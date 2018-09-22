Hareketi algılayan güvenlik kamera | Lifecell Supercam inceleme

Lifecell Supercam inceleme videomuzda, ev ve iş yerleri için geliştirilen güvenlik kamerasına yakından bakıyoruz.

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Lifecell Supercam inceleme

Öncelikle Lifecell Supercam kullanmak için Turkcell veya Superonline abonesi olmanıza gerek yok. Nakit fiyatı 599 TL olan ürün, 12 ay taahütle aylık 49,90 TL ödenerek de alınabiliyor. Bu noktada şirketin herkese ücretsiz kurulum sunması güzel bir artı. Tasarım tarafında 100 gram ağırlığında, oldukça kompakt boyutlara ve modern bir görünüme sahip cihaz, üzerinde hem hoparlör hem de mikrofon bulunduruyor. Bu sayede evinizde veya işyerinizde olan bitenleri duyabiliyor hem de karşıdaki insanla sesli görüşmeler yapabiliyorsunuz.

Kablosuz internet aracılığı ile ağa bağlanan ürün, mobil uygulama sayesinde 7/24 mobil cihazlardan izlenebiliyor. Uygulama üzerinde belli bir bölgeyi tarayarak hareket algılayıcısını açmak, fotoğraf ve video kaydı almak gibi işlevleri kullanabiliyorsunuz.

Üzeride 1080p Full HD çözünürlük sunan 2 MP‘lik bir kamera bulunduran Lifecell Supercam, gece görüşü özelliğine de sahip.