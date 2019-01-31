Lineage 2: Revolution’a Ejdersoyu temalı güncelleme

Netmarble popüler mobil MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution için 30 Ocak 2018 tarihinde Ejdersoyu temalı bazı güncellemeler getiriyor. Güncellemenin içinde yeni Ejdersoyu ekipmanı ve Zaman Yarığı’nın yanı sıra Kış Habercisi Kostümü de yer alıyor.

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Ejderha Kalbi Tapınağı’na yeni Zaman Yarığı

Ejderha Kalbi Tapınağı’na eklenen yeni Zaman Yarığı’nda, 230 ve daha üstü seviyedeki oyuncular yeni bir pelerin elde etme şansı için, bu zindanda Ejdersoyundan gelen yeni baş düşmanlarla savaşacak. Son baş düşmanı yenen oyuncular, başarılı bir normal saldırıda devasa bir çatlak oluşturan güçlü bir etkiye sahip Kudretli Embrion’un Pelerinini kazanabilecek.

Yeni Ejderha Dişi silahlar ve Ejderhaderisi zırhlar, ejderha türü canavarlara karşı hasar ve savunmayı artıracak. Bu da çoğu canavarın Ejdersoyundan olduğu Ejderha Kalbi Tapınağı’nda özellikle faydalı olacakları anlamına geliyor.

Yeni bir kostüm ve geliştirmeler

Bunların yanı sıra, silah, saç stili ve kostüm olmak üzere üç parçadan oluşan yeni Kış Habercisi Kostümü de Lineage 2: Revolution’da oyuncuların karşısına ilk defa çıkacak.

Ork ırkının Şato Fethi’ne eklenmesini, envantere eklenen “Bütün Sandıkları Aç” özelliğini ve oyuncuların, birden fazla olması halinde, bütün Seviye Atlama Ödüllerini aynı anda almalarına olanak sağlayan bir düzenlemeyi de içeren, bir takım yeni oynanış geliştirmeleri de bu güncellemeyle oyuna ekleniyor.