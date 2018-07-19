Life is Strange Android için yayınlandı!

Yayıncı Square Enix geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Life is Strange‘in Temmuz ayında Android’e gireceğini duyurmuştu. Sevilen interaktif gençlik oyunu, herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Google Play Store’da sessizce sedasız yayınlandı.

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Life is Strange artık Google Play Store’da

Life Strange, 2016 yılında Steam’de en çok satan 100 oyundan biriydi ve Mayıs 2017 itibariyle tüm platformlarda 3 milyondan fazla kopya sattı. Oyun, bu sonbaharda Life is Strange 2 adında bir tanıtım bölümüyle devam edecek. Oyun yaklaşık 30 TL karşılığında satın alınabilecek dört bölümden oluşuyor ve denemek isteyenler ilk bölümü ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Oyunda zamanı geri alabileceğini tesadüfen keşfeden bir genç kızın hikayesi işleniyor. En yakın arkadaşı Chloe Price’ı kurtarmak için yeni keşfettiği güçlerini kullanan Max Caulfield bir süre sonra bu değişimin geleceğe yönelik yıkıcı sonuçlar getireceğini öğrenecek. Arcadia Körfezi’nin karanlık yanları keşfedilmek üzere sizleri bekliyor.

Life is Strange‘in Android sürümü kontrol cihazı desteğiyle birlikte geldi ve oyuncuların oyun içi fotoğraf çekmelerine olanak tanıyan, aynı zamanda bunları filtrelerle değiştirerek çevrimiçi paylaşabilecekleri bir fotoğraf modu da sunuyor. iOS cihaz kullananlar için oyun geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı.