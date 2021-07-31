Fenerbahçe kripto parası için tarih geldi!

Kripto para birimleri gündelik yaşamın pek çok diliminde hızla benimsenirken, spor kulüpleri de bu trendin yakından takipçisi oluyor. Pek çok spor kulübü çeşitli iş birlikleri ile fan token, taraftar token gibi tokenlar çıkardığını duyurdu. Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor gibi kulüplerin sahip olduğu taraftar tokenların arasında bir yenisinin eklenmesi uzun süredir bekleniyordu: Fenerbahçe. Fenerbahçe ’nin kripto parası uzun zamandır tartışılan ve gelmesi beklenen bir gelişme idi. Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bu konuya yönelik açıklık getirdi.

Başkan Ali Koç, uzun zamandır beklenen Fenerbahçe kripto parası için bugün bir açıklama yaptı. Koç, projenin en geç 10 gün içerisinde start vereceğini bildirdi:

“En geç 10 gün içinde, kripto para projemizin startını yapacağız, imza töreniyle başlatıyoruz”

Ali Koç, Türkiye’nin kripto para işinde Avrupa’ya göre çok ilerde olduğunu, pek çok spor kulübünün kripto paralar ile ilgili stratejilerini hayata geçirdiğini ancak Fenerbahçe’nin bu konuda temkinli davranarak beklediğini ve bu yapmalarının da iyi olduğunu söyledi.

“Kripto para işi… Bahis işinde olduğu gibi Türkiye’de kripto işi Avrupa’dan çok önde. Yatırım açısından enteresan bir şekilde bizim ülkemiz Avrupa’dan ayrışıyor. Birçok kulüp Süper Lig’de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladılar. Biz Fenerbahçe olarak sessiz kaldık. 10 ayrı firmayla, bazıları daha işleme başlamamış, yatırımcısını bulmuş, yurt içi dışı 1 seneyi aşkın suredir, öyle mi böyle mi yapalım, kendi kriptomuzu mu yapalım, iş birliği mi olsun diye her şeyi inceledik. Ne kadar iyi etmişiz de bekledik. Bekledikçe teklifler daha cazip hale geldi. Herkes Fenerbahçe’yi bekliyor. Hem borsa hem yatırımcı tarafı meğerse Fenerbahçe’yi bekliyor.”

Ali Koç, çıkarılacak olan kripto paranın kulüp için oldukça iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünüyor. Taraftar tokenların futbol camiasında tatlı bir rekabet alanı yarattığını ifade eden Koç, bu rekabet ile tüm kulüplerin kazanmasını istiyor.

“Buradan hatırı sayılır bir gelir imkanı yaratacağımıza inanıyoruz. Eli kulağında, az kaldı. Her alanda olduğu gibi, YouTube olur, destek kampanyası olur, kombine sayıları olur, Fenerbahçe taraftarı burada da Fenerbahçe’nin farkını, gücünü, ayrıcalığını göstereceğinden hiçbir şüphem yok. Fenerbahçe gücünü dijital dünyada gösterecek. Bu tatlı bir rekabet. Biz seviyeyi artırdıkça diğer kulüpler de yararlanacak. Bu güzel bir rekabet. Hepimiz kazanalım.”

Başkan Koç ayrıca kulüp tarafından yapılmış resmi bir duyuru olmadıkça ‘Fenercoin’ adı altında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin özellikle altını çiziyor.