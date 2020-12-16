LinkedIn, şirket sayfalarına ‘ürünler’ sekmesi ekledi

LinkedIn, Şirket Sayfaları için, işletmelerin LinkedIn varlığı aracılığıyla ürün tekliflerini sergilemelerini amaçlayan ve temel özellikleri vurgulayan yeni bir ‘Ürünler’ sekmesi ekledi. Yeni ‘Ürünler’ sekmesi LinkedIn Şirket Sayfanızda yer alacak ve kuruluşunuz tarafından sunulan ürünlerin bir listesini içerecek. Sekme, ürünlerinizin alfabetik bir listesini veya tek, ana ürün sayfanızı açacaktır.

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LinkedIn platformuna yeni eklemeler yapıyor

LinkedIn, ürün teklifleri için, hizmetlerden veya iş bölümlerinden farklı olarak görüntülenen tüm incelemeleri ve onayları gerçek Platform kullanıcılarına ve marka sayfalarına bağlayan güvenilir bir genel bakış oluşturmayı amaçlamakta. Ancak bunu yapabilmek için platorm, bir işletmenin ürünler sekmesinde gerçekte hangi ürünleri listeleyebileceğini belirlemede de rol oynuyor.

LinkedIn genel bakışına göre, Ürünler sekmenizi ilk kez kurmaya gittiğinizde, LinkedIn’in oluşturduğu özel bir ürün listesi göreceksiniz. Bu nedenle, ürün kataloğunuzu kendiniz yüklemeyin veya listelemeler eklemeden, LinkedIn’in, sizin yerine bunu yapmasına izin verebilirsiniz. Ürün adları ve kategorilerin tümü LinkedIn’in topladığı bilgilere göre görüntülenip otomatik olarak listelenir.

Listeye hangi ürünler eklenebilir?

Ürün Sayfaları, pazara sunulan somut ürün teklifleri için ayrılmıştır. Listelenebilen ürünler, ticari markalı bir marka adına sahip olmalı. Ayrıca,web sayfalarında, mevcut ürünle ilgili olarak tutarlı bir şekilde kullanılan bir adın yanı sıra açıklama ve logo gibi diğer özelliklere sahip olmalılar. LinkedIn ayrıca yakın gelecekte bir ‘hizmet pazarı’ başlatmayı planladığını ve diğer tüm iş unsurlarınızı listelemek için seçenekler sunacağını belirtiyor. Ürün sekmenizi ve mevcut ürünlerinizin bir listesini aldıktan sonra, her biri için ürün logoları, açıklamalar, görsel varlıklar ve mevcut müşterilerin bir görüntüsünü ekleyebilirsiniz.

Sadeece bununla kalmayıp ürününüz için bir hedef kitle de ekleyebilirsiniz. Bunun için 10 adede kadar iş işlevi ekleyip ürününüzün herkes için tasarlandığını belirtmelisiniz. Ürününüzün platfom üzerindeki arama sonuçlarında nasıl göründüğünü etkileyeceğinden, hedef kullanıcılarınızı eklerken kapsamlı olmanızda fayda var.