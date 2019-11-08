LineageOS 16: Zenfone 3 ve Galaxy S3 Neo için yayınlandı!

Xiaomi, 12 telefonuna daha güncelleme göndermeye başladı. Bununla birlikte güncelleme takviminin büyük bir kısmını tamamlaşmış oluyor. Fakat üzücü haber şu ki her cihaz Android 10 tabanlı bir yükseltmeye sahip değil.

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Çinli telefon üreticisi, Android 10 hakkında hiçbir şey söylemedi. Bu nedenle, sadece kullanıcı arayüzünde temel bir değişiklik olduğundan bahsetmemiz daha mantıklı olabilir.

Bu güncelleme paketi henüz global pazara dağıtımı mevcut değil. Şu an sadece Çin tarafındaki kullanıcılara açılan stabil versiyon, bu ayın sonunda en kötü ihtimalle ise Aralık ayının başında sevenleriyle buluşacak.

Güncellemenin mevcut olduğu cihazlar şu şekilde:

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi Note 5A

Xiaomi Redmi 7A

İkinci grup, güncellemeleri alacak cihazlarda, şanslıysak onları da ilk olarak Çin’deki kullanıcı testlerinde görme şansımız olacak:

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi K20

İki yılı aşkındır piyasada gördüğümüz telefonların güncelleme aldığını görmek açıkçası firmanın üretkenliğinin ne derece yüksek kulvarlarda olduğunu gösteriyor. MIUI 11’le yeni materyal tasarım anlayışı, kalın yazı fontları, yeni doğal efektler ve alarmlar, sistemsel karanlık mod, yeni arayüz teması, değişen animasyonlar ve duvar kağıtlarını barındırıyor.