Tayvan büyükelçilikleri, Çin’in kendi toprakları olduğunu iddia ettiği adanın kendisine atıfta bulunmaktan kaçınmak için ülkenin başkenti Taipei’in adını kullanıyor.
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