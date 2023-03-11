Ülkemizin önde gelen futbol kulüplerinden biri olan Trabzonspor’un resmi YouTube kanalında tarihi anlar yaşanıyor. Kulübün YouTube kanalında şu anda Elon Musk canlı yayın yapıyor ve kanalın ismi de “Tesla” olarak değiştirilmiş durumda!

Elon Musk’ın Orada Ne İşi Var?

Konu hakkındaki detaylar henüz belirsizliğini korumakla beraber, Trabzonspor’un resmi YouTube hesabının hacklendiği düşünülüyor. Elon Musk, canlı yayında Tesla Van modelleri hakkında konuşuyor.

Kimsenin anlam veremediği bu esrarengiz olay Trabzonspor taraftarları arasında alay konusu olmuş durumda. Twitter’da herkesi gülmekten kıran yorumlar bulunuyor.

Futbol severler, olay hakkında “Parasızlıktan kanalı satmışlar“, “Kanalın şifreyi Trabzon6161 yapmışlar” gibi yorumlarda bulunarak olayı daha komik bir hale getirse de, bunun aslında ciddi bir olay olduğunu söylemek mümkün.

Öyle ki, kanalın ismi ve logosu, Elon Musk’ın şirketi olan Tesla ile değiştirilerek, 2005 yılından bugüne kadar olan video arşivi de silindi. Trabzonspor yetkilileri ise kanalı geri almak için YouTube ile iletişime geçti.

Konu hakkındaki detaylar netleşince sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizler de bu esrarengiz olayın arkasındaki hikayeyi merakla takip ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor’un YouTube hesabına ne oldu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!