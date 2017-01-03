Liberty City, Dev Grand Theft Auto V Modu ile Geliyor

Grand Theft Auto San Andreas’ta şöyle bir uğradığımız, IV’te ise tamamen içerisinde olduğumuz Liberty City GTA V’e geliyor.

Rus geliştirici ekibi OpenIV adı altında Liberty City’i Grand Theft Auto V’a çıkaracaklarını duyurdular. Modun nasıl olacağı henüz bilinmiyor ancak bir yazılım ile IV’ten V’e port edilebilir. Çalışma şekli de bilinmiyor fakat serinin hem dördüncü hem de beşinci oyununa sahip olan oyuncular oynayamayacak gibi duruyor. Rockstar daha önce büyük bir genişleme paketi ile popüler bir şehri oyuna getireceğini duyurmuştu. Yani bu mod yasaklanabilir.