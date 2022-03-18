Geçtiğimiz yılın Nisan ayında, G serisi akıllı telefon modelleri ile efsaneleşen ünlü panel üreticisi LG, telefon pazarından çekildiğini açıklamıştı. Aynı yılın Mayıs ayında ise telefon üretimini durduracağını açıklayan firma, üretimi durdursa bile söz verilen güncellemeleri kullanıcılarıyla buluşturacağını da eklemişti. Aradan yaklaşık olarak 1 yıl geçti ve yeni güncellemelerden umutlar kesilmişken, LG yazılımcıları işlerine devam ettiklerini LG Velvet için yayınlanan Android 12 güncellemesi ile kanıtladı.

İlk Olarak Güney Kore’deki Kullanıcılara Sunuluyor

LG Velvet’in Android 12 güncellemesi, ilk etapta firmanın ana vatanı olan Güney Kore’deki kullanıcılar için yayınlanacak. İlerleyen zamanlarda, güncellemenin diğer bölgelerde de yayınlanması planlanıyor. Ancak, LG’nin küresel pazarda satışa sunulan cihazlarına güncellemenin oldukça geç geldiği gerçeği, Güney Kore dışında bu cihaza sahip olan kullanıcıların bir süre daha bekleyeceği anlamına geliyor.

Yeni güncellemenin getireceği özellikler henüz tam olarak kesinleşmese de, LG’nin sitesinde yayınlanan görsellere bakılırsa Android 12 ile beraber benimsenen “Material You” tasarım dilinin esintilerine LG’nin yazılımında da rastlanacağını söyleyebiliriz. Genel anlamda görsel yenilikler içermesi beklenen güncelleme, bugün Güney Kore’deki kullanıcılara sunulacak.

Ülkemizde G2 ve G3 modelleri ile iyi bir çıkış yakalayan LG, Velvet modeli her ne kadar üst seviye özelliklere sahip olsa da, cihazın satışa sunulduğu 2020 yılına göre nispeten eski sayılabilecek Snapdragon 845 yonga setine sahip olması nedeniyle eleştirilmiş ve satış konusunda pek de başarılı olamamıştı.

Sadece ülkemizde değil, küresel pazarda da iyi bir satış başarısı gösteremeyen firma, zarar etmeye başladığını açıklamasının hemen ardından telefon bölümünü sonlandırdığını duyurmuştu. LG G2 modeli ile telefonların güç ve ses tuşunu arka tarafa taşıma, LG Wing modeli ile de telefon pazarına tamamen farklı bir tasarım getirme gibi yenilikçi bir anlayış benimseyen LG’nin bu duyurusu birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı.

Her şeye rağmen kullanıcılarına yeni bir güncelleme vererek, müşteri memnuniyetini hedefleyen firmanın Android 12 hamlesi ile iyi bir jübile yaptığı söylenebilir. Zira bu güncelleme LG’nin kullanıcılara sunacağı son güncelleme olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce LG bu hamlesi ile müşterilerini memnun edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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