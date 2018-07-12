Fortnite 5. sezon başladı!

Fortnite 5. sezon bugün itibarıyla başladı! Epic Games tarafından geliştirilen ve 125 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başaran oyuna bugün yayınlanan güncellemeyle Arazi Golf Arabaları, yeni Çöl bölgesi ve esrarengiz yırtıklar eklendi.

Fortnite 5. sezon yenilikleri neler?

Fortnite’ın ilk araçları olan market arabaları oyunculardan büyük ilgi görmüştü. İki kişilik market arabaları eğlenceli olsa da dört kişilik gruplar için küçüktü. Oyuna eklenen Arazi Golf Arabası (AGA) ise tüm ekibe yetecek kadar geniş. Golf arabasının tek özelliği kapasitesi değil. Arabanın arkasını kaydırarak daha hızlı gitmeye imkân tanıyan bu aracın tavanı ise hoplatan kare işlevi görüyor.

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5. sezonun en büyük bombalarından biri de oyuna eklenen Çöl bölgesi oldu. Palmiye Parkı ve Kulüp Kalantor adlı iki farklı alandan oluşan Çöl’de keşfedilmeyi bekleyen pek çok şey bulunuyor. Ayrıca geliştirici ekibin adanın çeşitli yerlerine eklediği birkaç isimsiz nokta da küçük sürprizler barındırıyor.

Başka dünyalara açılan yırtık

4. sezonun sonunda fırlatılışını milyonlarca oyuncunun canlı olarak izledikleri roket, Fortnite dünyasında pek çok “yırtık” oluşturmuştu. Pek çok oyuncu bu yırtıkların çevresinde Fortnite dünyasına ait olmayan eşyalar görmüştü. Oyuncuları başka dünyalara açılan bu yırtıkları keşfetmeye davet eden geliştiriciler, yırtıkların içerisinde oyuncuları çok çılgın maceraların beklediğini söylüyor. Epic Games, Fortnite’ın oynanışında da pek çok değişikliğe gitti. Battle Royale modunda sekizinci ve dokuzuncu çemberler daralırken artık farklı yönlere doğru kayacak. Böylelikle oyunun son aşaması daha fazla hareketlilik ve heyecan kazanacak. Ayrıca bu moddaki ilerlemeli görevler de bundan böyle tek bir sezonla sınırlı olmayacak ve oyuncular istedikleri zaman görevleri tamamlayabilecekler.

5. sezon savaş biletleri oyunda

Yeni sezonun başlamasıyla sezona özel Savaş Bileti de oyun içi dükkândaki yerini aldı. Şu an 950 V-papel karşılığında satılan bileti alan oyuncular çok özel iki kostümün sahibi olacaklar. Bu kıyafetlere ek olarak onlarca ödülü kazanma şansı da oyuncuları bekliyor. Oyuncular atladıkları her seviyeyle birlikte özel kıyafetlerden eğlenceli ifadelere kadar değişen yeni bir ödül kazanıyor. Toplamda 100 seviye ve 100 ödül bulunuyor. Üstelik bu hediyeler sezon bittikten sonra da oyuncuların hesabında kalmaya devam ediyor.

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Fortnite’ın 5. sezonu Battle Royale ve Dünyayı Kurtar modlarına bunlar dışında pek çok başka değişiklik ve iyileştirme getiriyor. Güncelleme hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://www.epicgames.com/ fortnite/tr/patch-notes/v5-0 adresini ziyaret edin. Fortnite hakkındaki en yeni gelişmelerden anında haberdar olmak içinse oyunun Facebook sayfasını takip edin.